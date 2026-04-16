Economía

Crisis en SanCor: la empresa pidió su propia quiebra y sus empleados no cobran hace 8 meses

La cooperativa láctea lleva varios años en una situación crítica, con despidos y deudas millonarias acumuladas

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La empresa debe USD 120 millones
La empresa debe USD 120 millones

La empresa láctea Sancor solicitó su propia quiebra, luego de años de crisis financieras que llevaron finalmente a su insolvencia, según informó Atilra, el sindicato de ese sector. El concurso preventivo de acreedores presentado a principios del año pasado no fue suficiente para recuperarse y debe USD 120 millones.

La solicitud de la histórica cooperativa fue presentada ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela. Las últimas definiciones están previstas para el jueves 30 de abril, fecha en la cual se convocó una asamblea extraordinaria.

Fuentes cercanas a la empresa comentaron a Infobae que probablemente la decisión final estuvo atravesada por el hecho que el gremio se opuso al intento de operar bajo la modalidad a fasón.

“Luego de los informes elevados por la Sindicatura, el Comité Provisorio de Control y la co Administradora designada por el Juzgado, coincidentes todos en el probado estado de cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva de la concursada, SanCor CUL acaba de pedir su propia quiebra”, informó la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra).

La compañía fue fundada en 1938 en la región de Santa Fe y Córdoba
La compañía fue fundada en 1938 en la región de Santa Fe y Córdoba

“En términos de los hechos probados en la causa, el pedido no agrega ni quita nada, resultando a esta altura un gesto irrelevante que pone fin a una tozuda postura que negaba la realidad”, agregó el comunicado firmado por el secretario general del sindicato, Héctor Ponce.

A su vez, denunciaron que la empresa les debe 8 meses de sueldos más aguinaldos a sus trabajadores, que vienen utilizando el fondo solidario del sindicato. “Esta realidad que algunos de sus directivos nos supieron reconocer en forma privada y que ahora oficializan, demuestra que SanCor CUL se viene sosteniendo con el patrimonio de los trabajadores”, afirmó Atilra.

En enero de 2025, la firma, que previamente contaba con 1.350 empleados, había despedido a 300 trabajadores en sus plantas de Córdoba y Santa Fe (Gálvez, Sunchales, La Carlota y Balnearia) por causas calificadas como “fuerza mayor”.

Como referencia, en 2017 Sancor empleaba a 4.000 personas y procesaba 4 millones de litros diarios de leche, cifra que se redujo a 500.000 litros en la actualidad.

Vale recordar que tras atravesar una profunda crisis en ese mismo año, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas. Este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas.

Tras atravesar una profunda crisis en ese mismo año, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas
Tras atravesar una profunda crisis en ese mismo año, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas

El año pasado desde la empresa habían comunicado: “Con el paso del tiempo, SanCor evaluó diferentes alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresarial interesado en desarrollar un fideicomiso que impulsara su recuperación. Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la Cooperativa”.

Asimismo, mencionaron la reducción de la producción derivada de la paralización total de las plantas entre octubre de 2023 hasta agosto de 2024 por conflictos salariales, situación que obligó a desechar unos 3.000 litros de leche.

El gremio concluyó: “Tanto para los trabajadores como para nuestra entidad que los representa, el dictado de quiebra no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer con el impulso de la nobleza y calidad de los productos que las y los trabajadores afiliados a Atilra elaboran”.

La compañía fue fundada en 1938 en la región de Santa Fe y Córdoba (de ahí su nombre: Santa Fe + Córdoba) y durante décadas fue una de las empresas más importantes del sector lechero en Argentina.

Cabe recordar también que Alimentos Refrigerados Sociedad Anónima (ARSA), la empresa láctea que producía los reconocidos yogures, flanes y postres de la marca Sancor, fue declarada en quiebra también recientemente, después del fracaso del concurso preventivo abierto en abril de 2024, donde no se presentaron interesados.

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