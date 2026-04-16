La vida de Ale Sergi antes de Miranda!: su trabajo fuera de la música y la experiencia cantando rap y reggae

En plena emisión, Ale Sergi recordó su trabajo en una fábrica de galletitas y las bandas que integró antes de formar el exitoso dúo pop (Vuelta y media - UrbanaPplay)

Hace más de dos décadas que Miranda! supo hacerse su lugar entre las bandas más celebradas de la música pop argentina y latinoamericana. Sin embargo, el camino hacia el éxito estuvo pavimentado con mucho esfuerzo, autogestión y algunas frustraciones. Así lo recordó Ale Sergi, cantante y productor del dúo, durante su reciente visita a Vuelta y media (Urbana Play), el ciclo conducido por Sebastián Wainraich, donde repasó sus inicios musicales y el particular trabajo que tuvo para comprarse sus equipos de sonido.

El diálogo arrancó con una pregunta inesperada. “¿Y en la fábrica de galletas qué hacías?”, consultó Wainraich, sorprendido por el pasado laboral de Sergi. “De administrativo”, respondió el músico, provocando la duda de Sebastián: “Uh, no te veo”. Ale admitió que en ese trabajo le iba bastante bien, aunque lo hacía solo para poder adquirir los equipos musicales que necesitaba: “No me gustaba para nada, me quería matar. Pero bueno, trabajaba para comprarme todos estos equipos”.

Wainraich profundizó: “Pero el sueño era ser músico. Ya lo eras, pero el sueño era lo que te pasó después, llenar estadios, vivir de la música...”. Sergi asintió, pero reconoció que después de los primeros tropiezos, su meta se fue achicando: “Tenía ese sueño y después de que tuve el primer grupo y no funcionó, no te digo que abandoné el sueño, pero me empecé a conformar con algunos un poco más pequeños. Y después, bueno, apareció”.

La banda Mamá Vaca, con Ale Sergi al frente, en la portada de su primer disco, que se llamo "Hombre verde" en 1995 (Facebook)

Al recordar sus frustraciones en el pasado, Sergi decidió hablar de la banda anterior a Miranda! “Se llamaba Mamá Vaca”, rememoró. “Grabamos dos discos. Yo ya había tenido grupos antes, pero con los anteriores había pasado menos. Y con este por lo menos llegué a grabar un par de discos y conseguimos alguito”, agregó Ale.

La sinceridad fue total cuando Wainraich preguntó por qué no funcionó Mamá Vaca. “Y porque no le gustó a la gente”, contestó Sergi sin vueltas. El conductor se mostró incrédulo: “¿A quién no le gustó Mamá Vaca y sí toda tu carrera posterior?”. Ale explicó que en Miranda! encontró su identidad y que en su adolescencia, mientras vivía en Haedo, quería ser rockero para encajar con su entorno: “Había siempre un tironeo entre eso. Y aparte que era un grupo más colaborativo, de amigos. Hacíamos rap y reggae”, relató Sergi. De fondo, sonó una grabación de Mamá Vaca, y Ale no dudó en reírse de sí mismo: “Ese. No, es una porquería. Ay, no, no. No quiero ser malvado porque lo hice con amigos y la pasamos bien y estábamos contentos”.

No es la primera vez que Sergi se anima a hablar de sus comienzos. En febrero pasado, volvió a pisar el estudio de Wainraich para mostrar el demo original de Miranda!, uno de los tesoros de los primeros años. “Esto es hermoso. Este es el demo único de Miranda. Estos los hacíamos en mi computadora. Íbamos a comprar el CDR, que valía un peso”, contó Sergi, y se detuvo en los detalles: “Muy posiblemente sea mi letra, porque la de Juliana es más linda. La de Lolo puede ser, sí, pero este disco no, este lo hice yo. Y aparte, mirá, toda saturada la fotografía. Tenía los contactos, el teléfono de mi casa… el de la casa de Lolo y el de la casa de Juliana”.

En plena emisión, Ale Sergi contó cómo hicieron los primeros demos de Miranda! y a cuánto lo vendían (Música es todo – Urbana Play)

El momento, repleto de anécdotas y risas, sirvió para recordar el espíritu autogestivo de los primeros años del grupo. El demo tenía un recorrido particular: a veces se regalaba a quienes podían ayudarlos, pero también se vendía en los conciertos. “Un peso era el CDR, otro peso era la fotocopia y el otro peso era nuestra ganancia“, rememoró Ale, evocando una economía en los últimos tiempos de la convertibilidad.

Hoy, Miranda! es un emblema del pop nacional y sus canciones se escuhan en todo el mundo, pero Sergi no olvida el recorrido lleno de trabajo, autocrítica y reinvención. Su paso por Vuelta y media fue una muestra más de que detrás del fenómeno hay una historia de perseverancia, sueños y mucho humor sobre los propios tropiezos y aprendizajes.