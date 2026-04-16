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Incertidumbre en el rugby sudamericano: Yacare XV analiza su continuidad en el Súper Rugby Américas

Gustavo Borgognon, presidente de la Unión de Rugby del Paraguay, afirmó que la franquicia podría abandonar el certamen continental por la falta de recursos y el escaso acompañamiento del público

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Grupo de 15 jugadores de rugby de Yacaré XV, vistiendo uniformes blancos y azules, posando en dos filas sobre un campo verde iluminado de noche
El equipo de rugby Yacaré XV posa en grupo sobre el campo de juego de noche, luciendo sus uniformes blancos y azules, listo para el partido (@yacarexv)

El futuro de Yacare XV, la franquicia paraguaya de rugby, quedó envuelto en incertidumbre tras las recientes declaraciones de Gustavo Borgognon, presidente de la Unión de Rugby del Paraguay (URP). El titulr anunció que la continuidad del equipo en el Súper Rugby Américas después de 2027 está en peligro por severos problemas económicos, situación que ya fue comunicada tanto a los organizadores del torneo como a la asamblea de la propia unión.

Según informó El polideportivo de La Tribu Deport 1120 AM, Borgognon detalló que la falta de apoyo del público y la escasa asistencia a los partidos pusieron en jaque la viabilidad financiera de Yacare XV. “Lastimosamente no tenemos mucho acompañamiento del público. No sabemos qué es lo que está pasando. Va muy poca gente a la cancha, ya hicimos un montón de promociones. Inclusive la entrada es gratis”, señaló el dirigente durante la entrevista, según recogió la emisora.

Un jugador de rugby con camiseta blanca y pantalón azul corre en un campo verde, sosteniendo un balón Gilbert. El fondo es oscuro con vallas publicitarias borrosas
Yacare XV analiza su continuidad en el Súper Rugby Américas (@yacarexv)

El presidente de la URP subrayó que, pese a los esfuerzos por atraer espectadores y ofrecer acceso gratuito, los ingresos por entradas y auspicios resultaron insuficientes para cubrir los elevados costos de la participación en el torneo, entre ellos alimentación, viajes y hospedaje durante cinco meses de competencia. “No tenemos el apoyo que se necesita para mantener el equipo en el torneo. Esto cuesta plata. Y esto tiene un costo alto, porque son cinco meses de alimentación, viajes, hospedaje. La única forma de financiar, por decir así un torneo como este, es mediante las entradas y los auspicios. Lastimosamente no tenemos el suficiente apoyo. Entonces estamos sobre la cuerda floja. Yo creo que, sin temor a equivocarme, es el último año de Yacare XV”, sostuvo Borgognon en el programa radial.

En diálogo con el medio, el titular de la franquicia explicó que elevó la situación a los organizadores del Súper Rugby Américas, quienes están evaluando la posibilidad de brindar asistencia financiera a Paraguay. “Yo estuve hablando con los organizadores del torneo, les expliqué nuestra situación. Está el tema sobre la mesa y están analizando si hay alguna posibilidad de ayudar a Paraguay económicamente hablando. En las circunstancias en las que estamos, económicamente es imposible continuar”, remarcó el dirigente.

Un jugador de rugby de Yacaré XV con casco multicolor y camiseta gris corre hacia adelante con el balón, mientras otro jugador de rojo se ve de espaldas
Nicolás Toth es uno de los argentinos que juega para Yacaré (@yacarexv)

La Unión de Rugby del Paraguay llevó el tema a su asamblea del 28 de marzo, donde se expuso el riesgo de desaparición de Yacare XV en el certamen internacional. “Obviamente nadie está contento con esta noticia, pero tampoco nadie hace nada para que no ocurra. Este fin de semana nuevamente hubo poca gente en la cancha y esto no ayuda. Estamos muy tristes por esto, lastimosamente no levanta cabeza el negocio, si queremos llamarlo así. La parte económica es la que no está andando”, expresó Borgognon según la emisora.

El futuro de Yacare XV depende ahora de posibles ayudas externas y de un eventual repunte en el acompañamiento del público y los patrocinadores. La franquicia representa a Paraguay en el torneo continental y su ausencia dejaría un vacío para el rugby profesional de la región.

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