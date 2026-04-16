Tras más de 40 años, esta empresa transformará rutas clave en EEUU con más de 800 nuevos trenes

Amtrak inicia la modernización de su flota de trenes de larga distancia con la licitación de más de 800 nuevos vagones. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

La empresa ferroviaria nacional Amtrak ha iniciado el mayor proceso de modernización de trenes de larga distancia en Estados Unidos, con la licitación para adquirir más de 800 vagones que reemplazarán unidades en servicio desde hace más de cuatro décadas. El anuncio, realizado oficialmente el 16 de abril tanto por Amtrak como por autoridades federales del sector transporte, impactará a pasajeros de 14 rutas principales y buscará garantizar la continuidad del transporte ferroviario interurbano en el país.

Según información publicada por Newsweek y confirmada por comunicados institucionales de la empresa ferroviaria nacional Amtrak, la convocatoria a fabricantes estadounidenses para presentar propuestas de diseño y construcción de la nueva flota se produce tras consultas técnicas con la agencia federal FRA (Administración Federal de Ferrocarriles) y el Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT). Las autoridades consideran prioritaria la renovación para la seguridad, fiabilidad y accesibilidad del servicio.

El proceso responde a la antigüedad de los trenes actualmente en operación, muchos de los cuales superan los 40 años, lo que genera retos operativos y de mantenimiento. La red de larga distancia de Amtrak abarca trayectos de costa a costa y conecta grandes ciudades con zonas rurales, hecho que lleva a la empresa a definir la actualización de la flota como estratégica para la movilidad nacional, según reportes de la empresa ferroviaria nacional Amtrak y la agencia federal FRA.

¿Por qué Amtrak renueva su flota de larga distancia?

La decisión de Amtrak responde a la necesidad de resolver problemas asociados a la edad y el desgaste de su material rodante. De acuerdo con documentos oficiales, la mayoría de los vagones destinados a trayectos de larga distancia entró en servicio durante la década de 1980 o antes. Esos equipos, sometidos a extensos recorridos y ciclos operativos, han elevado los costos de mantenimiento y limitado la capacidad de respuesta ante fallas técnicas.

Para la agencia federal FRA, la antigüedad de la flota es un desafío para cumplir con los estándares actuales de seguridad y accesibilidad. El plan tiene como objetivo reemplazar la combinación existente de vagones de uno y dos niveles por una flota universal de un solo nivel, lo que simplificaría la operación y el mantenimiento. Newsweek (medio estadounidense) detalló que la renovación fue definida como “un programa de una vez por generación” en la historia de la empresa ferroviaria nacional.

La empresa ferroviaria nacional Amtrak renovará su flota para cumplir con estándares de seguridad, fiabilidad y accesibilidad en rutas que atraviesan 35 estados. (Foto AP/Matt Rourke)

¿Qué características tendrán los nuevos trenes de Amtrak?

La solicitud de propuestas (RFP) publicada por Amtrak fija que los nuevos vagones incorporarían tecnologías avanzadas en seguridad, eficiencia energética y accesibilidad. El diseño apunta a cumplir con estándares federales y estatales, así como con las recomendaciones técnicas de la agencia federal FRA.

Los principales requisitos incluyen:

Espacios adaptados para personas con movilidad reducida.

Sistemas modernos de control y monitoreo operacional.

Mejoras en los servicios para viajeros nocturnos, como cabinas y literas.

Compatibilidad con locomotoras actuales y futuras.

Cumplimiento estricto de parámetros de eficiencia energética.

La empresa ferroviaria nacional Amtrak espera que toda la nueva flota esté compuesta exclusivamente por vagones de un solo nivel. Esto permitiría facilitar la operación en rutas con infraestructuras diversas, como indica el comunicado institucional del 16 de abril.

¿Cómo será la licitación y selección de fabricantes para los nuevos vagones?

El proceso de licitación abierto por Amtrak invita a fabricantes nacionales a presentar propuestas técnicas y económicas para la construcción de más de 800 vagones. Según la empresa ferroviaria nacional, la evaluación de las ofertas tendrá varias etapas: análisis técnicos, pruebas de cumplimiento normativo y revisiones de viabilidad financiera.

La selección del proveedor está prevista para finales de 2027. La fase de fabricación y entrega de los trenes se desarrollará progresivamente durante la próxima década. Equipos técnicos de Amtrak y representantes de la agencia federal FRA supervisarán el proceso en coordinación con el Departamento de Transporte.

