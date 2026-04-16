Cultura

Festival Raizal: un oasis de arte, ciencia y naturaleza para toda la familia

La nueva edición del ciclo hace de la Chacra Las Delicias una mezcla única de talleres, charlas, música y plantaciones colectivas, con invitados de lujo como Gabriela Cabezón Cámara y Loli Molina, en una jornada al aire libre repleta de actividades gratuitas

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Festival Raizal: un oasis de arte, ciencia y naturaleza para toda la familia
Festival Raizal: un oasis de arte, ciencia y naturaleza para toda la familia

Un festival dedicado a la naturaleza y el arte reunirá el sábado 18 de abril, de 10 a 21, a científicos, escritores, artistas y familias en la Chacra Las Delicias de Exaltación de la Cruz. Bajo la consigna de reflexionar sobre las urgencias ambientales actuales y promover el diálogo interdisciplinario, la jornada promete una inmersión en la vida al aire libre a través de talleres, charlas, propuestas artísticas y plantaciones colectivas de árboles. El encuentro, cuyo acceso es libre y gratuito, es impulsado por Fundación Filba y la propia chacra, con el propósito de “leer la naturaleza como texto” y fomentar la creación colectiva.

Una de las particularidades del Festival Raizal es la oferta de más de 25 actividades programadas, entre las que destacan una entrevista abierta a la escritora Gabriela Cabezón Cámara, a cargo de Damián Huergo, y la conversación “El llamado urgente de la naturaleza” con la participación de Patricio Lo Greco, Guillermo Folguera y Natalia Mazzei. Las actividades, diseñadas para todas las edades, requieren inscripción previa en los talleres, pero el resto de la agenda está abierta a todo público.

La escritora Gabriela Cabezón Cámara
Una de las particularidades del Festival Raizal es la oferta de más de 25 actividades programadas, entre las que destacan una entrevista abierta a la escritora Gabriela Cabezón Cámara, a cargo de Damián Huergo (Crédito: Ale López)

El festival propone una jornada integral para “caminar entre árboles, escuchar a las aves y mirar el paisaje con nuevos ojos”. La programación incluye un taller de haikus y una lectura de tankas coordinados por Alejandra Kamiya, así como una experiencia de meditación y escritura en vivo realizada por Iosi Havilio con acompañamiento musical de Josefina Tai. Además, está prevista una cata de libros bajo la coordinación de Francisco González Táboas y el cierre musical estará a cargo de la cantautora Loli Molina.

Quienes asistan podrán participar en tres instancias de plantación colectiva de árboles nativos, guiadas por el equipo del Vivero Yvyrá. En paralelo, se desarrollarán una caminata de observación de aves liderada por Arno Tomys del Club de Observadores de Aves Pecho Colorado de Luján; un taller de herbarios coordinado por Jimena Bartolomé; un espacio sobre plantas medicinales dictado por Martín Rodríguez Morcelle y Laura Gabucci; y un taller de ilustración botánica impartido por Marcelo Moreno.

Iosi Havilio
Se realizará una experiencia de meditación y escritura en vivo a cargo de Iosi Havilio (Julián Alvarez - Télam S. E.)

El festival también brinda la oportunidad de asistir a un taller de escucha y performance sonora con Federico Durand, además de una sesión de observación del cielo guiada por un equipo de físicos de la Universidad Nacional de Luján. El énfasis en la exploración científica y sensorial busca promover una relación activa y consciente con el entorno.

Pensando en la integración familiar, el Festival Raizal dispone de espacios permanentes dedicados a la infancia y las familias: una Biblioteca de la naturaleza y un área de lectura y creación coordinada por Jimena Rodríguez. Entre las propuestas para niñas y niños se destacan una búsqueda del tesoro inspirada en el paisaje, encabezada por Victoria Robles; un taller de objetos y refugios para aves con Paco Gómez; y un taller de cianotipia enfocado en la experimentación con luz y formas botánicas.

El cierre musical estará a cargo de la cantautora Loli Molina
El cierre musical estará a cargo de la cantautora Loli Molina

La curaduría de Sol Echevarría acompaña diversas intervenciones e instalaciones artísticas. Francisco Vázquez Murillo presentará “El sol es un ojo”, una instalación escultórica de once piezas de hierro que dialoga con el horizonte de la chacra. Ignacio Iasparra llevará adelante “La mosca no entiende el vidrio”, una intervención fotográfica que combina imágenes y proyección de video. Desirée De Ridder realizará “Formar un ánfora era entender la vida”, modelando en vivo una tinaja de arcilla de gran formato como proceso artesanal y performance.

La jornada se inscribe en el interés creciente por crear espacios públicos de contacto directo con la naturaleza. Todas las actividades son gratuitas, lo que permite el acceso a una propuesta multidisciplinaria para públicos diversos, según destacaron desde Fundación Filba, entidad organizadora del evento junto con Chacra Las Delicias. El consejo asesor del festival está integrado, entre otros, por Martín Rodríguez Morcelle.

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