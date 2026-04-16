El comercio minorista de Brasil alcanzó en febrero su mejor nivel de ventas en 26 años

Personas compran en el Mercado Municipal de San Pablo (REUTERS/Paulo Whitaker/Archivo)

El comercio minorista de Brasil alcanzó en febrero un máximo histórico desde el inicio de los registros en 2000, según informó el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). El volumen de ventas creció un 0,6% respecto a enero, señalando un avance importante en medio de la desaceleración económica general.

El incremento mensual de febrero fue superior al promedio, motivado principalmente por el aumento en la venta de libros, combustibles y alimentos. Este desempeño se dio en un periodo en el que otros sectores económicos exhibieron señales de enfriamiento.

El repunte reciente se explica por la demanda sostenida de productos esenciales, de acuerdo con el IBGE. Esta tendencia ayuda a mitigar el impacto de la inflación y los altos tipos oficiales de interés que afectan a Brasil desde mediados del año pasado.

Carteles con precios se muestran en un mercado en Río de Janeiro (REUTERS/Ricardo Moraes/Archivo)

Sectores que impulsaron el crecimiento del comercio minorista

Las ventas de libros, combustibles y alimentos encabezaron el avance en el segundo mes del año.

El dinamismo del comercio minorista contrasta con el estado de otros indicadores económicos nacionales, que experimentaron menor crecimiento en el mismo periodo.

El consumo de productos básicos fue determinante para sostener el resultado general del sector, indicó el IBGE.

Fotografía de archivo de una librería en el centro de Río de Janeiro (EFE/Antonio Lacerda)

Comparativa anual y evolución del comercio

En la comparación anual, el comercio minorista creció un 0,2% más en febrero que en el mismo mes de 2025. Así, el ritmo de crecimiento interanual alcanzó el 1,4%, consolidando la expansión del sector.

Esta evolución, confirmada por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, muestra que el consumo en Brasil sigue siendo un pilar frente a la desaceleración iniciada el año pasado. Los datos reflejan una resistencia destacada en la actividad comercial.

Empleados de una gasolinera ajustan el precio de la gasolina en medio de la creciente preocupación por los costos del combustible, en Porto Alegre, Brasil, 20 de marzo de 2026 (REUTERS/Diego Vara)

Contexto macroeconómico y previsiones

El Producto Interior Bruto (PIB) de Brasil se expandió 3,4% en 2024 y 2,3% en 2025. Las proyecciones del Gobierno indican que el crecimiento en 2026 será similar al año pasado, aunque el mercado financiero prevé una expansión inferior al 2%.

El enfriamiento económico está relacionado con los elevados tipos oficiales de interés del 14,75% anual, adoptados por el Banco Central para controlar la inflación interanual del 4,14%. Este contexto dificulta el acceso al crédito y frena parte de la actividad fuera del comercio minorista.

Mientras la economía nacional enfrenta una desaceleración progresiva, el comercio minorista mantiene su dinamismo y continúa fortaleciendo su protagonismo dentro de la economía brasileña.

Un vendedor prepara su puesto con naranjas en un mercado callejero en Río de Janeiro (REUTERS/Pilar Olivares/Archivo)

Tasas positivas en 17 de las 27 unidades federativas

En comparación con el mes anterior, el comercio minorista mostró resultados positivos en 17 de las 27 unidades federativas de Brasil, con aumentos notables en Paraná (2,9%), Bahía (2,7%) y Minas Gerais (2,5%).

Por otro lado, impactando negativamente al sector, 9 unidades federativas mostraron disminuciones: Mato Grosso (-3,6%), Maranhão (-3,2%) y Amazonas (-3,2%).

Río de Janeiro (0,0%) mostró estabilidad.

En la misma comparación, en el comercio minorista ampliado, la variación entre enero y febrero de este año también arrojó resultados positivos en 17 de las 27 unidades federativas, con especial énfasis en Mato Grosso do Sul (6,2%), Bahía (5,4%) y Paraná (3,7%).

Por su parte, 10 unidades federativas impactaron negativamente las cifras, con especial énfasis en Pará (-2,1%), Amazonas (-1,9%) y Tocantins (-1,5%).

En comparación con febrero de 2025, la variación en las ventas minoristas mostró un aumento del 0,2%, con resultados positivos en 16 de las 27 unidades federativas, en particular Pernambuco (10,1%), Acre (8,1%) y el Distrito Federal (4,8%).