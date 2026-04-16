Un virus que causa vómitos y diarrea en niños pequeños se expande y eleva hospitalizaciones

El rotavirus provoca un aumento significativo de internaciones pediátricas por deshidratación aguda en hospitales de Oklahoma y San Francisco, reporta el CDC. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un incremento en la circulación de rotavirus afecta a bebés y niños pequeños en diversas regiones de Estados Unidos desde enero de 2026, generando preocupación en el sistema de salud y entre especialistas en enfermedades infecciosas. La situación se agrava por el descenso sostenido en las tasas de vacunación infantil, según datos oficiales y académicos consultados por el medio estadounidense NBC News e informes del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Según el programa universitario de vigilancia epidemiológica WastewaterScan, impulsado por Stanford University y Emory University, se detectaron niveles elevados de rotavirus en las aguas residuales de comunidades de la costa oeste y del centro del país. Las autoridades sanitarias confirmaron un aumento en la demanda hospitalaria por cuadros de vómitos y diarrea aguda en menores, lo que coincide con la última revisión de los datos nacionales de inmunización publicados por el CDC.

El rotavirus fue durante décadas una de las principales causas de deshidratación grave y hospitalización en menores de cinco años en Estados Unidos, hasta la introducción de la vacuna oral en 2006. Desde entonces, la cobertura vacunal permitió evitar miles de internaciones y muertes pediátricas, aunque la caída reciente en la inmunización infantil revirtió parte de estos logros, según estadísticas oficiales.

¿Qué es el rotavirus y por qué preocupa su aumento en Estados Unidos?

El rotavirus es un agente viral que se transmite fundamentalmente por vía fecal-oral, afectando con mayor frecuencia a lactantes y niños pequeños. El CDC informa que el virus puede sobrevivir en superficies durante días y se propaga fácilmente a través del contacto con manos, objetos o alimentos contaminados. Dicha facilidad de transmisión contribuye a su alta incidencia en entornos escolares y domiciliarios.

Los primeros síntomas incluyen fiebre y vómitos, seguidos de episodios de diarrea acuosa que pueden superar las 20 evacuaciones diarias. No existe tratamiento antiviral específico, por lo que la atención se centra en la hidratación oral o intravenosa para prevenir complicaciones por deshidratación. Antes de la introducción de la vacuna, el rotavirus causaba más de 200.000 consultas en salas de emergencia y hasta 70.000 hospitalizaciones anuales en menores de cinco años en Estados Unidos.

El incremento de casos de rotavirus en Estados Unidos desde enero de 2026 inquieta al sistema de salud y revela la caída de la vacunación infantil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los síntomas y riesgos del rotavirus en niños pequeños?

La infección por rotavirus se manifiesta inicialmente con fiebre en torno a 38,3 °C (101 °F), acompañada de vómitos recurrentes. Estos síntomas suelen ceder en 24 a 36 horas, pero la diarrea persistente puede durar hasta ocho días. Según el CDC, la deshidratación es la principal complicación y puede requerir internación para reposición de líquidos por vía intravenosa.

La doctora Stephanie Deleon, jefa asociada médica en Oklahoma Children’s OU Health, explicó a NBC News que “la mayoría de los niños internados por rotavirus no están vacunados o no han completado el esquema”. La especialista agregó que, en ocasiones, “la diarrea puede ser tan intensa que resulta imposible rehidratar por vía oral, lo que obliga a la hospitalización”.

¿Dónde se detectaron los mayores aumentos de rotavirus en 2026?

El monitoreo de aguas residuales realizado por el programa universitario WastewaterScan, una iniciativa conjunta de Stanford University y Emory University, identificó un crecimiento sostenido de la presencia de rotavirus desde enero de 2026, principalmente en comunidades de la costa oeste y el centro del país. La doctora Marlene Wolfe, co-investigadora principal del programa, indicó a NBC News que se observan “niveles muy altos de rotavirus en las aguas residuales”, lo cual alerta sobre la fuerte circulación del virus en esas comunidades.

Hospitales pediátricos de Oklahoma City y del área de la Bahía de San Francisco reportaron un aumento de internaciones por cuadros de deshidratación grave relacionados con rotavirus. El CDC confirmó que la demanda hospitalaria por esta causa está creciendo en los estados del oeste y medio oeste, tendencia que se mantiene en abril de 2026 de acuerdo con los últimos informes.

