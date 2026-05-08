Cultura

Cuenta regresiva para Cannes 2026: Peter Jackson, Barbra Streisand y el partido de “La mano de Dios” como destacados

La competencia cinematográfica más famosa del mundo, que comienza el 12 de mayo, tendrá el estreno mundial del documental sobre el mítico partido de fútbol en donde brilló Diego Maradona

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El 79º Festival de Cannes presenta una fuerte presencia de nuevos talentos, incluidos 11 cineastas que compiten por primera vez en la selección oficial
El 79º Festival de Cannes presenta una fuerte presencia de nuevos talentos, incluidos 11 cineastas que compiten por primera vez en la selección oficial

Nuevos rostros en competición, una Palma de Oro honorífica para el director de El señor de los anillos y la presencia de grandes estrellas estadounidenses, pero sin los grandes estudios de Hollywood: esto es lo más destacado del 79.º Festival de Cannes, que arranca el próximo martes 12 de mayo.

Honores para Peter Jackson y Barbra Streisand

El director y productor neozelandés Peter Jackson recibirá a sus 64 años un reconocimiento tardío pero prestigioso que celebra el conjunto de su carrera.

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Esta Palma de Oro honorífica recompensará a uno de los cineastas más populares de la historia, cuyos éxitos de taquilla lo sitúan junto a gigantes como James Cameron o Steven Spielberg.

Jackson presentó en 2001 en Cannes las primeras imágenes de El señor de los anillos: La comunidad del anillo, inicio de la saga cinematográfica basada en las novelas de J. R. R. Tolkien, que terminó amasando 17 premios Oscar.

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La Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes 2026 será otorgada al director Peter Jackson por su carrera cinematográfica internacional
La Palma de Oro honorífica del Festival de Cannes 2026 será otorgada al director Peter Jackson por su carrera cinematográfica internacional

“Recibir la Palma de Oro honorífica en Cannes será uno de los momentos más grandes de mi carrera”, reaccionó el director en un comunicado.

También recibirá esta recompensa la oscarizada Barbra Streisand, de 84 años, conocida por sus papeles en Funny Girl y Yentl.

Nuevos rostros

A veces criticado por un supuesto favoritismo, el Festival de Cannes seleccionó este año a 11 cineastas que nunca habían competido antes en el certamen, de un total de 22 películas en liza.

Los españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi, seleccionados con La bola negra, sobre tres hombres gays en España en tres épocas distintas, nunca habían aparecido en Cannes, ni siquiera en una sección paralela, algo muy poco común.

Barbra Streisand también recibirá un reconocimiento por su trayectoria en el Festival de Cannes 2026, destacando el valor de sus icónicos papeles
Barbra Streisand también recibirá un reconocimiento por su trayectoria en el Festival de Cannes 2026, destacando el valor de sus icónicos papeles

Países que nunca habían tenido películas elegidas en la selección oficial también estarán presentes, como Costa Rica con Siempre soy tu animal materno, de Valentina Maurel, en Una Cierta Mirada, una de las principales secciones del certamen francés.

Pasión por el fútbol

El fútbol será uno de los principales temas, fuera de competición, de esta edición.

En la sección Cannes Première se presentará El partido, de los argentinos Juan Cabral y Santiago Franco, del histórico encuentro de cuartos de final del Mundial de 1986 entre Argentina e Inglaterra (2‑1), con dos goles míticos de Diego Maradona.

El legendario delantero francés Eric Cantona tendrá también una doble presencia en el certamen. Será el protagonista del documental británico Cantona, dirigido por David Tryhorn y Ben Nicholas, y también integra el elenco de Les matins merveilleux, ópera prima de la francesa Avril Besson, donde muestra sus dotes de actor.

El Partido - documental
El documental 'El partido' está basado en el libro homónimo de Andrés Burgo

Muchas estrellas estadounidenses, pero estudios ausentes

A diferencia de ediciones anteriores, que contaron con producciones de Tom Cruise como Misión imposible o Top Gun, ningún gran estudio estadounidense eligió Cannes para lanzar un blockbuster este año.

Hollywood aporta el brillo, el espectáculo y cine de gran formato que sirve de contrapunto a las obras más autorales e independientes que suelen dominar en Cannes.

Las razones de su ausencia incluyen los recortes presupuestarios, pero también el temor de que una mala acogida por parte de la crítica de Cannes pueda sentenciar una película, como sucedió con Joker, destrozada por la crítica en la Mostra de Venecia en 2024.

Entre las estrellas que brillarán en la alfombra roja destacan John Travolta, que presentará su primera película como director, Adam Driver y Scarlett Johansson, protagonistas de Paper tiger, la sexta película en competición del director James Gray, o las actrices Cate Blanchett y Tilda Swinton, que darán una masterclass.

Fuente: AFP.

Fotos: EFE/ Ian Langsdon; EFE/ EPA/ Neil Hall/ archivo; John Parra/ WireImage y Europa Press.

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