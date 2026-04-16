La Feria del Libro está cada vez más cerca: cuánto cuesta la entrada, para quiénes es gratis, las figuras que vienen y todo lo que tenés que saber

La Feria del Libro de Buenos Aires, cada vez más cerca: todo lo que tenés que saber (Foto: Fundación El Libro)

Cada día más cerca. En una semana se inaugura la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Celebrará su quincuagésima edición del 23 de abril al 11 de mayo. Es el evento cultural más grande de Argentina y uno de los principales de la región. La apertura marcará un hito por su dimensión internacional, con la presencia de dos laureados con el Premio Nobel de Literatura —el sudafricano J.M. Coetzee y el chino Mo Yan— y la llegada de una nutrida delegación peruana como país invitado de honor.

Esta edición, además, propone una estructura renovada que expande la participación del público y coloca a la industria editorial argentina en el centro del debate acerca de la bibliodiversidad y la circulación de libros, según confirmó Ezequiel Martínez, director de la feria, en su paso reciente por el streaming de Infobae.

Aquel primer día, el jueves 23 de abril a las 18 horas, será la inauguración. En estas “Bodas de Oro”, la organización ha decidido romper con la tradición del discurso individual de apertura para reemplazarlo por un diálogo literario entre tres destacadas escritoras argentinas: Gabriela Cabezón Cámara, Selva Almada y Leila Guerriero. Este diálogo será coordinado por la periodista María O’Donnell. Además de las oradoras principales, se espera la presencia de autoridades oficiales como el Jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y el Secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli.

Ezequiel Martínez, director de la Feria del Libro de Buenos Aires

El costo de la entrada será de $8.000 de lunes a jueves y $12.000 los fines de semana y feriados, pero hay días y horarios gratuitos.

Quiénes y cuándo se entra gratis a la Feria del Libro

Todos los días: Menores de 12 años acompañados por un mayor. Personas con discapacidad junto a un acompañante, presentando certificado. Docentes: De todos los niveles de educación formal, presentando recibo de sueldo o comprobante. Pase Cultural: Con la presentación de la tarjeta Pase Cultural del Gobierno de la Ciudad.

Días hábiles (Lunes a viernes, excepto feriados 1 y 2 de mayo): Estudiantes, jubilados y pensionados: Presentando libreta estudiantil, certificado de alumno regular o comprobante de jubilación. Visitas escolares: Previa reserva.

Horarios especiales y promociones Día Banco Provincia: Ingreso gratuito el 6 de mayo presentando App Cuenta DNI o tarjeta del banco. Habrá un show de Iván Noble .



Este año se espera una asistencia superior al millón de personas, como sucedió en su edición récord de 2022, que alcanzó los 1.400.000 visitantes. La feria funcionará en el predio de La Rural con horario extendido: de 14 a 22 horas los días hábiles y de 13 a 22 horas durante fines de semana y feriados. Esta vez, la pista central podrá albergar a hasta 4.500 asistentes simultáneamente para espectáculos y presentaciones.

Por primera vez, la Feria del Libro de Buenos Aires sustituyó la figura tradicional de “Ciudad Invitada de Honor” por la de “País Invitado”, y Perú inaugurará esta modalidad. El embajador peruano, Carlos Chocano Burga, confirmó a Infobae que la delegación contará con 60 autores, editores e intelectuales, y un pabellón de 500 metros cuadrados que será uno de los más extensos del evento. Se exhibirán 650 títulos y 4.000 ejemplares de obras peruanas; el lema será “Caminos que nos unen”, inspirado en el antiguo camino inca, símbolo de los vínculos culturales entre Argentina y Perú.

Dentro del pabellón se rendirán homenajes a referentes literarios peruanos, incluyendo una instalación digital dedicada al Premio Nobel Mario Vargas Llosa, fallecido en 2025. El programa sobre pensamiento regional incluirá la muestra “Vanguardias del Sur”, dedicada a Puno, Arequipa y Cusco y a la influencia intelectual de esas regiones en la Argentina. Entre las actividades destacan el Festival de Poesía, encuentros de narración oral y eventos musicales, como el espectáculo sinfónico “Perú para el mundo”. El Ballet Folclórico Nacional abrirá oficialmente la participación peruana en la inauguración.

En una semana inicia el megaevento cultural en La Rural. Se trata de una edición especial, la número 50, entre una industria en estado crítico y una programación de primer nivel

Ezequiel Martínez, al frente del evento, puntualizó en la mencionada entrevista que la programación de 2026 tiene “una escala inédita”. Destacó la visita de los Premios Nobel, así como la participación de escritores como Arturo Pérez Reverte, Leonardo Padura, la ecuatoriana María Fernanda Ampuero, la chilena Nona Fernández, el coreano Kim Ho Yeon y la brasileña Adriana Calcanhotto, entre otros.

En términos de infraestructura, la feria incluirá un pabellón especial para 1.500 visitantes en homenaje a sus 50 años, con exposiciones fotográficas y audiovisuales sobre escritores y momentos históricos. Se montarán muestras como la realizada por la fotógrafa Morgana Vargas Llosa y otra sobre los dibujos de Roberto Fontanarrosa. En paralelo, el pabellón Ocre albergará un laberinto interactivo dedicado a Jorge Luis Borges, en coincidencia con el 40° aniversario de su muerte, y una exposición de revistas que mostrará la faceta popular del autor.

La feria hará hincapié en recordar la represión cultural de la dictadura militar iniciada en 1976, fecha que coincide con el año fundacional del evento. El pabellón central y la tradicional maratón de lectura estarán dedicados a autores y libros censurados y prohibidos durante ese período, una reivindicación de la libertad de expresión y la persistencia de la memoria cultural.

(Foto: Fundación El Libro)

La industria editorial argentina, protagonista de la feria, atraviesa un contexto crítico. Martínez advirtió sobre la caída en la producción de libros y el cierre de librerías: “Eso significa que los libros no llegan a todo el país, no llegan a cubrir la cantidad de librerías de todo el territorio nacional. Y eso afecta a la bibliodiversidad”. Según la Cámara Argentina del Libro, las tiradas se han reducido notablemente en el último año.

La feria lanzará su primer fellowship internacional, que permitirá a seis editores de Estados Unidos, Italia y Francia explorar catálogos argentinos y negociar derechos editoriales durante tres jornadas de encuentros programados. Christian Rainone, presidente de la Fundación El Libro, subrayó el éxito en la venta de stands, con unas 30 unidades más que la edición anterior, y anunció espacios como el “hincha” —en alusión al próximo Mundial de fútbol— que unirán literatura y fútbol.

La feria entregará a los asistentes un “chequelibro”, canjeable por descuentos en librerías tras el cierre del evento. La edición de 2026 aspira a combinar tradición e innovación, abriendo el espacio a todas las edades, disciplinas y nacionalidades, y reafirmando al libro como eje de diversidad, intercambio y memoria en el escenario cultural argentino y latinoamericano.