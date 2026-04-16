“¿Saliste con Benjamín Vicuña?”: La pregunta retro de Ángel de Brito que sorprendió a Laurita Fernández

Las confesiones de Laurita Fernández en diálogo con Ángel de Brito (Video: Bondi Live)

La reciente aparición de Laurita Fernández en el ciclo Ángel Responde reactivó viejos rumores que la vinculan sentimentalmente con Benjamín Vicuña. El tema, que circula desde que ambos protagonizaron juntos la obra teatral El Método Grönholm, volvió al centro de la escena por una pregunta directa de Ángel de Brito.

Aunque hace poco Laurita confirmó su relación con el polista Matías Busquet, la consulta sobre su pasado con el actor chileno no tardó en llegar. “¿Saliste con Vicuña?”, lanzó De Brito en plena transmisión. La respuesta de la bailarina fue tajante: “No, no. Estaba con Benja haciendo una obra. Nos llevamos re bien pero cero”, aclaró. Así, Laurita cerró el capítulo de especulaciones con una frase que disipó cualquier duda.

Laurita Fernández en la obra El método Grönholm junto a Benjamín Vicuña, Rafael Ferro y Julián Cabrera

La reacción de sus colegas fue inmediata. Mariana Brey, presente en el estudio, confesó: “Todos pensamos que de ahí iba a nacer un romance”. Una vez más, la propia Laurita desmintió que hubiera existido algo más allá del compañerismo actoral, reforzando la distancia entre el rumor y la realidad.

Las versiones sobre vínculos sentimentales en el ambiente artístico argentino suelen multiplicarse con rapidez. Laurita, consciente de este fenómeno, optó por responder con claridad y sin dramatismo. “Nos llevamos re bien, pero cero”, repitió, apelando a la honestidad habitual que suele mostrar en entrevistas en vivo.

El episodio permite comprender por qué el universo mediático insiste en buscar historias detrás de cada dupla protagónica. Muchas veces, una simple mirada o la química en el escenario basta para alimentar suspicacias. Sin embargo, Laurita eligió cortar el tema de raíz y no dejar espacio para dobles interpretaciones.

Laurita Fernández y Benjamín Vicuña enfrentaron rumores de romance mientras protagonizaban El método Grönholm

Fernández dejó en claro que su relación con Benjamín Vicuña se limitó estrictamente al trabajo compartido en teatro. Nunca hubo, según su propio testimonio, un vínculo que trascendiera los límites profesionales. Para quienes se preguntan si existió un romance entre ambos, la respuesta de Laurita en televisión fue contundente: solo amistad y excelente trato, nada más.

El tema de los exnovios también ocupó parte de la conversación en Bondi Live. En esta ocasión, Laurita fue consultada sobre la posibilidad de reencontrarse laboralmente con anteriores parejas. “Depende el proyecto, no cierro nada”, sostuvo, mostrando una postura abierta ante posibles colaboraciones en el futuro.

Laurita Fernández y Federico Bal, una de las mejores parejas del "Bailando"

A lo largo de su carrera, la conductora ha mantenido relaciones sentimentales con figuras conocidas como Federico Hoppe, Fede Bal, Nicolás Cabré y el productor Peluca Brusca. Algunas de esas historias continuaron en el ámbito profesional tras la ruptura. “Con todos terminé bien. O sea, en el momento no, pero sí después cuando pasan los años”, admitió Laurita, dejando entrever que el tiempo suele suavizar las diferencias.

En el caso de Cabré, la situación fue distinta. “Nico es el único con el que no volví a hablar, pero porque no se dio porque no tenemos nada en común”, explicó Laurita al responder sobre el vínculo con el actor. La bailarina aclaró que con Hoppe, productor de La Cena de los Tontos, el contacto se mantiene cuando el trabajo lo requiere. “Nos vemos un montón, hablamos obviamente, si amerita por algo puntual”, explicó.

“Nico es el único con el que no volví a hablar, pero porque no se dio porque no tenemos nada en común” contó Laurita

El reencuentro profesional con otros exnovios, como Peluca Brusca y Fede Bal, se dio con naturalidad tras las respectivas separaciones. Laurita coincidió nuevamente con Peluca en Bienvenidos a Ganar y con Fede en la pista de Bailando, demostrando que algunas relaciones pueden transformarse y continuar sin conflicto.

La exposición mediática de su vida amorosa no parece incomodarla. Por el contrario, Laurita se muestra dispuesta a hablar del pasado, pero siempre poniendo límites claros para proteger su presente. Así lo hizo al referirse a su noviazgo actual y al recordar que con algunos exnovios la relación hoy es simplemente inexistente, no por conflicto sino por caminos distintos.