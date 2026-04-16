Reunión cumbre de exparticipantes de Gran Hermano 2022: noche de juegos, risas y recuerdos

El encuentro de los participantes de Gran Hermano 2022

En una noche claramente marcada por la nostalgia y la alegría, los exparticipantes de la recordada edición de Gran Hermano 2022 se reencontraron para revivir momentos compartidos y crear nuevos recuerdos fuera de la casa que los hizo conocidos. El grupo, conformado por figuras centrales de la icónica edición del reality, se reunió en un ambiente distendido, donde los juegos, risas y expresiones de afecto se convirtieron en protagonistas.

Los ex participantes de Gran Hermano, Daniela Celis, Thiago Medina, Romina Uhrig, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, se reunieron para una divertida selfie donde Julieta sostiene un pequeño gatito gris.

La convocatoria incluyó a Daniela Celis, Thiago Medina, Romina Uhrig y a los tres finalistas del certamen: Julieta Poggio, Nacho Castañares y el ganador Marcos Ginocchio. Cada uno de ellos fue parte de la velada, que se reflejó en una serie de instantáneas y videos ampliamente difundidos en redes sociales y compartidos por ellos mismos.

Los exparticipantes de Gran Hermano se reúnen en varias selfies, mostrando su amistad y disfrutando de momentos juntos.

Uno de los momentos más destacados de la noche se produjo cuando el grupo, en sintonía con el espíritu del programa, optó por mirar juntos la emisión actual de Gran Hermano. Sentados uno al lado del otro en el sillón, recrearon la clásica postal de los participantes frente a la pantalla, pero esta vez desde la comodidad de una casa particular, lejos de las cámaras del programa. En ese instante, aprovecharon para enviar un saludo especial a Santiago del Moro, conductor del ciclo en ambas ediciones, y a la producción, expresando su cariño y gratitud.

Los exparticipantes de Gran Hermano, incluyendo a Daniela Celis, Thiago Medina, Romina Uhrig, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, se reunieron para revivir momentos icónicos del programa.

La velada no solo estuvo marcada por la televisión. Los exparticipantes aprovecharon para sumarse a una tendencia muy presente en redes sociales: los bailes virales. Uno de los videos más celebrados de la noche fue el de un baile grupal, en el que se los ve sonrientes y casi coordinados, lo que evidencia la complicidad que aún los une. La secuencia, compartida en distintas plataformas, permitió a sus seguidores ser parte de la reunión y comentar la buena onda que atraviesa al grupo. El detalle divertido fueron los mensajes de los usuarios de internet al verlo. “¿Por qué Marcos baila solo y no sigue los pasos de los otros? “Marcos se corta solo...” “Marcos siempre se hace el raro bailando otro ritmo”, fueron algunas de las opiniones en las redes.

Los queridos ex participantes de Gran Hermano, Daniela Celis, Thiago Medina, Romina Uhrig, Julieta Poggio, Nacho Castañares y Marcos Ginocchio, comparten un momento de alegría y camaradería en su esperado reencuentro.

Al margen de la diversión, la reunión también dejó lugar a la camaradería y al afecto entre los presentes. Las instantáneas difundidas en cada uno de sus perfiles muestran abrazos, selfies y gestos de cariño. En varias fotografías se observa a los seis juntos, algunos sosteniendo a una mascota, en una atmósfera relajada y familiar, mientas que en otras solo una parte del grupo se fotografía. El mensaje recurrente en las publicaciones, como “Los amo” o “Los extrañaba”, refuerza sin dudas el sentido de comunidad que se forjó durante el aislamiento del reality y que, lejos de diluirse, parece haberse fortalecido tras el programa.

Romina Uhrig comparte un collage de fotos junto a Marcos Ginocchio, Julieta Poggio, Daniela Celis y Thiago Medina, celebrando la amistad y el reencuentro de los ex participantes de Gran Hermano.

Cabe recordar que Daniela Celis y Thiago Medina fueron pareja hasta hace unos meses y comparten la crianza de sus gemelas Laia y Aimé. Los participantes compartieron videos, selfies y mensajes, permitiendo que miles de seguidores siguieran en tiempo real lo que ocurría durante la noche. El efecto multiplicador de estas publicaciones reafirma la vigencia mediática de Gran Hermano incluso fuera de la pantalla, y cómo los exconcursantes continúan generando contenido de alto interés para la audiencia digital.

El reencuentro de los exparticipantes de Gran Hermano 2022 se vivió como una extensión de la experiencia televisiva, pero en un ámbito íntimo y espontáneo. Los protagonistas no solo recordaron viejos tiempos, sino que también demostraron, a través de gestos, juegos y mensajes, que la amistad y la complicidad trascienden las cámaras y el encierro del juego. El saludo a Santiago del Moro y la elección de ver juntos la nueva edición del reality sirvieron para cerrar el círculo, conectando pasado y presente en una noche donde la convivencia volvió a ser la gran protagonista.