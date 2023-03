Guadalupe Nettel, única representante latinoamericana en la lista larga del Booker Prize

Con un jurado presidido por la escritora franco-marroquí Leïla Slimani, el prestigioso premio internacional Booker, que celebra la literatura internacional traducida al inglés, anunció la lista larga de trece ganadores de este año que contiene libros en idiomas que nunca antes habían aparecido entre los seleccionados y a tres autores cuyo trabajo aparece en inglés por primera vez, entre ellos la mexicana Guadalupe Nettel, única representante latinoamericana de la nómina.

Los elegidos este año son: la catalana Eva Baltasar, el coreano Cheon Myeong-Kwan, Laurent Mauvignier, Maryse Condé y GauZ’ de Francia, Georgi Gospodinov de Bulgaria, Vigdis Hjorth de Noruega, Andrey Kurkov de Ucrania, Clemens Mayer de Alemania, Perumal Murugan de India, Guadalupe Nettel de México, Amanda Svensson de Suecia y el autor chino Zou Jingzhi.

El premio -que retribuye con 50.000 libras esterlinas a novelas o cuentos escritos originalmente en cualquier idioma, traducidos al inglés y publicados en el Reino Unido o Irlanda- se divide en partes iguales entre el autor y el traductor del libro ganador porque apunta a valorar la traducción y a ponerla en pie de igualdad con la autoría. El jurado seleccionó la lista larga de entre 134 libros publicados entre el 1 de mayo de 2022 y el 30 de abril de 2023. Por otra parte, la lista corta de seis libros se anunciará en la Feria del Libro de Londres el 18 de abril, y el ganador se anunciará en una ceremonia en Londres el 23 de mayo.

“La hija única” compite en el permio que distingue novelas o cuentos traducidos recientemente al inglés y publicados en el Reino Unido o Irlanda

Este año, la lista larga contiene obras en tres idiomas -búlgaro, catalán y tamil- que nunca antes habían aparecido entre los seleccionados. En total, la lista comprende 11 idiomas e incluye a tres escritores: GauZ’ de Costa de Marfil pero nacionalizada francesa, Zou Jingzhi y Amanda Svensson, cuyo trabajo ha aparecido en inglés por primera vez.

Entre los seleccionados sólo hay una autora latinoamericana, Guadalupe Nettel. Publicada originalmente por Anagrama bajo el título La hija única en 2020, la autora cuenta una historia sobre un embarazo complicado y los diferentes tipos de maternidades: mujeres que se debaten entre tener hijos o no, solo ser cuidadoras o ayudar a otras madres

La lista tiene algunas particularidades. Maryse Condé, quien es la escritora de mayor edad en ser nominada para el premio a la edad de 86 años, dictó su novela nominada El Evangelio según el Nuevo Mundo a su esposo y traductor Richard Philcox, ya que tiene un trastorno neurológico degenerativo que le dificulta leer y escribir. Condé y Philcox, entonces, se convirtieron en la primera pareja autor-traductor que es nominada.

Guadalupe Nettel nació en México en 1973 (Foto: Efe)

El escritor ucraniano Andrey Kurkov, que escribe ficción en ruso, está preseleccionado y fue traducido por Reuben Woolley. Mientras tanto, el indio Perumal Murugan, quien se declaró “muerto” como escritor después de las protestas contra su trabajo, llegó a la lista por Pyre, traducido del tamil al inglés por Aniruddhan Vasudevan. El jurado que preside Slimani está integrado también por Uilleam Blacker, uno de los principales traductores literarios del ucraniano en Gran Bretaña; Tan Twan Eng, el novelista malasio preseleccionado por Booker; Parul Sehgal, redactor y crítico del New Yorker; y Frederick Studemann, editor literario del Financial Times.

Slimani dijo que la lista era una “celebración del poder del lenguaje y de los autores que querían impulsar la investigación formal en la medida de lo posible”. “Queríamos celebrar la ambición literaria, el garbo, la originalidad y, por supuesto, a través de esto, el talento de los traductores que han sabido transmitir todo esto con gran destreza”, sostuvo al conocerse la lista.

El año pasado, la escritora argentina Claudia Piñeiro llegó a la instancia final de selección con su novela Elena sabe, editada en inglés por el sello Charco Press. El ganador de la última edición del Booker fue el escritor de Sri Lanka Shehan Karunatilaka por su novela The Seven Moons of Maali Almeida.

