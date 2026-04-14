Cancelan el rodaje en Canarias de la segunda temporada de ‘El caballero de los Siete Reinos’ por una inundación histórica y lo trasladan a una nueva ubicación

Imagen de 'El caballero de los Siete Reinos'. (HBO Max)

A principios de marzo, se dio a conocer de manera oficial que la segunda temporada de El caballero de los Siete Reinos, spin-off de la mítica serie de Juego de Tronos y uno de los estrenos más exitosos del año en HBO Max, rodaría una parte de sus nuevos capítulos en Gran Canaria. Sin embargo, un incidente ha provocado que el equipo deba suspender la producción y trasladarse rápidamente a otra ubicación: el motivo: los altísimos niveles de lluvia que se dieron en la isla a finales de marzo.

Las precipitaciones excepcionales provocaron una inundación de todos los escenarios construidos para grabar la segunda temporada de la serie. El equipo de producción había elegido el embalse de la Presa de Las Niñas para plasmar la sequía del mundo recreado en la serie. Sin embargo, se vio obligado a tomar la decisión después de un informe que constató cómo el enclave de Gran Canaria registraba niveles de agua inéditos en los últimos quince años. Por ello, ya no era posible retratar esas colinas áridas que se pretendían mostrar en la serie, forzando el traslado a otro lugar.

Con el paso por las islas de la borrasca Therese, Canarias vivió el mes de marzo más lluvioso de los 65 años, con un 456% más de lo que daban los pronósticos, a tenor de los registros históricos de precipitaciones. Esta alteración provocó que la presa alcanzara el 100% de su capacidad y que incluso se rebosara, provocando inundaciones de viviendas y cierres de algunas carreteras.

Imagen de la Presa de las Niñas.

El rodaje se traslada a la península

El equipo de producción había reservado la zona recreativa y el área de acampada de la Presa de las Niñas desde finales de febrero hasta mediados de mayo, restringiendo el acceso público para asegurar el desarrollo de la serie. Durante semanas, técnicos y escenógrafos transformaron el entorno con estructuras medievales y huertos artificiales, en un esfuerzo por recrear con fidelidad visual el universo de los cuentos de Dunk y Egg. La inversión esperada para el proyecto era de unos 20 millones de euros.

Sin embargo, las lluvias torrenciales han alterado todos los planes previstos y han obligado a la producción a buscar alternativas en la Península Ibérica, donde sí se han encontrado terrenos más secos para continuar con la filmación. Eso sí, todavía no se sabe hasta qué punto esta medida provocará retrasos en el calendario, y de cuánto podríamos estar hablando en caso de confirmarse la demora. Se esperaba que la grabación en España se extendiera hasta mediados de mayo, pero la reubicación de los sets y el ajuste logístico podrían modificar estos plazos.

Tráiler de 'El caballero de los Siete Reinos'. (HBO Max)

Así, el futuro de la producción ahora depende de la rapidez con la que el equipo pueda adaptarse a las nuevas condiciones. El estreno de la segunda temporada está previsto para 2027, mientras que la primera ya puede verse en HBO Max, plataforma donde también se pueden visualizar tanto Juego de Tronos como el spin-off paralelo de La casa del dragón, que está a punto de lanzar su tercera temporada.