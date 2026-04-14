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Dwyane Johnson y Jack Black presentaron un avance de la tercera ‘Jumanji’, con guiño a Robin Williams: “Es mi favorita hasta el momento”

El elenco al completo de la saga se reunió para presentar las primeras imágenes de esta última parte que se estrenará en las próximas Navidades

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La cuarta película de "Jumanji" empezará pronto su producción. (Crédito/Sony Pictures)
Los protagonistas de 'Jumanji' preparados para su próxima aventura. Crédito/Sony Pictures)

El nuevo largometraje de la saga Jumanji, presentado como Jumanji: Open World, ha sido el gran protagonista del cierre de la presentación de Sony en CinemaCon 2026. Los actores Kevin Hart, Dwayne Johnson y Jack Black desvelaron tanto el primer adelanto del filme como el título oficial, consolidando el que será el tercer capítulo de la franquicia moderna. La película, dirigida nuevamente por Jake Kasdan, se estrenará en 25 de diciembre de 2026.

El avance mostró cómo la barrera entre el videojuego y el mundo real desaparece: criaturas como avestruces invaden un pueblo de Nueva Inglaterra y los avatares protagonistas aparecen en “modo demo”, una de las novedades centrales. Por primera vez, Hart, Johnson y Black interpretarán tres variantes de su propio avatar. En esta entrega, los espectadores verán a Johnson con acento español, mientras los personajes de Hart y Black quedarán atrapados en ese estado.

El tráiler, exhibido ante los asistentes de CinemaCon, inicia con la llegada de un técnico informático al domicilio del personaje de Janice, madre de Spencer (Alex Wolff). Allí, encuentra una antigua consola de videojuegos y desencadena los eventos sobrenaturales que conectan ambas dimensiones. Luego, la acción traslada al grupo de amigos y sus familias al restaurante donde los espera el avatar Doctor Bravestone (Johnson), mientras el caos se extiende por las calles.

Un pequeño homenaje a Robin Williams

El tercer largometraje de la reinvención iniciada por Sony reúne al elenco encabezado por Karen Gillan, Nick Jonas, Morgan Turner, Madison Iseman, Danny DeVito, Alex Wolff, Rhys Darby, Ser’Darius Blain y la incorporación de Lamorne Morris.

Robin Williams Jumanji
Robin Williams protagonizó "Jumanji" en 1995.

La continuidad con Jumanji: Bienvenidos a la jungla (2017) y Jumanji: Siguiente nivel (2019) se mantiene, títulos que sumaron respectivamente más de 962 millones de dólares y 801 millones de dólares en taquilla mundial.

Una de las claves reveladas por Dwayne Johnson es la inclusión de un guiño directo al filme protagonizado en 1995 por Robin Williams: uno de los dados originales será visible a lo largo de Open World. Johnson remarcó a modo de homenaje: “esta va por ti” durante la presentación, citando así el tributo central a la obra de Chris Van Allsburg y su primera versión en el cine. Hart y Black reiteraron la voluntad del equipo de mantener el legado de la saga.

En la secuencia inicial, los avatares interpretados por Hart, Black y Gillan aparecen bloqueados en “modo demo”, algo que el personaje de Wolff explica al observar el comportamiento de los adultos: “Están atascados en modo demo”. Black, en su papel, aporta el tono cómico con: “Empiezo a sospechar que no estamos en Jumanji”. Otra escena muestra a Johnson al volante advirtiendo: “Me gustaría verles intentarlo”, mientras desde la ventanilla le reclaman calma.

Una saga marcada por el éxito en taquilla

La presentación se caracterizó por el tono humorístico entre los intérpretes. Jack Black declaró ante el público: “nunca me lo he pasado mejor haciendo una película. Es mi favorita hasta el momento”. Por su parte, Kevin Hart mantuvo la broma y afirmó: “Esto no fue un buen momento para mí, fue trabajo de verdad”, provocando la carcajada del auditorio y de Johnson. Cuando Johnson intentó agradecer al sector de la exhibición, Hart respondió: “No conoces a esta gente, es la típica tontería de Hollywood”.

Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black y Dwayne Johnson en 'Jumanji'
Kevin Hart, Karen Gillan, Jack Black y Dwayne Johnson en 'Jumanji'

La producción, a cargo de Matt Tolmach, Jake Kasdan, Dwayne Johnson, Dany Garcia e Hiram Garcia, junto a los productores ejecutivos Barry Waldman, Melvin Mar, William Teitler, Ted Field, Mike Weber y Chris Van Allsburg, repite tanto el equipo técnico como artístico habitual de la saga. El guion está firmado por Jeff Pinkner, Scott Rosenberg y Kasdan.

El propio Johnson reconoció que la nueva entrega podría marcar el cierre de la etapa actual con esta generación de protagonistas, aunque la productora no descarta futuras historias inspiradas en el universo de Jumanji. Esta posibilidad dependerá de la respuesta en taquilla, que en los dos títulos anteriores ha superado el umbral de los 800 millones.

Dwayne Johnson conmueve con un homenaje oculto a Robin Williams en el final de Jumanji

El regreso anticipado de la saga, siete años después de Siguiente nivel y casi una década después de Bienvenidos a la jungla, señala la reaparición de una de las franquicias más rentables de Sony, que busca reconquistar al público en la campaña navideña de 2026.

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