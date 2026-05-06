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Protagonizada por Meryl Streep, dirigida por una leyenda de Hollywood y basada en una obra ganadora del Pulitzer: la miniserie de HBO que no te puedes perder

La miniserie de seis capítulos reune a Al Pacino, Emma Thompson y Meryl Streep en una historia sobre el VIH y SIDA y la identidad sexual en la Nueva York de los 80

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Ángeles en América (HBO)
Ángeles en América (HBO)

Hay actores y actrices que está destinados a ser recordados por un único papel. No es el caso de Meryl Streep (Nueva Jersey, 1949), que a sus 76 años puede presumir de haber protagonizado cintas tan memorables como Los puentes de Madison, El diablo viste de Prada, Mamma mia o La dama de hierro, entre muchas otras. De hecho, Streep forma parte de ese pequeño porcentaje de actores que ha ganado tres premios Oscar y ha estado nominada 21 veces.

Con una extensísima carrera en cine tras su debut en Broadway en los años 70, la actriz también ha tenido tiempo de destacar en televisión. Una de sus interpretaciones más brillantes llegó con Ángeles en América, una ambiciosa miniserie de HBO estrenada en 2003, dirigida por el legendario Mike Nichols, director de obras de teatro como Descalzos por el parque o películas como El graduado o Quién teme a Virginia Woolf?, y basada en la célebre obra teatral de Tony Kushner, ganadora del Premio Pulitzer.

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Considerada por muchos críticos como una de las mejores miniseries de todos los tiempos, esta producción de apenas seis episodios consiguió reunir a un reparto irrepetible encabezado por Al Pacino, la propia Streep y Emma Thompson.

Disponible en HBO, Movistar Plus+ y Prime Video

Ambientada en la Nueva York de los años 80, en plena era Reagan, Ángeles en América retrata los problemas sociales, sexuales y religiosos que afrontaba Estados Unidos, a medida que la crisis del VIH y el SIDA cobraba fuerza. La miniserie comienza con Prior Walter (Justin Kirk), confesándose a su amante Lou (Ben Shenkman) que ha contraído la enfermedad. Tras comunicarle la noticia, este lo abandona. Al mismo tiempo, el espectador conoce a Joe Pitt (Patrick Wilson), un abogado mormón atrapado entre sus creencias religiosas y su orientación sexual, y al poderoso Roy Cohn (Al Pacino), un hombre que oculta su homosexualidad por vergüenza y razones religiosas.

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Precisamente es Pacino quien firma una de las actuaciones más impactantes de toda la serie gracias a su interpretación de Roy Cohn, personaje que le valió alzarse con Emmy y un Globo de Oro. Meryl Streep interpretó a tres personajes distintos: Hannah Pitt, Ethel Rosenberg, el Rabino y el Ángel de Australia. Su trabajo también fue premiado con un Globo de Oro.

La serie está basada en Angels in America: A Gay Fantasia on National Themes, obra de teatro escrita por Tony Kushner y estrenada en 1991. Dos años más tarde recibió el Premio Pulitzer al mejor Drama, galardón destinado para una obra de un dramaturgo estadounidense. Ese mismo año también se alzó con el Premio Tony a Mejor obra de Broadway, el más alto galardón del teatro en Estados Unidos.

El prestigio de Ángeles en América no solo se refleja en los premios que acumuló tras su estreno, sino también en la valoración que mantiene a día de hoy entre crítica y público. En Rotten Tomatoes, la miniserie cuenta con un espectacular 91% de aprobación por parte de la crítica especializada, una muy similar a los espectadores: un 90%. Un reconocimiento que confirma el enorme impacto de una obra que, más de dos décadas después, sigue considerándose imprescindible.

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