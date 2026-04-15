Sorpresa entre el reparto de ‘El señor de los anillos: La caza de Gollum’: este es el listado completo de actores

09/05/2024 ¿Dónde encaja la película de Gollum en el timeline de El Señor de los Anillos? SOCIEDAD CULTURA WARNER BROS.

Warner Bros. ha anunciado el reparto completo de El señor de los anillos: La caza de Gollum, la próxima entrega de la saga inspirada en la obra de J.R.R. Tolkien. El anuncio, realizado durante la presentación de la compañía en CinemaCon, confirmó el esperado regreso de algunos de los rostros más reconocidos de la trilogía original, así como la incorporación de nuevas figuras al universo de la Tierra Media. La película, dirigida por Andy Serkis, llegará a los cines el 17 de diciembre de 2027.

Entre las novedades que más han llamado la atención destaca la elección de Jamie Dornan para interpretar a Aragorn, conocido también como Strider. Dornan, reconocido por trabajos anteriores fuera del género fantástico, asumirá el papel que en la trilogía original encarnó Viggo Mortensen. La noticia de su fichaje ha generado sorpresa tanto entre los seguidores de Tolkien como en la industria cinematográfica, al tratarse de un cambio de rostro en uno de los personajes centrales de la historia. El actor británico se suma así al legado de Aragorn, figura clave en el imaginario de El señor de los anillos.

La nueva producción cuenta con el regreso de varios intérpretes emblemáticos. Ian McKellen recupera el papel de Gandalf, y Elijah Wood vuelve como Frodo Bolsón. Además, Lee Pace retoma su personaje de Thranduil, el rey elfo que ya interpretó en El hobbit. Andy Serkis, además de dirigir la película, dará vida nuevamente a Gollum/Smeagol, personaje al que aportó una interpretación decisiva en las cintas anteriores. Entre las incorporaciones, Kate Winslet interpretará a Marigol, y Leo Woodall será Halvard, ambos personajes inéditos hasta ahora en el universo cinematográfico de Tolkien. El reparto se completa con figuras reconocidas y jóvenes talentos que aportarán nuevas dimensiones a la mitología de la Tierra Media.

El elenco, según el anuncio oficial, está integrado por:

Ian McKellen como Gandalf

Elijah Wood como Frodo Bolsón

Andy Serkis como Gollum/Smeagol

Lee Pace como Thranduil

Jamie Dornan como Aragorn/Strider

Kate Winslet como Marigol

Leo Woodall como Halvard

Primer vistazo al reparto confirmado de 'El señor de los anillos: La caza de Gollum'

Jamie Dornan, el heredero de Viggo Mortensen

La presencia de Jamie Dornan como Aragorn ha sido el elemento más sorpresivo del anuncio. Dornan, conocido por sus actuaciones en otros géneros, asumirá la responsabilidad de reinterpretar un personaje que marcó la trilogía dirigida por Peter Jackson bajo la piel de Viggo Mortensen. La decisión de Warner Bros. de confiar este papel a Dornan sugiere un interés por renovar la imagen del personaje y atraer a nuevas audiencias, a la vez que mantiene la conexión con los seguidores de la saga. El señor de los anillos: La caza de Gollum también suma por primera vez a Kate Winslet y Leo Woodall al universo fílmico de Tolkien, ampliando el espectro de personajes y aportando rostros frescos a la narrativa. Esta mezcla de continuidad y renovación en el reparto forma parte de la estrategia de la productora para relanzar la franquicia en la gran pantalla.

La dirección está a cargo de Andy Serkis, quien se posiciona como una de las figuras centrales tanto delante como detrás de las cámaras. El guion cuenta con la firma de Fran Walsh y Philippa Boyens, responsables del éxito de las películas originales, a quienes se suman Phoebe Gittins y Arty Papageorgiou en la adaptación del material de Tolkien. La trama de El señor de los anillos: La caza de Gollum se sitúa en los años previos a La Comunidad del Anillo, y narra la búsqueda del hobbit corrompido por el Anillo Único. Esta aproximación permite explorar nuevos ángulos del universo creado en los años 50 por Tolkien y que ya fue adaptado al cine por Peter Jackson entre 2001 y 2003.

La trilogía original de El señor de los anillos recaudó cerca de 3 mil millones de dólares a nivel mundial y obtuvo 17 premios Oscar, incluyendo Mejor Película para El retorno del rey en 2004. La interpretación de Andy Serkis como Gollum destacó por el uso pionero de la captura de movimiento, tecnología que marcó un antes y un después en el cine digital. La franquicia ha seguido creciendo con estrenos como El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim (2024), y con la serie Los anillos de poder, producida por Amazon-MGM, que prepara su tercera temporada. El anuncio del nuevo reparto reafirma la vigencia de la saga y la expectación por su próxima entrega en la gran pantalla.