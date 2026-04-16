Conmoción en el fútbol por la trágica muerte de un ex arquero campeón con Juventus y Arsenal tras ser arrollado por un tren

El ex arquero austríaco, Alex Manninger, falleció luego de que un tren chocara el vehículo que él conducía

Una trágica noticia causó impacto en el fútbol internacional al conocerse que el ex arquero Alexander Manninger, con pasado en clubes de la talla de Juventus, Arsenal y Liverpool, falleció en Austria a los 48 años luego de que un tren arrollara al vehículo que él manejaba.

El accidente fatal ocurrió en la mañana de este jueves 16 de abril en la localidad de Nussdorf am Haunsberg, en el estado de Salzburgo. Según los reportes policiales que publicaron medios locales, el auto conducido por Manninger cruzó un paso a nivel sin barreras y fue impactado por una formación de la línea Salzburger Lokalbahn. El fatal choque interrumpió el tráfico ferroviario y vial en la región durante varias horas mientras las autoridades investigaban las causas, según informó el medio Ferrovie.Info.

De acuerdo con el medio austríaco Krone.at, Manninger, ex arquero de la selección nacional, se encontraba solo en su automóvil, un VW minivan, al momento del siniestro registrado poco después de las 8:20 de la mañana, tras la estación de Pabing. El impacto arrastró el vehículo varios metros y lo destruyó de manera casi total. Los equipos de emergencia acudieron en pocos minutos al lugar y trataron de reanimarlo usando un desfibrilador, pero los esfuerzos resultaron infructuosos. Ni el conductor del tren ni los cerca de 25 pasajeros sufrieron lesiones, agregó el portal.

El austríaco Alex Manninger durante su etapa como arquero de Juventus de Italia (Reuters)

Entre otros detalles, la investigación sobre la colisión quedó a cargo del perito Gerhard Kronreif, quien deberá analizar tanto los datos electrónicos del automóvil como los registros del tren para determinar el comportamiento previo de ambos vehículos. El especialista explicó que “la tecnología del auto permite evaluar con precisión los datos electrónicos disponibles y así analizar el comportamiento del conductor”. Además, se está verificando si el sistema de señalización activó correctamente la luz roja al momento del accidente.

El incidente, que generó conmoción en el ámbito deportivo y social austríaco, se produjo en circunstancias todavía no esclarecidas y en un cruce ferroviario catalogado como “sin protección” por las autoridades. Las pruebas incluyen la revisión de los sistemas automáticos y testimonios para identificar eventuales responsabilidades.

Alexander Manninger nació el 4 de junio de 1977 en la ciudad de Salzburgo y atajó para la selección de Austria, en la que jugó 33 partidos, participando del plantel que disputó la Eurocopa 2008. Se formó en las filas del Salzburg e inició su carrera profesional en equipos como Vorwärts Steyr y el GAK antes de recalar en el Arsenal de Inglaterra en 1997. En los Gunners fue campeón de la Premier League y la FA Cup. Posteriormente, pasó por clubes de prestigio como Fiorentina, Espanyol, Bologna, Udinese y Augsburgo, además de sus relevantes pasos por Juventus y Liverpool, donde finalizó su carrera en 2017. En la Vecchia Signora integró al plantel campeón de la Serie A en 2012 siendo relevo de Gianluigi Buffon.

Alex Manninger atajó en Liverpool sobre el final de su carrera. Fue campeón con Arsenal en 1998 (Reuters)

La noticia causó alto impacto y algunos de los clubes donde atajó Manninger se manifestaron con profundo pesar tras su temprana partida. “Lamentamos profundamente la pérdida de nuestro ex arquero Alexander Manninger, quien falleció trágicamente en un accidente de tráfico. Nuestros pensamientos están con su familia y amigos. Descansa en paz, Alexander”, escribió el FC Red Bull Salzburgo en sus redes sociales.

Por su parte, el Arsenal publicó en sus perfiles una foto del arquero y el siguiente mensaje: “Todos en el Arsenal están conmocionados y profundamente entristecidos por el trágico fallecimiento del ex arquero, Alex Manninger. Todos nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento increíblemente triste”. Liverpool, en tanto, expresó: “Estamos profundamente apesadumbrados por el fallecimiento del ex portero Alex Manninger a la edad de 48 años. Los pensamientos de todos en el LFC están con la familia y amigos de Alex en este difícil momento”. Juventus de Italia también envió su pesar: “Hoy es un día tristísimo. Se ha ido no solo un gran atleta, sino un hombre de valores raros: humildad, dedicación y una seriedad profesional fuera de lo común. Juventus expresa su pésame por la desaparición de Alex Manninger y se une a la familia en este momento de dolor".

LOS MENSAJES DE LOS CLUBES TRAS LA MUERTE DE ALEXANDER MANNINGER:

El Arsenal lamenta la trágica pérdida de Alex Manninger, enviando un mensaje de condolencias a su familia

La publicación del Liverpool FC tras el fallecimiento de su ex arquero Alex Manninger, quien aparece en la imagen en blanco y negro con su uniforme deportivo

Alex Manninger, ex arquero de Juventus, fue recordado por el club italiano con un sentido mensaje tras su muerte