¿Qué papel juega la vacunación contra el rotavirus en la prevención de casos graves?

La introducción de la vacuna oral contra rotavirus en 2006 representó un cambio importante en la epidemiología de la enfermedad. De acuerdo con el CDC, la inmunización logró una reducción en más del 80% de las hospitalizaciones y muertes pediátricas por diarrea aguda en el país. Nueve de cada diez niños que reciben la vacuna quedan protegidos contra formas graves, mientras que siete de cada diez evitan la infección.

No obstante, la cobertura nacional de vacunación disminuyó en los últimos ocho años, situándose en 73,8% para 2025, según los datos oficiales. El CDC atribuye este descenso a dudas en la población y a cambios temporales en el calendario federal de inmunizaciones. En 2026, la vacuna contra rotavirus quedó excluida momentáneamente como resultado de discusiones administrativas relacionadas con la priorización de recursos y preocupaciones sobre efectos adversos poco frecuentes, aunque la medida fue suspendida por una orden judicial. Las autoridades advirtieron sobre los posibles efectos persistentes en la confianza pública, según reportó el medio estadounidense NBC News.

La principal complicación del rotavirus en niños pequeños es la deshidratación, que puede requerir hospitalización y reposición intravenosa de líquidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las recomendaciones actuales de las autoridades sanitarias?

El CDC y la American Academy of Pediatrics mantienen la recomendación de administrar la vacuna contra rotavirus a todos los lactantes, comenzando entre las seis y las ocho semanas de vida. Los especialistas subrayan la importancia de completar el esquema antes de los ocho meses de edad para garantizar la protección.

La doctora Yvonne Maldonado, profesora en Stanford University, precisó a NBC News que la circulación del virus continúa y la confusión sobre la vacunación puede aumentar el número de niños no protegidos. El CDC subrayó que la mortalidad por rotavirus es baja en Estados Unidos debido al acceso a servicios médicos, aunque el riesgo de complicaciones graves y hospitalizaciones permanece presente en quienes no están inmunizados.

¿Cómo se monitorea el rotavirus actualmente en Estados Unidos?

La vigilancia epidemiológica del rotavirus se lleva a cabo mediante la notificación de casos en hospitales y el análisis de aguas residuales a través de programas como WastewaterScan. Esta herramienta universitaria permite anticipar brotes locales y ajustar las estrategias de prevención, según expertos de Stanford University y Emory University.

El CDC elabora informes periódicos sobre la incidencia del virus, las tasas de vacunación y la evolución de los brotes. Los datos recabados se utilizan para orientar campañas de inmunización y reforzar las medidas de higiene, como el lavado frecuente de manos y la desinfección de superficies en el hogar y en centros educativos.

¿Qué impacto tiene el aumento de casos de rotavirus en el sistema de salud y la sociedad?

El repunte de rotavirus en 2026 ejerce presión sobre los servicios de pediatría en hospitales de diversas regiones, especialmente donde la cobertura de vacunación está por debajo del promedio nacional. El CDC advierte que los brotes pueden derivar en internaciones prolongadas, costos elevados y pérdida de días laborales para los cuidadores.

La doctora Monica Gandhi, especialista en enfermedades infecciosas de la University of California, San Francisco, detalló a NBC News que “la hospitalización por rotavirus implica un gasto económico y un impacto familiar considerable, aunque la mortalidad sea baja”. El CDC estima que la vacuna previene entre 40.000 y 55.000 hospitalizaciones infantiles cada año, lo que disminuye la carga sobre el sistema de salud.

El CDC y la American Academy of Pediatrics mantienen la recomendación de la vacuna contra rotavirus para todos los lactantes antes de los ocho meses de edad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué se puede esperar en los próximos meses respecto al rotavirus?

La evolución de la situación dependerá de la recuperación de las tasas de vacunación y del monitoreo constante de los indicadores epidemiológicos, según el CDC. Las autoridades sanitarias insisten en la necesidad de mantener actualizados los esquemas de inmunización y reforzar las medidas básicas de prevención.

El CDC reiteró la importancia de consultar a profesionales médicos ante la aparición de síntomas compatibles con rotavirus en niños pequeños y recomendó a las familias completar el calendario oficial de vacunación infantil. Los datos recopilados por WastewaterScan continuarán orientando la respuesta sanitaria en tiempo real.