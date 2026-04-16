Cultura

Hernán Brienza: “La idea de un bien absoluto puede ser una de las más peligrosas en política”

El escritor presentó su libro En contra del bien y analizó cómo las nociones absolutas en política pueden derivar en procesos de deshumanización

Guardar
Hernán Brienza advierte sobre los riesgos de justificar acciones políticas en nombre del bien absoluto y sus impactos en la deshumanización social

La relación entre política y moralidad centra el nuevo libro de Hernán Brienza, En contra del bien. El autor explora cómo las nociones absolutas de bien pueden desencadenar procesos de deshumanización, tanto en la historia argentina como en la política actual. En una conversación con Infobae en Vivo, el escritor profundizó sobre la racionalidad detrás de quienes creen actuar en nombre del bien y los riesgos sociales de esta convicción.

Brienza sostuvo: “No sé qué es hacer el bien en política, porque sería un segundo libro”. Explicó que su análisis se centra en cómo, frecuentemente, se impone la propia convicción por encima de la sensibilidad hacia el otro: “En la mayoría de los casos, para muchos hacer el bien significa poner el foco en la relación con el otro, pero no siempre de un modo sensible o racional”.

Nueva Programación

streaming-image

INFOBAE AL AMANECER

Infobae En Vivo inicia su jornada con una primera edición informativa pensada para arrancar el día bien informado. Un espacio ágil y plural, con las noticias clave de la mañana, análisis temprano y contexto para anticipar la agenda del día.

De Lun a Vie 10 a 12 hs

streaming-image

INFOBAE A LAS NUEVE

La edición am abordará la información que define el día, en un formato ágil que atrapa a la audiencia.

De Lun a Vie 12 a 15 hs

streaming-image

INFOBAE AL MEDIODÍA

La edición del mediodía propone una mirada amplia de la actualidad, con contenidos diversos, foco internacional y el respaldo de las redacciones de Infobae en el mundo.

De Lun a Vie 15 a 18 hs

streaming-image

INFOBAE A LA TARDE

La edición de la tarde propone un espacio de análisis y debate sobre los temas que marcan la agenda del día, con un enfoque dinámico, elocuente y profundo.

De Lun a Vie 18 a 21 hs

streaming-image

INFOBAE AL REGRESO

La edición PM se centra en el análisis político de la jornada, con contexto, debate y las claves de la agenda del día siguiente.

De Lun a Vie 21 a 0 hs

streaming-image

INFOBAE A LA NOCHE

A partir de las 21hs y hasta las 7am, inicia Infobae de Noche, una propuesta musical que completa la grilla y acompaña a la audiencia.

De Lun a Dom 0 a 10 hs

Y agregó: “Uno de los defectos que tiene este libro es que está muy pensado en una racionalidad kantiana. Existe la creencia en un bien supremo, y no importan los medios que se utilicen porque hay un bien absoluto”. Advirtió que, al perderse la sensibilidad hacia el otro, muchos justifican cualquier acción en nombre del bien propio.

Naturaleza de la otredad y el peligro de absolutizar el bien

Brienza profundizó sobre el concepto de otredad radical en política. Según su visión, la construcción de un enemigo absoluto surge cuando el actor político se percibe a sí mismo como portador del bien: “La reclamación de bien absoluto para mí es quizás una de las cosas más peligrosas en la política. Las grandes masacres se generan cuando hay una construcción del yo como el bien absoluto y el otro es catalogado como el mal”.

El autor sostuvo que esta lógica conduce a la cosificación y deshumanización del adversario. Explicó: A partir de ahí hay lo que se llama la cosificación, la deshumanización del otro. Es importante pensar al otro como un sujeto con derechos”.

Captura – HERNÁN BRIENZA – Infobae en Vivo
El libro En contra del bien explora cómo la moralidad absoluta puede promover la cosificación y la exclusión en la política argentina

Brienza afirmó que la imposibilidad de diálogo profundo entre quienes piensan distinto es un rasgo recurrente en la sociedad argentina: “El gran problema, en las sociedades actuales y a lo largo de la historia argentina, es la imposibilidad de diálogo profundo entre gente que piensa diferente”. Remarcó que esta tendencia puede agudizarse en contextos de polarización y redes sociales.

