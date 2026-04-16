Steven Spielberg regresa al género extraterrestre con un filme que tiene “más verdad que ficción”

Steven Spielberg presentó un adelanto de "Disclosure Day" en la CinemaCon de Las Vegas, marcando su regreso al cine de extraterrestres tras medio siglo

El director Steven Spielberg presentó este miércoles en la CinemaCon en Las Vegas un abreboca de Disclosure Day, la cinta con la que regresa al género extraterrestre en el que incursionó por primera vez hace casi medio siglo.

Spielberg, quien fue recibido con una calurosa bienvenida en el Colosseum del Caesars Palace, que alberga la reunión anual del sector, dijo que nunca había visto un ovni pero que filmó Encuentros cercanos del tercer tipo (1977) porque “era una gran historia para contar”.

“Ahora, 50 años después, hice Disclosure Day con más certeza de que hay más verdad que ficción en la cinta”, acotó el realizador.

Disclosure Day, que estrena en Estados Unidos en junio, está protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Eve Henson y Colman Domingo, entre otros.

El adelanto mostró la conexión cósmica entre sus personajes, y trae una breve mirada a la vida extraterrestre, pero Spielberg, en conversación en el palco con Domingo, acotó que seleccionó con mucho celo qué mostrar antes del estreno.

“Esta película es una experiencia, y todo lo que necesitas desde comienzo a fin es un cinturón de seguridad”, comentó.

El director afirmó que en "Disclosure Day" hay más verdad que ficción, reflejando su creciente interés en los ovnis y la vida extraterrestre

Desde niño, Spielberg dijo que “lo que pasa en el cielo” le ha causado curiosidad.

“Realmente creo que esta película va a responder preguntas y te va a llevar a preguntar un montón de cosas”.

El veterano director de 79 años y tres premios Oscar recibió un reconocimiento de la Motion Pictures Association en su primera visita a la CinemaCon, la convención en la que los estudios presentan a los dueños de las salas de cine sus ofertas venideras. “Prometo que no será mi última”, agregó Spielberg.

El director habló de sus memorias en el cine de su infancia, abogó por crear más películas originales y defendió la importancia de largas ventanas de proyección en los cines antes de que las películas vayan a las plataformas de streaming, que les han mordido el mercado a la taquilla.

‘La Odisea’

Universal Pictures abrió su presentación con una muestra de La Odisea, de la mano de su director Christopher Nolan.

Spielberg recibió un reconocimiento de la Motion Pictures Association en su primera visita a la CinemaCon y prometió regresar a futuras ediciones

“Estoy realmente contento de que no salí después de Steven Spielberg”, bromeó el oscarizado director anticipando la presentación del director.

“Tenemos una grande esta vez”, dijo Nolan, cuyo último proyecto Oppenheimer fue un éxito en la taquilla que se coronó como la mejor película del año.

El clip abrió con Odiseo, interpretado por Matt Damon, en una playa, diciendo no recordar nada antes de Troya.

La mayor parte del adelanto exhibe una impresionante versión de la historia del caballo de Troya que los griegos usaron para entrar escondidos en la ciudad de Troya.

“¿Por qué La Odisea? La Odisea es una historia que ha fascinado a generación tras generación por 3.000 años”, dijo Nolan.

“No es una historia, es la historia”, agregó el director que fue ovacionado en el Colosseum del Caesars Palace.

Christopher Nolan presentó el primer avance de "La Odisea", protagonizada por Matt Damon y Anne Hathaway, inspirada en el clásico de Homero

El realizador sostuvo que fue un sueño de larga data adaptar a la pantalla grande La Odisea, de Homero, que narra el peligroso regreso de Odiseo a Ítaca tras la guerra de Troya.

La producción, protagonizada por Matt Damon, Anne Hathaway y Tom Holland, cuenta con un elenco estelar que incluye a Charlize Theron, Robert Pattinson y Zendaya.

Sin noticias de James Bond

Amazon MGM cerró el tercer día de la CinemaCon en medio de crecientes especulaciones sobre noticias acerca de la esperada nueva entrega de James Bond, una de las franquicias más exitosas de Hollywood.

Los fans aguardan ansiosos que el estudio informe quien calzará los zapatos del más famoso espía británico de la ficción, y cuando una nueva cinta llegará a la pantalla grande.

La última película del agente 007, Sin tiempo para morir, estuvo protagonizada por Daniel Craig y salió en 2021.

“Esa película está viniendo, y cuando sea el momento correcto, tendremos mucho más que compartir”, se limitó a decir Courtenay Valenti, jefa de filmes del estudio, disipando las expectativas en el estudio.

Uno de los momentos destacados fue la presencia de Rick Moranis y el elenco de "Spaceballs: The New One", secuela de la popular comedia de 1987 dirigida por Mel Brooks

“Por favor sepan que nos estamos tomando el tiempo para hacer esto con cuidado y mucho respeto”, agregó.

Tras abordar el elefante en la sala, Amazon MGM emocionó a los presentes en el Colosseum del Caesars Palace con un desfile de estrellas como el oscarizado Michael B. Jordan y Ryan Gosling.

Uno de los momentos más emocionantes de la presentación fue la participación de Rick Moranis y las estrellas de Spaceballs: The New One, secuela de la comedia de 1987 dirigida, escrita y producida por el legendario Mel Brooks.

La CinemaCon culmina hoy jueves.

Fuente: AFP.

Fotos: Reuters/ Caroline Brehman.