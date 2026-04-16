Aseguran que Alexis Mac Allister podría llegar al Real Madrid por la “reconstrucción” del Liverpool

¿Alexis Mac Allister deja Liverpool para irse al Real Madrid? (Reuters/Jason Cairnduff)

La eliminación del Liverpool de la Champions League y la inminente pérdida de sus opciones al título de la Premier League han marcado el cierre de una etapa para el club inglés. La distancia de 18 puntos respecto al Arsenal, cuando solo restan seis partidos, anticipa el final de sus aspiraciones por la corona y activa un proceso de revisión interna. Este contexto sitúa al equipo de Anfield ante la posibilidad de una renovación profunda de su plantilla, con nombres inesperados en la posible lista de salidas.

El periódico británico The Telegraph señaló que la dirigencia del Liverpool analiza la situación de varios jugadores, entre quienes se destaca que Alexis Mac Allister podría dejar uno de los grandes del fútbol inglés. “Quizás sea un nombre sorprendente, pero no es descabellado pensar que podría utilizarse para financiar la siguiente fase de la reconstrucción. Al argentino le quedan dos años de contrato (2028), aún no se han iniciado las negociaciones para su renovación y su rendimiento ha disminuido esta temporada. Varios clubes europeos están interesados ​​en él”, publicó el medio. Esta mención sitúa al mediocampista como uno de los protagonistas de un mercado de pases que se anticipa dinámico en el club inglés.

A la incertidumbre sobre el futuro del argentino se sumaron las informaciones recogidas por DailyMail, que subrayaron el impacto de la última derrota del Liverpool ante el Paris Saint Germain. El entrenador Arne Slot sostuvo: “El futuro pinta muy bien”, aunque el medio británico remarcó que la afirmación contrasta con la realidad inmediata del equipo. DailyMail precisó: “Alexis Mac Allister, pieza clave en la primera temporada de Slot, ha experimentado un bajón en su rendimiento. Esto ocurre justo cuando le quedan dos años de contrato y se prevén negociaciones, que aún no se han producido. El Liverpool ha estado tanteando el mercado en busca de un centrocampista. Necesitan más energía y capacidad atlética; el rendimiento de Alexis Mac Allister ha disminuido”.

Mac Allister podría abandonar el Liverpool, según la prensa inglesa (Reuters)

El recambio que afronta el Liverpool no solo involucra al futbolista argentino. Según reportó el diario español As, las salidas de dos referentes como Mohamed Salah y Andy Robertson ya están confirmadas tras nueve temporadas en el club. El mismo medio advirtió que, pese a que la afición esperaba que Mac Allister liderara la reconstrucción, su continuidad se encuentra en duda. “El centrocampista argentino de 27 años es uno de los nueve jugadores que podrían dejar el club inglés durante el próximo mercado estival. Una baja difícil de paliar por el conjunto red y, al mismo tiempo, una oportunidad de mercado para, entre otros tantos clubes, el Real Madrid”, publicó As.

En este escenario surgen los antecedentes de interés desde España. Hace un año, en abril de 2025, el propio Carlos Mac Allister, padre del jugador, desestimó públicamente los rumores sobre contactos con el Real Madrid. “No hay nada que comentar” ya que Alexis estaba “muy contento en el Liverpool”, declaró entonces. El representante del mediocampista añadió: “Es importante valorar y respetar al club para el que juega, así que cualquier comentario por nuestra parte sería innecesario. Tiene contrato hasta 2028, está contento en el club y esperemos que se quede allí”.

La situación actual, según las fuentes consultadas, abre un nuevo panorama. As subrayó: “Si Alexis Mac Allister decide finalmente hacer las maletas de Anfield, tres temporadas después de su llegada a Liverpool, no le faltarán pretendientes. Y uno de los primeros en tocar a su puerta promete ser el Real Madrid. Más allá de intereses pasados, cuando el argentino empezó a despuntar en la Premier League como jugador del Brighton, el cuadro madridista necesita un centrocampista como Mac Allister. Un organizador del juego. Un futbolista que haga jugar, por fin, al Real Madrid".

Mac Allister jugará el Mundial con Argentina (Reuters)

El modelo de gestión deportiva de Liverpool ha priorizado en los últimos años la venta de jugadores para financiar nuevas contrataciones, una línea que podría mantenerse en el próximo mercado, según coincidieron The Telegraph y DailyMail. “Tendrán que vender para poder comprar y progresar. En definitiva, el Liverpool no puede permitirse otra temporada como esta”, remarcó DailyMail respecto al equilibrio entre ingresos y refuerzos.

El mercado de verano se presenta, así, como un punto de inflexión para el club inglés y su plantel. El futuro de Alexis Mac Allister se perfila como uno de los focos de atención, tanto por el interés que despierta en otros equipos europeos como por su peso en el proyecto deportivo de Liverpool.