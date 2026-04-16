Trump levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y le acerca un salvavidas a Delcy Rodríguez

La administración Trump levantó sanciones que afectaban al Banco Central de Venezuela y otros bancos públicos del país. REUTERS/Marco Bello

La apertura política en la Venezuela de Delcy Rodríguez camina muy lentamente. Pero las reformas económicas, que ya avanzaban a toda velocidad, recibieron este martes 14 de abril un renovado impulso por parte de la administración de Donald Trump, que levantó las sanciones que pesaban contra el Banco Central de Venezuela (BCV) y otras entidades financieras del Estado como el Banco de Venezuela, el Banco Digital de los Trabajadores y el Banco de Tesoro.

La presidenta encargada recibió esta buena noticia, después de firmar nuevos convenios comerciales con la petrolera norteamericana Chevron y mientras recibía en el palacio de Miraflores al subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, recibió en el palacio de Miraflores a la encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, y al subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica de Estados Unidos, Kyle Haustveit. Caracas, Venezuela, 13 de abril de 2026. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Al igual que su antecesor en el cargo, Nicolás Maduro, la mandataria interina permanentemente clama por el levantamiento de las sanciones impuestas por Washington. De hecho, convocó a partir del 19 de abril a una “peregrinación en unión nacional por la paz y por una Venezuela libre de sanciones”. Sin embargo, antes de emprender el viaje, ya Trump suavizó unas de las restricciones más dolorosas que atenazaba a la economía bolivariana.

Abriendo el chorro

¿Qué impacto tiene la medida adoptada por la Casa Blanca? “La emisión de licencias, una referida al gobierno de Venezuela y otra a los bancos públicos, sin ninguna duda es un paso fundamental para el ordenamiento de la economía venezolana, en particular para el sistema cambiario que ha venido sufriendo tropiezos en la asignación de dólares”, responde el economista y exdiputado opositor, José Guerra.

Guerra explica que con las sanciones “no había posibilidad de transferencia de dólares del BCV a los bancos directamente”. El alivio aprobado por la administración Trump permite que “el BCV y los otros entes públicos puedan acceder a cuentas en el exterior, recordando que el Banco de Venezuela asigna más del 60% de las divisas al mercado interno”.

“Esto puede posibilitar la importación de dólares en momentos en que no hay efectivo en Venezuela, todo es digitalizado, lo que hace complicado los pagos”, sostiene el experto, quien agrega que las licencias “facilitarán el nivel de transacciones en moneda extranjera y pueden mejorar la intervención del BCV en el mercado cambiario, proveyendo dólares de manera más ágil y efectiva, con el objeto de estabilizar la tasa de cambio”.

Punto de inflexión

Alejandro Grisanti, director de la firma Ecoanalítica, destaca que el levantamiento de las sanciones contra el BCV representa “el punto de inflexión más importante para el sistema cambiario venezolano y se da en un momento donde la banca posee una buena liquidez de divisas, que debería ayudar a cerrar la brecha cambiaria”.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y la encargada de negocios estadounidense para Venezuela, Laura Dogu, visitan las instalaciones de producción petrolera de la empresa conjunta entre Chevron y la estatal PDVSA en la Faja Petrolífera del Orinoco, tras un acuerdo para impulsar la cooperación energética a largo plazo tras el reciente alivio de las sanciones y las reformas legales que abrieron el sector petrolero venezolano a una mayor inversión extranjera. En Maturín, estado de Monagas, Venezuela, el 12 de febrero de 2026. Palacio de Miraflores./Distribuida vía REUTERS

“Cuando se sanciona al BCV, en la práctica se termina sancionando a todo el sistema financiero. La desconexión de corresponsalías y el sobrecumplimiento bloquearon durante años operaciones legítimas, afectando especialmente a bancos medianos y pequeños. La flexibilización abre la puerta a normalizar pagos, divisas y flujos externos”, apunta Grisanti.

Refrescamiento

Venezuela estuvo sometida bajo un férreo control de cambios durante unos 16 años. Aquello solo trajo como resultado milmillonarios escándalos de corrupción, al final admitidos por el propio régimen chavista, y enormes distorsiones en la economía.

En la actualidad existe un sistema de cambios diferenciales, con una fuerte intervención del Ejecutivo y un mercado negro que marca los precios y vacía los bolsillos de los consumidores. Conclusión: La moneda se devalúa y la inflación sube a diario.

El asistente de un conductor de autobús sostiene billetes de Bolívar, con un valor de entre 0,01 y 0,25 dólares estadounidenses, luego de que el banco central de Venezuela anunciara que recortará seis ceros de los precios, en Caracas., Venezuela Agosto 5, 2021. REUTERS/Leonardo Fernandez Viloria

Para los entendidos en la materia, la debacle de la economía venezolana comenzó en 2004, cuando el difunto Hugo Chávez le pidió un “millardito” -mil millones de dólares- al BCV para destinarlo a proyectos agrícolas. Después llegó la reforma legal que fulminó la autonomía del ente emisor y dejó que el chavismo manejara sin control los fondos públicos.

En esta última etapa estuvo al frente del BCV Laura Carolina Guerra Angulo, hermana de la primera esposa de Nicolás Maduro. Ahora corre con insistencia el rumor que afirma que Delcy Rodríguez está buscando a un economista independiente para entregarle la riendas de la institución, en lo que sería un giro total con respecto a estos 27 años de revolución.

Las licencias pueden contribuir a mejorar la situación, pero Guerra subraya que la pelota está en las manos de las autoridades venezolanas. “Se requiere una política monetaria distinta, con un programa económico dirigido por unos nuevos BCV y Ministerio de Finanzas, que busquen acuerdos con el Fondo Monetario Internacional para el financiamiento de Venezuela”, enfatiza el también profesor universitario.

En esa misma línea, Grisanti apunta que “esperamos que más temprano que tarde se anuncie una nueva directiva en el BCV, con un cambio de fondo en su gobernanza: más técnica, más independiente y con capacidad de ejecutar las reformas necesarias”.