La construcción del enemigo y la influencia de discursos históricos

El escritor analizó cómo la política argentina se ha construido históricamente alrededor de la figura de un enemigo. “Los liderazgos fuertes tienden a crear este tipo de construcciones. En la fórmula civilización o barbarie está la base de esta dicotomía persistente”, sostuvo Brienza.

Señaló que la figura del “bárbaro” como extranjero o el que no habla el mismo lenguaje ha sido utilizada para justificar la exclusión y limitar el diálogo: “Si no habla tu lenguaje, no podés dialogar con él. En la Argentina, el supremacismo sociorracial existe, aunque muchas veces no seamos conscientes de él”.

Manifestaciones actuales de la otredad y escenarios internacionales

Brienza vinculó su análisis con fenómenos actuales fuera de la Argentina. Consideró que figuras como Donald Trump en Estados Unidos, o los debates en Europa sobre la inmigración, responden a lógicas de otredad radical. “En Europa, con la inmigración, hay dos grandes otredades radicales. Lo que ocurrió con el atentado de Hamás en Israel y la lógica de bombardeo a Gaza muestran una imposibilidad total de diálogo. Siempre el otro es el mal”.

Según Brienza, la idea de actuar en nombre del bien atraviesa todas las acciones políticas graves, independientemente de los bandos: “La acción humana nunca se hace en nombre del mal. Eso es lo más preocupante, porque no sabemos en qué momento, en nombre del bien, estamos haciendo un desastre”.

Brienza sostiene que la imposibilidad de diálogo profundo entre sectores enfrentados contribuye a la polarización en la sociedad argentina actual (Composición fotográfica)
Brienza sostiene que la imposibilidad de diálogo profundo entre sectores enfrentados contribuye a la polarización en la sociedad argentina actual (Composición fotográfica)

El escritor cita a líderes históricos y episodios de violencia política para ilustrar la peligrosidad de esta lógica: “Putin invade Ucrania en nombre del bien; Videla ejecuta treinta mil personas convencido de que hacía el bien”. Brienza destaca la frase de Videla a Ceferino Reato: “Yo no me arrepiento de nada de lo que hice, pero me hubiera gustado no tener que hacerlo”. Consideró que esta justificación moral y religiosa es una fórmula recurrente en quienes perpetran violencias desde el Estado o el poder.

Responsabilidad de la sociedad y el papel de la memoria

En el análisis de Brienza, la sociedad no puede considerarse inocente frente a violaciones graves de derechos humanos. Citó a Milan Kundera: “Los pueblos son responsables de aquello que deciden ignorar”. Brienza comparó la actitud de la sociedad argentina durante la dictadura con otras experiencias históricas y destaca los límites entre complicidad, ignorancia y miedo: “Las complicidades pueden ser por ignorancia, por miedo o por coincidencia ideológica. También hubo sectores que se opusieron y no protagonizaron ninguna violencia”.

Para el autor, cada grado de responsabilidad tiene consecuencias diferenciadas, pero la culpabilidad y la justicia deben aplicarse para reparar el daño: “Comprender nunca significa justificar. El daño debe ser reparado, con justicia, verdad o memoria”.

Citando a Primo Levi, Brienza advirtió sobre el riesgo de repetir la historia: “Estemos atentos, porque si sucedió, puede volver a ocurrir”. Consideró que la memoria y el análisis crítico son esenciales para evitar la reproducción de violencias justificadas en abstractos bienes colectivos.

El rol de la sociedad frente a las propuestas políticas actuales

Brienza destacó el papel de la sociedad frente a las propuestas políticas y las ideas del bien que promueven los líderes: “Existe una dialéctica de amigo-enemigo, se construyen y la moderación no funciona. El moderado se diluye en esa marea de gritos”.

Planteó que la tendencia a aceptar visiones absolutas del bien obedece, en parte, a una necesidad humana de certezas y a modos de construcción política: “La condición humana quizás necesite de estas lógicas de blanco y negro para tomar decisiones cotidianas”, cerró.

