Cultura

Marilyn Monroe, actriz estadounidense: “No me importa vivir en un mundo de hombres, siempre que pueda ser una mujer en él”

El icono eterno de la cultura pop no solo dominó la pantalla con su carisma, sino que utilizó su propia leyenda como una herramienta de negociación. Detrás esta frase tan famosa se esconde la estrategia de una mujer que entendió las reglas del poder masculino para subvertirlas y transformarse en la dueña de su propia narrativa

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El misterio de Marilyn Monroe - Trailer
Marilyn Monroe, actriz estadounidense: “No me importa vivir en un mundo de hombres, siempre que pueda ser una mujer en él”

La frase suena a sentencia, a declaración de principios: “No me importa vivir en un mundo de hombres, siempre que pueda ser una mujer en él”. Pronunciada a principios de la década del cincuenta, durante el ascenso meteórico que siguió al estreno de Niágara, la cita ha sido repetida en tazas, pósteres y flyers, a menudo despojada de su carga política. Sin embargo, detrás de la aparente docilidad de esas palabras se escondía la táctica de guerra con que Marilyn Monroe conquistó Hollywood.

Para entender la frase hay que situarse en la oficina de algún ejecutivo de la 20th Century Fox, como Darryl F. Zanuck. En aquel entonces, era tratada como propiedad del estudio, una “rubia tonta” moldeada para el deseo ajeno. El biógrafo Donald Spoto, en su rigurosa obra Marilyn Monroe: The Biography, es quien rescata esta declaración, la escribe como quien se la escuchó mil veces. Es cierto: dicen que ella solía repetirla. Era su filosofía de vida, la construcción consciente de su personaje público.

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Al decir que no le importaba el dominio masculino siempre que se le permitiera “ser una mujer”, Monroe lanzaba un desafío: aceptaba las reglas de un juego diseñado por hombres, pero solo porque confiaba en que su identidad femenina era lo suficientemente poderosa como para, no solo no caer en las garras del sistema, sino subvertirlo desde adentro. Así fue que entendió, antes que nadie, que en el Hollywood de posguerra la feminidad no era una debilidad, sino la única armadura disponible.

Fotografía de la sesión de fotografías de Marilyn Monroe con Larry Schiller (Crédito: EFE/Taschen)
Fotografía de la sesión de fotografías de Marilyn Monroe con Larry Schiller (Crédito: EFE/Taschen)

La filosofía que transmite la frase no se quedó en palabras. Mientras el mundo la veía cantar sobre cómo Los caballeros las prefieren rubias, ella estudiaba los balances de la industria. En 1955, en un acto de rebeldía sin precedentes, rompió su contrato con la Fox y se mudó a Nueva York para irse al Actors Studio de Lee Strasberg. Allí, fundó su propia compañía, Marilyn Monroe Productions. Fue la segunda mujer en la historia de Estados Unidos (después de Mary Pickford) en tener una productora propia.

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Fue su manera de decir que, en ese “mundo de hombres”, ella también podía firmar los cheques. El resultado de esa independencia fue El príncipe y la corista, donde no solo actuó, sino que ejerció un control creativo que los estudios le habían negado sistemáticamente. Pero si bien la frase pertenece a la Marilyn que seducía a la prensa, sus textos más íntimos, recopilados años después en el libro Fragments, muestran la otra cara de la moneda: poemas de una soledad desgarradora.

Marilyn Monroe (1926-1962), nacida como Norma Jeane Mortenson, fue una de las actrices más icónicas de la historia del cine y un símbolo cultural del siglo XX (Crédito: BNPS)
Marilyn Monroe (1926-1962), nacida como Norma Jeane Mortenson, fue una de las actrices más icónicas de la historia del cine y un símbolo cultural del siglo XX (Crédito: BNPS)

Esa dualidad es lo que hace que su filosofía sea tan moderna. No negaba la estructura patriarcal de su época; la habitaba con una inteligencia táctica. Sabía que para ser escuchada en un set donde directores como Billy Wilder la sometían a jornadas extenuantes durante el rodaje de Con faldas y a lo loco, debía jugar la carta de la feminidad absoluta. En última instancia, la frase que hoy analizamos resume su supervivencia, al de ser mujer en aquel Hollywood tan sanguinario.

¿Quién es Marilyn Monroe?

Marilyn Monroe (1926-1962), nacida como Norma Jeane Mortenson, fue una de las actrices más icónicas de la historia del cine y un símbolo cultural del siglo XX. Tras una infancia difícil marcada por orfanatos y hogares de acogida, saltó a la fama en los años cincuenta con éxitos como Niágara, Los caballeros las prefieren rubias y La tentación vive arriba. A pesar de su imagen pública de rubia ingenua, fue una mujer de gran instinto profesional que fundó su propia productora y buscó el respeto artístico.

El misterio de Marilyn Monroe - Trailer
Su muerte, ocurrida el 4 de agosto de 1962 a los 36 años por una sobredosis de barbitúricos, conmocionó al mundo y dio lugar a numerosas teorías conspirativas

Sus actuaciones en Con faldas y a lo loco, que le valió un Globo de Oro, y en su última película terminada, Vidas rebeldes, demostraron su profundidad dramática. Pero las luces también se pusieron sobre su vida personal, que estuvo definida por la búsqueda constante de afecto y por sus matrimonios de alto perfil con la estrella del béisbol Joe DiMaggio y el dramaturgo Arthur Miller. Sin embargo, detrás del glamour, luchaba con problemas de salud mental, adicciones y la presión asfixiante de la industria.

Su muerte, ocurrida el 4 de agosto de 1962 a los 36 años por una sobredosis de barbitúricos, conmocionó al mundo y dio lugar a numerosas teorías conspirativas. El final de su historia no tuvo el guion perfecto de Hollywood. No hubo últimas palabras ante una audiencia, sino un silencio profundo en una habitación de Brentwood. Sin embargo, semanas antes, le había confesado a la revista Life una verdad que hoy resuena como su verdadero epitafio: “La fama pasará, y adiós a la fama, te he tenido“.

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