Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este jueves 16 de abril

En tanto, el dólar blue permanece sin variantes a $1.410 para la venta. Esta cotización informal mantiene una pérdida de 120 pesos o 7,8% en 2026.

El Banco Central absorbió USD 128 millones con su intervención cambiaria del día -el 25,4% de la oferta spot -, para acumular un saldo a favor de USD 1.464 millones en abril, y de USD 5.580 millones desde el 2 de enero. Las reservas internacionales brutas restaron USD 246 millones, a USD 45.627 millones, con una caída de 0,6% en la cotización del oro, a USD 4.821,60 la onza.

Con un volumen de USD 503,1 millones operados en el segmento de contado del mercado de cambios, el dólar mayorista cedió cinco pesos o 0,4%, a 1.359 pesos . El tipo de cambio exhibe en abril una baja de 23 pesos o 1,7%, que se amplía a 96 pesos o 6,6% en lo que va de 2026.

El Gobierno debe celebrar la licitación de los bonos del Tesoro . En primer lugar, porque los dos Bonares en dólares que vencen en 2027 y 2028, lograron reunir 300 millones de dólares . Misión cumplida, en parte. Falta la licitación posterior de hoy por USD 200 millones, donde se descuenta que el AO27 los captará. Sin embargo, hay dudas, que pronto disipará el mercado, sobre el destino del AO28.

El dólar al público avanza cinco pesos o 0,4% este jueves, a $1.385 para la venta en el Banco Nación. El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar minorista promedió $1.388,70 para la venta y $1.338,42 para la compra.

Mientras que el dólar mayorista descuenta tres pesos, a $1.356, el dólar al público revierte la suba inicial -cuando marcó $1.385- y vuelve a quedar ofrecido a $1.380 para la venta, un mínimo desde el 13 de octubre. El dólar blue gana cinco pesos, a $1.415 para la venta y $1.395 para la compra.

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