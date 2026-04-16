Economía

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 16 de abril

El dólar al público se mantiene a $1.380 para la venta. El blue sube a $1.415. El BCRA compró USD 128 millones en el mercado

Guardar
15:48 hsHoy

Se reacomoda el dólar

Mientras que el dólar mayorista descuenta tres pesos, a $1.356, el dólar al público revierte la suba inicial -cuando marcó $1.385- y vuelve a quedar ofrecido a $1.380 para la venta, un mínimo desde el 13 de octubre. El dólar blue gana cinco pesos, a $1.415 para la venta y $1.395 para la compra.

13:12 hsHoy

¿A cuánto se vende el dólar en bancos?

El dólar al público avanza cinco pesos o 0,4% este jueves, a $1.385 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.388,70 para la venta y $1.338,42 para la compra.

13:11 hsHoy

El Gobierno superó una prueba clave en la licitación de deuda mientras el dólar profundiza su caída

El equipo económico prorrogó hacia adelante vencimientos por casi $16 billones. El mercado aguarda hoy la segunda ronda de los bonos en dólares. El dólar MEP quedó más barato que el blue y continúa la baja

El Ministerio de Economía logró una tasa de refinanciamiento de 127% de los compromisos en pesos y estiró los plazos de los vencimientos. (Jaime Olivos)
El Ministerio de Economía logró una tasa de refinanciamiento de 127% de los compromisos en pesos y estiró los plazos de los vencimientos. (Jaime Olivos)

El Gobierno debe celebrar la licitación de los bonos del Tesoro. En primer lugar, porque los dos Bonares en dólares que vencen en 2027 y 2028, lograron reunir 300 millones de dólares. Misión cumplida, en parte. Falta la licitación posterior de hoy por USD 200 millones, donde se descuenta que el AO27 los captará. Sin embargo, hay dudas, que pronto disipará el mercado, sobre el destino del AO28.

Leer la nota completa
13:11 hsHoy

El dólar volvió a caer y se aleja del techo de la banda cambiaria

La divisa mayorista cedió a $1.359 y el público cayó a $1.380 en el Banco Nación, un mínimo desde el 13 de octubre. Pese a la alta inflación, el dólar futuro para fin de mayo operó $370 debajo de la banda superior del esquema cambiario

El dólar cae más de 6% en 2026.
El dólar cae más de 6% en 2026.

Con un volumen de USD 503,1 millones operados en el segmento de contado del mercado de cambios, el dólar mayorista cedió cinco pesos o 0,4%, a 1.359 pesos. El tipo de cambio exhibe en abril una baja de 23 pesos o 1,7%, que se amplía a 96 pesos o 6,6% en lo que va de 2026.

Leer la nota completa
13:10 hsHoy

El BCRA compró USD 128 millones en el mercado

El Banco Central absorbió USD 128 millones con su intervención cambiaria del día -el 25,4% de la oferta spot-, para acumular un saldo a favor de USD 1.464 millones en abril, y de USD 5.580 millones desde el 2 de enero. Las reservas internacionales brutas restaron USD 246 millones, a USD 45.627 millones, con una caída de 0,6% en la cotización del oro, a USD 4.821,60 la onza.

13:09 hsHoy

Sin variantes para el dólar blue

En tanto, el dólar blue permanece sin variantes a $1.410 para la venta. Esta cotización informal mantiene una pérdida de 120 pesos o 7,8% en 2026.

Temas Relacionados

Dolar hoyÚltimas Noticias

Últimas noticias

El comercio minorista de Brasil alcanzó en febrero su mejor nivel de ventas en 26 años

El crecimiento en la venta de libros, combustibles y alimentos ayudó a sortear el impacto de la inflación y las tasas elevadas

El comercio minorista de Brasil alcanzó en febrero su mejor nivel de ventas en 26 años

El Banco Mundial confirmó que trabaja en una garantía de USD 2.000 millones para asistir a la Argentina en sus pagos de deuda

A través de un comunicado, el organismo dijo que avanza en dirección a otorgar esa facilidad. El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del organismo Ajay Banga, se reunieron en Washington

El Banco Mundial confirmó que trabaja en una garantía de USD 2.000 millones para asistir a la Argentina en sus pagos de deuda

Mercados: suben las acciones argentinas y el riesgo país cae a un mínimo de dos meses

El S&P reacciona con alza de 0,4% ante una leve caída de los índices de Wall Street. Los bonos operan dispares y el índice de JP Morgan cae a 5151 puntos, el nivel más bajo desde el 18 de febrero

Mercados: suben las acciones argentinas y el riesgo país cae a un mínimo de dos meses

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de 2026, según los principales analistas locales y extranjeros

De acuerdo con el informe de abril de Latinfocus Economics, el mercado estima una mayor suba de precios y un menor tipo de cambio para fin de año. Qué esperan para el resto de las variables

A cuánto llegarán el dólar y la inflación a fin de 2026, según los principales analistas locales y extranjeros

Cinco claves para entender el mecanismo que negocia Caputo para hacer frente a los vencimientos de deuda de julio

El Ministerio de Economía de Argentina busca reducir el costo del financiamiento externo con un esquema que involucra avales internacionales y bancos privados

Cinco claves para entender el mecanismo que negocia Caputo para hacer frente a los vencimientos de deuda de julio

ÚLTIMAS NOTICIAS

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

Cae la frecuencia sexual en adultos: qué dicen los estudios

Nuevo juicio por la muerte de Maradona, en vivo: “Soy inocente y lamento mucho su muerte”, declaró Leopoldo Luque

El comercio minorista de Brasil alcanzó en febrero su mejor nivel de ventas en 26 años

Aprovecha en Steam: cuatro nuevos juegos gratis disponibles antes del viernes

INFOBAE AMÉRICA

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

Cómo el hallazgo de una variante genética en perros Retriever puede beneficiar la salud humana

El sindicato de prensa de Venezuela denunció un acto de “intimidación” de un funcionario del Supremo contra periodistas

El Congreso de Estados Unidos vota proteger a inmigrantes haitianos frente a posibles deportaciones

Victoria Beckham rompió el silencio sobre la crisis con su hijo Brooklyn: “Siempre hemos tratado de ser los mejores padres”

El distrito escolar de Dallas registra aumento en préstamos de libros tras prohibición de celulares

DEPORTES

Lionel Messi compró un club de fútbol en España

Lionel Messi compró un club de fútbol en España

Incertidumbre en el rugby sudamericano: Yacare XV analiza su continuidad en el Súper Rugby Américas

Aseguran que Alexis Mac Allister podría llegar al Real Madrid por la “reconstrucción” del Liverpool

Platense buscará su primera victoria en la Copa Libertadores en su visita a Peñarol: hora, TV y formaciones

Lanús intentará hacerse fuerte como local ante Always Ready por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones