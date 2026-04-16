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Platense buscará su primera victoria en la Copa Libertadores en su visita a Peñarol: hora, TV y formaciones

El Calamar, tras caer contra Corinthians, intentará levantarse en su excursión a Uruguay. Desde las 21.30, por Fox Sports y Disney+

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Montaje de dos imágenes de futbolistas. A la izquierda, dos jugadores de Peñarol con camisetas amarillas y negras celebran. A la derecha, dos jugadores de Platense con camisetas blancas y marrones celebran
Peñarol recibirá a Platense por la segunda jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores

A las 21.30, el Estadio Campeón del Siglo será el escenario donde Peñarol y Platense se enfrenten en la segunda fecha del Grupo E de la Copa Libertadores 2026. El club argentino, dirigido por Walter Zunino, buscará un triunfo histórico en su primera travesía internacional frente a uno de los equipos más laureados de Sudamérica. Enfrente estará un conjunto uruguayo urgido de respuestas, en medio de un presente adverso y bajo la presión de su propio palmarés. El árbitro Derlis López estará encargado de impartir justicia, con asistencia en el VAR de Mario Díaz de Vivar. El partido será transmitido por Fox Sports y Disney+.

La actualidad de Peñarol inquieta a sus hinchas. El equipo que conduce Diego Aguirre llega a este compromiso tras dos derrotas consecutivas en su estadio por el torneo local, la más reciente ante Liverpool de Uruguay, que actuó con entrenador interino y un hombre menos durante una hora del partido. El debut en la Copa tampoco aportó alivio: el empate 1-1 con Independiente Santa Fe dejó la sensación de una oportunidad desperdiciada y la obligación de sumar de a tres para sostener el peso de sus cinco títulos continentales.

En la otra vereda, Platense atraviesa su primera participación en la Libertadores con la expectativa de dar un golpe en territorio uruguayo. La caída en el debut ante Corinthians limitó las opciones para el Calamar. El entrenador optó por variantes en la reciente igualdad 1-1 frente a Gimnasia de Mendoza por el certamen local, preservando a varios titulares para priorizar esta cita internacional. El plantel argentino viajó convencido de la importancia de puntuar fuera de casa, sabiendo que el margen de error se achica en un grupo que muestra paridad de fuerzas.

El compromiso representa una instancia de examen para ambos. El Carbonero necesita cortar la racha adversa y volver a hacerse fuerte en su estadio, donde la exigencia del público se hace sentir. La historia de la institución en la Copa Libertadores, con cinco trofeos en sus vitrinas, eleva el umbral de exigencia y convierte cualquier traspié en motivo de alarma.

Platense viajó a Montevideo con su alineación principal y la ilusión de lograr su primer triunfo internacional. El cuerpo técnico entiende que un resultado positivo en suelo uruguayo puede fortalecer las aspiraciones del club en el certamen y transformarse en un punto de inflexión. La visita al tercer máximo campeón del torneo, en un estadio que impone respeto, se presenta como una oportunidad para medir carácter y ambiciones.

En el horizonte, la próxima jornada marcará nuevos desafíos: Peñarol visitará a Corinthians en Brasil, mientras que Platense recibirá a Independiente Santa Fe en Vicente López.

Probables formaciones:

Peñarol: Sebastián Britos; Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi, Luis Angulo, Gastón Togni, Nicolás Fernández; y Matías Arezo. DT: Diego Aguirre.

Platense: Matías Borgogno; Agustín Lagos, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Guido Mainero, Pablo Ferreira, Maximiliano Amarfil, Franco Zapiola; Augusto Lotti y Gonzalo Lencina. DT: Walter Zunino.

Estadio: Campeón del Siglo (Montevideo, Uruguay)

Árbitro: Derlis López

VAR: Mario Díaz de Vivar

Hora: 21.30

Televisación: Fox Sports y Disney+

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