--

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Hernán BrienzaArgentinaPolarización PolíticaDiscriminación SocialInfobae A las NueveInfobae en Vivo

Últimas Noticias

La Feria del Libro está cada vez más cerca: cuánto cuesta la entrada, para quiénes es gratis, las figuras que vienen y todo lo que tenés que saber

En una semana inicia el megaevento cultural en Buenos Aires. Se trata de una edición especial, la número 50, entre una industria en estado crítico y una programación de primer nivel

La Feria del Libro está cada vez más cerca: cuánto cuesta la entrada, para quiénes es gratis, las figuras que vienen y todo lo que tenés que saber

“Nos negamos a ser rehenes del autoritarismo”: 115 autores abandonan una reconocida editorial francesa

Nombres como Virginie Despentes y Frédéric Beigbeder dejaron Grasset a partir de la salida de su director, Olivier Nora. Advierten sobre cambios preocupantes

“Nos negamos a ser rehenes del autoritarismo”: 115 autores abandonan una reconocida editorial francesa

Steven Spielberg regresa al género extraterrestre con un filme que tiene “más verdad que ficción”

El cineasta estadounidense sostuvo que su nueva película, ‘Disclosure Day’, “va a responder preguntas”

Steven Spielberg regresa al género extraterrestre con un filme que tiene “más verdad que ficción”

Lena Dunham desvela en sus memorias sus desencuentros con famosos y la sombra del dolor

La segunda autobiografía de la autora destaca por su tono desenfadado, frases ingeniosas y relatos que involucran a estrellas de la industria, mostrando sus luchas personales y profesionales

Lena Dunham desvela en sus memorias sus desencuentros con famosos y la sombra del dolor

Festival Raizal: un oasis de arte, ciencia y naturaleza para toda la familia

La nueva edición del ciclo hace de la Chacra Las Delicias una mezcla única de talleres, charlas, música y plantaciones colectivas, con invitados de lujo como Gabriela Cabezón Cámara y Loli Molina, en una jornada al aire libre repleta de actividades gratuitas

Festival Raizal: un oasis de arte, ciencia y naturaleza para toda la familia
DEPORTES
Incertidumbre en el rugby sudamericano: Yacare XV analiza su continuidad en el Súper Rugby Américas

Incertidumbre en el rugby sudamericano: Yacare XV analiza su continuidad en el Súper Rugby Américas

Aseguran que Alexis Mac Allister podría llegar al Real Madrid por la “reconstrucción” del Liverpool

Platense buscará su primera victoria en la Copa Libertadores en su visita a Peñarol: hora, TV y formaciones

Lanús intentará hacerse fuerte como local ante Always Ready por la Copa Libertadores: hora, TV y formaciones

Un jugador de la selección argentina está en la mira de tres clubes históricos de la Premier League

TELESHOW
El exabrupto de Gianinna Maradona tras cancelarse su declaración en el juicio por la muerte de su padre

El exabrupto de Gianinna Maradona tras cancelarse su declaración en el juicio por la muerte de su padre

La vida de Ale Sergi antes de Miranda!: su trabajo fuera de la música y la experiencia cantando rap y reggae

Templos, tuk-tuks y sabores exóticos: así es el viaje espiritual de Charlotte Caniggia a Bangkok

“¿Saliste con Benjamín Vicuña?”: La pregunta retro de Ángel de Brito que sorprendió a Laurita Fernández

Reunión cumbre de exparticipantes de Gran Hermano 2022: noche de juegos, risas y recuerdos

INFOBAE AMÉRICA

Un virus que causa vómitos y diarrea en niños pequeños se expande y eleva hospitalizaciones

Un virus que causa vómitos y diarrea en niños pequeños se expande y eleva hospitalizaciones

Precios en Panamá repuntan en marzo por alza de combustibles

Tras más de 40 años, esta empresa transformará rutas clave en EEUU con más de 800 nuevos trenes

“Nos negamos a ser rehenes del autoritarismo”: 115 autores abandonan una reconocida editorial francesa

Trump levanta las sanciones al Banco Central de Venezuela y le acerca un salvavidas a Delcy Rodríguez