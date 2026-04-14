Almodóvar carga contra Joaquín Sabina por la canción que publicó en 1992: “Estaba llamándole maricón a Miguel Bosé y tonta a Carmen Maura”

Pedro Almodóvar y Joaquín Sabina

Han pasado 34 años desde que Joaquín Sabina publicó Yo quiero ser una chica Almodóvar, tema incluido en el octavo disco del cantautor, estrenado en 1992. “Yo quiero ser una chica Almodovar / Como la Maura, como Victoria Abril / Un poco lista, un poquitín boba / Ir con Madonna en una limousine”, arrancaba el tema.

Sin embargo, pese al silencio mantenido durante más de tres décadas, el director de Amarga Navidad, Pedro Almodóvar, ha confesado ahora que el tema nunca le hizo ninguna gracia. “A mí no me interesó nada. De hecho, no me gustó nada”, ha afirmado en el podcast La Pija y la Quinqui, presentado por Mariang Maturana y por Carlos Peguer, donde ha abordado por primera vez este tema.

Lejos de interpretarla como un homenaje al nombre que se le otorga a las mujeres que protagonizan sus ficciones, Almodóvar percibió en la letra una carga crítica que incluía referencias despectivas hacia personas de su entorno. “Siempre decía ‘como la Vivi o como Miguel Bosé’. Ya estaba llamándole a Miguel Bosé maricón”, aseguró sobre el cantante que participó en Tacones lejanos.

Tráiler de 'Amarga Navidad', la nueva película de Pedro Almodóvar

En la misma línea, añadió que en el tema también se incluye una ofensiva hacia Carmen Maura, figura clave de su filmografía: “Está hablando de tonta a Carmen Maura”, dijo sobre el verso “Un poco lista, un poquitín boba”. El director considera que, bajo el tono irónico característico de Sabina, había “un poquito de mala leche”. “Él diría que es crítica social, claro. Pero a mí no me hizo ni puquita de gracia”, insistió.

“Yo no me llevo bien con ese término”

La canción, incluida en el álbum Física y química, se publicó en un momento de gran visibilidad para ambos artistas. A comienzos de los noventa, Almodóvar ya se había consolidado como una de las voces más influyentes del cine español, mientras Sabina atravesaba una etapa de enorme popularidad dentro de la música de autor.

Joaquín Sabina, durante un concierto en 2023. (Ángel medina / EFE)

Sin embargo, el cineasta ganador de dos premios Oscar y cinco Goyas ha reconocido que nunca ha tenido trato con el autor de éxitos como 19 Dias y 500 Noches, motivo por el que sospechó que Sabina había captado que no le había hecho gracia el tema. “De algún modo se enteró porque yo no dije ni una palabra, no hablamos de ello y además tampoco he visto muchas veces en mi vida”, dijo. “Yo creo que él llevaba mal que yo no estuviera de acuerdo con esa canción”

Además, el cineasta ha salido a aclarar que nunca le ha gustado el nombre de “chica Almodóvar”. “Yo no me llevo bien con ese término”, explicó en la entrevista, aunque admitió que algunas de sus actrices sí lo han asumido con naturalidad, como por ejemplo Rossy de Palma, quien ha trabajado en ocho ocasiones con él.