¿Qué rutas principales de larga distancia serán beneficiadas por la renovación?

La red de larga distancia de Amtrak incluye 14 rutas principales, entre ellas servicios como el Coast Starlight que enlaza Los ángeles y Seattle, y el California Zephyr que conecta Chicago con San Francisco. Estas rutas cubren más de 35 estados y transportan a millones de pasajeros anualmente, de acuerdo con cifras oficiales de la compañía.

La renovación de la flota permitirá unificar los estándares de confort y seguridad en trayectos que superan los 1.000 kilómetros (621 millas), una distancia considerable para el transporte ferroviario interurbano en Estados Unidos. De acuerdo con la empresa ferroviaria nacional Amtrak, la actualización facilitará la planificación de mantenimientos y la gestión de repuestos, mejorando la regularidad del servicio.

La antigüedad de los trenes actualmente en servicio representa un desafío operativo, con vagones en funcionamiento desde hace más de 40 años. (REUTERS/Brendan McDermid/File Photo)

¿Cuál será el impacto en la industria y el empleo ferroviario?

El programa de modernización de Amtrak generará efectos directos en la industria manufacturera nacional. Según declaraciones recogidas por Newsweek y confirmadas por el Departamento de Transporte, la licitación prevé la creación de cientos de empleos en el sector ferroviario y manufacturero, al priorizar la fabricación nacional de los vagones.

El subsecretario de Transporte, Steve Bradbury, señaló: “Con estos nuevos vagones, Amtrak finalmente reemplazará su flota obsoleta y brindará a los viajeros estadounidenses el servicio ferroviario que merecen, contribuyendo así a la visión de una nueva era dorada de los viajes. Estos nuevos vagones no solo beneficiarán a los pasajeros, sino también a los trabajadores, al apoyar empleos bien remunerados en el sector manufacturero nacional”.

¿Qué hará Amtrak para mantener el servicio durante la transición?

Durante el periodo de transición, la empresa ferroviaria nacional Amtrak continuará supervisando el estado de su flota actual y tomará medidas para prolongar su vida útil. La compañía ha señalado que mantendrá activos los programas de mantenimiento preventivo y correctivo en coordinación con la agencia federal FRA para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los pasajeros.

El presidente de Amtrak, Roger Harris, aseguró en un video institucional: “Los pasajeros de Amtrak han viajado en los mismos trenes durante décadas, pero eso está a punto de cambiar. El anuncio de hoy transmite un mensaje claro: llegarán trenes nuevos de última generación, construidos aquí mismo en Estados Unidos”.

El proceso de licitación convoca a fabricantes estadounidenses y prevé la selección del proveedor de vagones para finales de 2027. (REUTERS/Brian Snyder)

¿De dónde provienen los fondos para la modernización de los trenes?

El financiamiento del programa se nutre de fondos federales asignados a infraestructura y transporte, junto con recursos propios de Amtrak. Este plan de inversión se enmarca en la política nacional de modernización de infraestructuras impulsada por el gobierno federal, que prevé la renovación de activos estratégicos para la movilidad y el comercio.

La supervisión de los recursos y procesos técnicos estará bajo la responsabilidad de la agencia federal FRA y organismos estatales de control, quienes evaluarán el cumplimiento de plazos y la calidad de los materiales.

¿Cómo afectará la transición a los usuarios y cuáles son los próximos pasos?

Los pasajeros de Amtrak seguirán utilizando los servicios de larga distancia con normalidad durante la renovación. La empresa ferroviaria nacional Amtrak mantendrá canales abiertos de comunicación con los usuarios a través de sus plataformas digitales y oficinas de atención, para informar novedades y resolver dudas sobre los futuros cambios.

Se estima que los primeros prototipos comiencen a circular antes del final de la década, una vez finalizados el diseño, las pruebas técnicas y la certificación. Newsweek precisó que la transición será escalonada, de modo que se eviten interrupciones en los servicios.

La actualización de la flota permitirá a Amtrak ofrecer un servicio más uniforme, seguro y eficiente en recorridos interurbanos, reforzando el papel del ferrocarril como alternativa de transporte en Estados Unidos. Los avances del programa estarán disponibles en los portales oficiales de la empresa ferroviaria nacional y de la agencia federal FRA.