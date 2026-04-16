Hernán Brienza: “La idea de un bien absoluto puede ser una de las más peligrosas en política”

Hernán Brienza advierte sobre los riesgos de justificar acciones políticas en nombre del bien absoluto y sus impactos en la deshumanización social

La relación entre política y moralidad centra el nuevo libro de Hernán Brienza, En contra del bien. El autor explora cómo las nociones absolutas de bien pueden desencadenar procesos de deshumanización, tanto en la historia argentina como en la política actual. En una conversación con Infobae en Vivo, el escritor profundizó sobre la racionalidad detrás de quienes creen actuar en nombre del bien y los riesgos sociales de esta convicción.

Brienza sostuvo: “No sé qué es hacer el bien en política, porque sería un segundo libro”. Explicó que su análisis se centra en cómo, frecuentemente, se impone la propia convicción por encima de la sensibilidad hacia el otro: “En la mayoría de los casos, para muchos hacer el bien significa poner el foco en la relación con el otro, pero no siempre de un modo sensible o racional”.

Y agregó: “Uno de los defectos que tiene este libro es que está muy pensado en una racionalidad kantiana. Existe la creencia en un bien supremo, y no importan los medios que se utilicen porque hay un bien absoluto”. Advirtió que, al perderse la sensibilidad hacia el otro, muchos justifican cualquier acción en nombre del bien propio.

Naturaleza de la otredad y el peligro de absolutizar el bien

Brienza profundizó sobre el concepto de otredad radical en política. Según su visión, la construcción de un enemigo absoluto surge cuando el actor político se percibe a sí mismo como portador del bien: “La reclamación de bien absoluto para mí es quizás una de las cosas más peligrosas en la política. Las grandes masacres se generan cuando hay una construcción del yo como el bien absoluto y el otro es catalogado como el mal”.

El autor sostuvo que esta lógica conduce a la cosificación y deshumanización del adversario. Explicó: “A partir de ahí hay lo que se llama la cosificación, la deshumanización del otro. Es importante pensar al otro como un sujeto con derechos”.

El libro En contra del bien explora cómo la moralidad absoluta puede promover la cosificación y la exclusión en la política argentina

Brienza afirmó que la imposibilidad de diálogo profundo entre quienes piensan distinto es un rasgo recurrente en la sociedad argentina: “El gran problema, en las sociedades actuales y a lo largo de la historia argentina, es la imposibilidad de diálogo profundo entre gente que piensa diferente”. Remarcó que esta tendencia puede agudizarse en contextos de polarización y redes sociales.

La construcción del enemigo y la influencia de discursos históricos

El escritor analizó cómo la política argentina se ha construido históricamente alrededor de la figura de un enemigo. “Los liderazgos fuertes tienden a crear este tipo de construcciones. En la fórmula civilización o barbarie está la base de esta dicotomía persistente”, sostuvo Brienza.

Señaló que la figura del “bárbaro” como extranjero o el que no habla el mismo lenguaje ha sido utilizada para justificar la exclusión y limitar el diálogo: “Si no habla tu lenguaje, no podés dialogar con él. En la Argentina, el supremacismo sociorracial existe, aunque muchas veces no seamos conscientes de él”.

Manifestaciones actuales de la otredad y escenarios internacionales

Brienza vinculó su análisis con fenómenos actuales fuera de la Argentina. Consideró que figuras como Donald Trump en Estados Unidos, o los debates en Europa sobre la inmigración, responden a lógicas de otredad radical. “En Europa, con la inmigración, hay dos grandes otredades radicales. Lo que ocurrió con el atentado de Hamás en Israel y la lógica de bombardeo a Gaza muestran una imposibilidad total de diálogo. Siempre el otro es el mal”.

Según Brienza, la idea de actuar en nombre del bien atraviesa todas las acciones políticas graves, independientemente de los bandos: “La acción humana nunca se hace en nombre del mal. Eso es lo más preocupante, porque no sabemos en qué momento, en nombre del bien, estamos haciendo un desastre”.

Brienza sostiene que la imposibilidad de diálogo profundo entre sectores enfrentados contribuye a la polarización en la sociedad argentina actual (Composición fotográfica)

El escritor cita a líderes históricos y episodios de violencia política para ilustrar la peligrosidad de esta lógica: “Putin invade Ucrania en nombre del bien; Videla ejecuta treinta mil personas convencido de que hacía el bien”. Brienza destaca la frase de Videla a Ceferino Reato: “Yo no me arrepiento de nada de lo que hice, pero me hubiera gustado no tener que hacerlo”. Consideró que esta justificación moral y religiosa es una fórmula recurrente en quienes perpetran violencias desde el Estado o el poder.

Responsabilidad de la sociedad y el papel de la memoria

En el análisis de Brienza, la sociedad no puede considerarse inocente frente a violaciones graves de derechos humanos. Citó a Milan Kundera: “Los pueblos son responsables de aquello que deciden ignorar”. Brienza comparó la actitud de la sociedad argentina durante la dictadura con otras experiencias históricas y destaca los límites entre complicidad, ignorancia y miedo: “Las complicidades pueden ser por ignorancia, por miedo o por coincidencia ideológica. También hubo sectores que se opusieron y no protagonizaron ninguna violencia”.

Para el autor, cada grado de responsabilidad tiene consecuencias diferenciadas, pero la culpabilidad y la justicia deben aplicarse para reparar el daño: “Comprender nunca significa justificar. El daño debe ser reparado, con justicia, verdad o memoria”.

Citando a Primo Levi, Brienza advirtió sobre el riesgo de repetir la historia: “Estemos atentos, porque si sucedió, puede volver a ocurrir”. Consideró que la memoria y el análisis crítico son esenciales para evitar la reproducción de violencias justificadas en abstractos bienes colectivos.

El rol de la sociedad frente a las propuestas políticas actuales

Brienza destacó el papel de la sociedad frente a las propuestas políticas y las ideas del bien que promueven los líderes: “Existe una dialéctica de amigo-enemigo, se construyen y la moderación no funciona. El moderado se diluye en esa marea de gritos”.

Planteó que la tendencia a aceptar visiones absolutas del bien obedece, en parte, a una necesidad humana de certezas y a modos de construcción política: “La condición humana quizás necesite de estas lógicas de blanco y negro para tomar decisiones cotidianas”, cerró.

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