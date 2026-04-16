Templos, tuk-tuks y sabores exóticos: así es el viaje espiritual de Charlotte Caniggia a Bangkok

Alejada de los flashes del espectáculo, Charlotte Caniggia compartió cómo vivió su jornada en la conocida ciudad tailandera (Instagram)

Alejada del brillo de las cámaras y de los escenarios mediáticos que suelen definir su vida pública, Charlotte Caniggia decidió sumergirse en una experiencia completamente diferente. Esta vez, desprovista de la ostentación habitual, la modelo se animó a un viaje por Bangkok, Tailandia, donde no solo compartió su recorrido espiritual sino también mostró cada uno de los puntos turísticos que visitó, logrando que sus seguidores sintieran el pulso de la capital tailandesa en tiempo real.

El viaje comenzó con una imponente postal de la ciudad. “Buenos días, Bangkok”, escribió Charlotte sobre una imagen que mostraba la vista repleta de rascacielos, el intenso tránsito y un cielo surcado de nubes, marcando la bienvenida a una de las metrópolis más vibrantes y diversas del sudeste asiático. Luego, decidió pasar por uno de los clásicos que no podían faltar en su itinerario. “Los tuk-tuk son mototaxis de tres ruedas, populares en varios países de Asia. Si venís a Bangkok sin dudas subite a uno”, recomendó Charlotte, mostrando el interior y el exterior de uno de estos característicos vehículos. Fiel a su estilo, la influencer se animó a recorrer la ciudad en este medio de transporte económico y pintoresco, compartiendo su experiencia y sugiriendo el paseo a quienes planean visitar la capital tailandesa.

El recorrido cultural incluyó una visita al templo Wat Pho, uno de los templos más emblemáticos y majestuosos de Bangkok. Charlotte documentó cada rincón: desde las estupas y los tejados decorados con mosaicos de colores, hasta los jardines repletos de esculturas budistas y árboles centenarios. “Si vas a venir a conocer el templo te recomiendo que vengas a la mañana porque hay menos gente”, sugirió en una de sus historias, mostrando la importancia de la tranquilidad y el respeto para disfrutar plenamente la espiritualidad y la belleza del lugar.

Charlotte posó frente a las impresionantes estatuas doradas de Buda en el histórico Templo Wat Pho de Bangkok

La influencer también mostró detalles de la experiencia dentro del templo. “Te dan esta bolsita para meter tus zapatos, ya que al templo hay que entrar descalzo”, explicó, sumando un dato práctico para los turistas que buscan vivir la experiencia completa. El momento más impactante llegó con la imagen del famoso Buda Reclinado, una imponente estatua dorada de más de 40 metros de alto que simboliza el ingreso al nirvana. “Se encuentra en el templo Wat Pho, uno de los lugares más importantes y visitados de Tailandia”, describió Charlotte en el video, remarcando la majestuosidad y el significado espiritual de la obra.

Las historias continuaron con detalles únicos del templo: los pies del Buda, que miden cinco metros y están decorados con 108 símbolos auspiciosos en nácar. “A lo largo del templo verás una fila de cuencos donde los visitantes colocan monedas como ofrenda, trae buena suerte”, contó, invitando a sumergirse en la costumbre local y en la búsqueda de energía positiva.

La modelo compartió una de las costumbres del templo: monedas como ofrenda para atraer la buena suerte

Charlotte Caniggia compartió una imagen de un delicioso plato de fideos con camarones, mostrando parte de su experiencia culinaria en la vibrante ciudad de Bangkok

La influencer también se animó a ser parte de los rituales del lugar, permitiendo a sus seguidores escuchar los sonidos típicos de la cultura budista. “El templo del Buda Reclinado en Bangkok, conocido como Wat Pho, cuenta con gongs que los visitantes pueden tocar”, explicó, sumando un elemento interactivo y sensorial a su visita espiritual.

La experiencia tailandesa de Charlotte no terminó en el plano cultural. La gastronomía local también tuvo su lugar: “Fideos tailandeses con langostinos”. El cierre perfecto llegó con uno de los postres más populares de Tailandia. “Este plato se llama Khao Niao Mamuang. Este es sin dudas mi postre favorito acá en Tailandia, se llama mango & sticky rice”, escribió, presentando la combinación de arroz glutinoso, mango fresco y leche de coco, un clásico oriental que conquistó su paladar.

Como cierre, Charlotte disfrutó de un plato de Khao Niao Mamuang, compuesto por mango fresco en rodajas, arroz pegajoso y una salsa de leche de coco, se presenta en una bandeja blanca (Instagram)

El viaje de Charlotte por Bangkok dejó en claro su espíritu curioso y su capacidad para disfrutar de cada experiencia, lejos de las etiquetas y los prejuicios. Desde los paisajes urbanos y los templos históricos, hasta los sabores exóticos y las costumbres locales, la influencer se mostró auténtica y cercana a sus seguidores, invitándolos a recorrer la ciudad de la mano de sus historias.