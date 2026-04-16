El Banco Mundial confirmó que trabaja en una garantía de USD 2.000 millones para asistir a la Argentina en sus pagos de deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en Washington, en el marco de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. El encuentro se desarrolló mientras la delegación argentina busca avanzar en la obtención de garantías internacionales que permitan acceder a financiamiento para afrontar los próximos vencimientos de deuda externa.

En ese marco, el Banco Mundial confirmó las gestiones a través de un comunicado: “El Grupo Banco Mundial está trabajando en una garantía de hasta US$2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción relevante de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional”, dijo.

“La operación propuesta está sujeta a la aprobación del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial”, agregó el comunicado oficial del organismo.

“En las Reuniones de Primavera, el Grupo Banco Mundial reafirmó su sólido apoyo a los esfuerzos de reforma de Argentina para fortalecer las condiciones para el crecimiento, la inversión y la creación de empleo, incluidas medidas para mejorar las condiciones de financiamiento y reforzar la confianza de los mercados y los inversores”, detalló el Banco Mundial.

En las calles de la capital estadounidense, cámaras y teléfonos captaron imágenes de Caputo y Banga caminando juntos rumbo a la cita, en una jornada marcada por gestiones de alto nivel para definir los próximos pasos de la estrategia financiera del Gobierno. La reunión se inscribió en una agenda de actividades que tiene como eje la negociación de un esquema de garantías de organismos multilaterales para facilitar el acceso a dólares frescos provenientes de bancos privados internacionales.

Argentina enfrenta un vencimiento de capital de casi USD 4.300 millones en julio y busca alternativas para evitar la utilización de reservas del Banco Central. La estrategia liderada por Caputo apunta a reducir el costo del financiamiento externo mediante el respaldo de instituciones como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Andina de Fomento (CAF). El objetivo central del equipo económico es obtener una tasa de interés cercana al 5%, muy por debajo de los niveles que el mercado internacional exigiría a Argentina en una emisión tradicional de deuda.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en las calles de Washington DC, EEUU

En la reunión, se abordaron los detalles del mecanismo de “mejora de crédito”. Este instrumento no implica la entrega de fondos directos por parte de los organismos multilaterales, sino que contempla que actúen como garantes ante bancos privados. De este modo, los bancos que aporten financiamiento dejan de evaluar el riesgo soberano de Argentina y consideran la solvencia del garante, que suele contar con calificación AAA. Esta estructura ya se utilizó en operaciones recientes en la región, como la que Panamá cerró por USD 1.400 millones a comienzos de este año.

El mecanismo prevé un efecto multiplicador: por cada dólar que el organismo internacional compromete como aval, pueden movilizarse dos o tres dólares de la banca internacional privada. Así, el Gobierno busca optimizar el uso de los recursos provistos por los organismos, ampliar el acceso a financiamiento y reducir el costo promedio de la deuda. Según fuentes con conocimiento directo de las negociaciones, la tasa de interés que se discute ronda el 5%, aunque las condiciones finales permanecen sujetas a la evolución de las conversaciones.

La preservación de reservas internacionales constituye uno de los pilares estratégicos de este esquema. Al obtener dólares genuinos desde el exterior, el Banco Central no recurre a sus tenencias para cancelar el pago de julio. Este enfoque se suma a la intención de extender plazos y “puentear” el mercado voluntario de deuda hasta que las reformas macroeconómicas en curso logren reducir el riesgo país. El Gobierno apuesta a que, en un año y medio, el contexto financiero permita regresar a los mercados internacionales sin la necesidad de garantías externas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reune con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, en el marco de las reuniones de primavera del FMI y el el Banco Mundial.

El contexto de la reunión incluyó la participación de la delegación argentina en las actividades oficiales de las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial, donde se concentran los principales referentes de la economía global. Caputo encabezó las gestiones para cerrar un préstamo por USD 2.000 millones con bancos privados, respaldado casi en su totalidad por instituciones ligadas al Banco Mundial, como el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA). Esta estructura refleja un modelo adoptado recientemente por otros países de la región.

El financiamiento que Argentina busca sumar mediante este esquema se integrará al programa vigente con el FMI por USD 20.000 millones y al swap de divisas con el Tesoro de Estados Unidos por el mismo monto. De acuerdo con declaraciones recogidas en el marco de las negociaciones, la administración argentina definió que no regresará a los mercados de capital internacionales al menos hasta fin de año, lo que resalta la importancia de cerrar acuerdos alternativos para afrontar los compromisos inmediatos.