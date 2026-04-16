Precios en Panamá repuntan en marzo por alza de combustibles

El transporte lideró el aumento del índice con un crecimiento de 3.5% impulsado por combustibles. EFE

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Panamá registró un salto significativo en marzo de 2026, al pasar de una variación mensual de 0.1% en febrero a 0.9% en marzo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General.

Este comportamiento marca una aceleración clara en el ritmo de aumento de los precios, luego de un mes previo con variaciones moderadas. La diferencia entre ambos meses no solo refleja un cambio estadístico, sino una señal de presiones inflacionarias más intensas en la economía panameña.

El IPC es un indicador clave que mide la variación promedio de los precios de un conjunto de bienes y servicios que consumen los hogares, por lo que se utiliza como referencia para evaluar la inflación.

Su importancia radica en que permite entender cómo cambia el costo de vida, impactando directamente el poder adquisitivo de las familias, los salarios reales y las decisiones económicas tanto del sector público como privado. Un aumento como el registrado en marzo implica que, en promedio, los precios subieron más rápido, reduciendo la capacidad de compra de los consumidores.

Alimentos, vivienda y servicios también registraron aumentos durante marzo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al analizar el comportamiento de febrero, se observa que el incremento de 0.1% estuvo impulsado por divisiones como servicios educativos (1.3%), vivienda, electricidad y gas (0.3%) y salud (0.2%).

Sin embargo, este leve aumento fue compensado por caídas en sectores clave como alimentos y bebidas no alcohólicas (-0.2%), transporte (-0.1%) y prendas de vestir (-0.2%). En particular, la reducción en alimentos estuvo vinculada a la baja en precios de hortalizas y vegetales, mientras que en transporte influyó la caída en tarifas aéreas, lo que explica un escenario de inflación contenida y limitada presión de precios.

En contraste, marzo mostró un cambio mucho más amplio y generalizado en el comportamiento de los precios. El IPC creció 0.9%, impulsado principalmente por el sector transporte (3.5%), seguido por vivienda, electricidad y gas (0.8%) y muebles y mantenimiento del hogar (0.8%).

También se registraron aumentos en alimentos, restaurantes, seguros y servicios personales, lo que evidencia que la presión inflacionaria se distribuyó en varias categorías. A diferencia de febrero, la mayoría de los componentes relevantes presentó incrementos simultáneos y sostenidos.

Los precios de gasolina y diésel registraron un alza de 14.6% dentro del IPC de marzo. REUTERS/Bing Guan/File Photo

La diferencia entre ambos meses no solo está en la magnitud, sino en la naturaleza de los aumentos registrados. En febrero, el crecimiento se concentró en sectores específicos como educación, mientras que en marzo el impulso provino de un componente transversal: el transporte.

Este cambio es clave, porque el transporte tiene efectos indirectos sobre otros precios, al incidir en los costos logísticos, la distribución y la producción, generando un impacto más amplio en la economía.

Uno de los factores más determinantes en marzo fue el comportamiento de los combustibles, que registraron un incremento de 14.6% dentro de la categoría de transporte, específicamente en gasolina y diésel.

Este aumento explica gran parte de la variación del IPC, ya que los combustibles no solo afectan el gasto directo de los hogares, sino que también se trasladan a otros sectores como alimentos y servicios. En términos económicos, esto se conoce como un efecto de transmisión de costos hacia toda la economía.

El incremento en combustibles impacta directamente el costo de vida de los hogares panameños. (Foto: Shutterstock)

Al comparar las divisiones entre febrero y marzo, se observa que algunos sectores repiten tendencia, pero con mayor intensidad. Por ejemplo, vivienda y servicios del hogar ya mostraban aumentos en febrero, pero en marzo se amplificaron.

En cambio, alimentos, que habían registrado caídas, pasaron a terreno positivo con un crecimiento de 0.3%, impulsado por el alza en frutas y mariscos. Este cambio de signo es relevante, porque los alimentos tienen un peso importante dentro de la canasta básica.

En este contexto, sí es posible atribuir una parte importante del incremento del IPC de marzo al comportamiento de los precios del combustible, aunque no es el único factor.

La evidencia muestra que el transporte fue el principal motor del aumento, y dentro de este, los combustibles tuvieron el mayor impacto. Sin embargo, el hecho de que otras divisiones también registraran alzas indica que el fenómeno es más amplio y responde a una combinación de factores internos y externos que presionan los precios.

Se estima que, mientras no se resuelva el conflicto armado en Medio Oriente, los precios internacionales del petróleo podrían mantenerse elevados, lo que seguiría trasladándose a los costos locales. En ese escenario, el IPC de abril y de los próximos meses podría reflejar nuevos incrementos en el nivel general de precios, especialmente en sectores vinculados al transporte, la energía y la logística.