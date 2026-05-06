Jean-Jacques Rousseau, filósofo: “Quien sabe poco suele hablar mucho, mientras que quien sabe mucho habla poco”

Cuadro de Jean-Jacques Rousseau pintado por Maurice Quentin de La Tour.

A pesar de no ir nunca a la escuela, Jean-Jacques Rousseau fue una de las figuras más influyentes y complejas de la filosofía del siglo XVIII. Nacido en Ginebra en 1712, este pensador revolucionó la forma de abordar disciplinas como la pedagogía o la teoría política, además de reformular ideas como la de la libertad, la naturaleza o la sociedad con reflexiones que sentarían las bases de la democracia moderna.

El pensamiento de Rousseau llegó en un momento en el que los filósofos debatían una cuestión fundamental: ¿el ser humano es bueno o malo por naturaleza? Él prefería inclinarse por lo primero, tal y como dejó estipulado en obras como El contrato social o el Emilio, donde defendía la soberanía popular y la importancia de una formación que respetara la espontaneidad de los niños.

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Esto ya nos da una idea de la particular forma de ver el conocimiento que tenía Rousseau, un filósofo que dejaría para la posteridad la siguiente frase: “Quien sabe poco suele hablar mucho, mientras que quien sabe mucho habla poco”. Con estas palabras, sintetizaría su desconfianza hacia la elocuencia vacía y los salones intelectuales donde se valoraba más la apariencia que la profundidad, ya que la verdadera sabiduría no requiere de grandes discursos ni de una constante autoafirmación ante los demás.

El filósofo Jean-Jacques Rousseau

El significado de la frase de Rousseau

La idea del filósofo francés conecta con uno de los fenómenos con los que fue más crítico: la vanidad de una parte de la sociedad. Rousseau sostenía que el hombre civilizado vive constantemente fuera de sí, pendiente de la opinión ajena, lo que le empuja a hablar sin contenido real. En su obra Emilio, refuerza esta postura al afirmar: “La mayoría de la gente habla más de lo que piensa”. El silencio, para él, no es una carencia de conocimiento, sino una muestra de prudencia y de respeto hacia la complejidad de la verdad.

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Sus palabras no han perdido vigencia desde entonces. En la era de las redes sociales y la opinión inmediata, parece existir una obligación de pronunciarse sobre cualquier tema, por desconocido que sea. El ruido constante suele enmascarar una falta de reflexión profunda. Rousseau nos recordaría hoy que “las almas más grandes son las que se contienen”, instándonos a buscar una sabiduría más introspectiva y menos orientada a la búsqueda de aprobación o al simple espectáculo comunicativo.

Cuando alguien posee un conocimiento sólido, suele ser consciente de sus propios límites y prefiere la observación a aportar algo que ya se sabe o que no aporta ningún valor. Como contrapartida, Rousseau señalaba a los “charlatanes” que, en su afán por destacar, terminan por diluir cualquier mensaje valioso en una catarata de frases hechas y conceptos vacíos.

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Cubierta de 'Emilio o De la educación'. (Alianza editorial)

El valor de las palabras, de Platón a Spinoza

El mantra del menos es más no fue una perspectiva exclusiva de Rousseau. Otros filósofos también destacaron la importancia de la brevedad y la eficiencia en el uso de las palabras. Entre ellos, podríamos destacar al neerlandés Baruch Spinoza, quien argumentaba en su Ética que la mayoría de los conflictos surgen porque los hombres no son dueños de sus palabras, subrayando que la verdadera libertad y el conocimiento racional implican siempre una necesaria moderación en el discurso público.

Tanto Spinoza como Rousseau beberían de una larga tradición que tiene en sus orígenes nombres como los de Platón. El filósofo griego sería uno de los primeros en subrayar que cada palabra vale: “Los sabios hablan porque tienen algo que decir; los tontos, porque tienen que decir algo”. Para unos y para otros, la verborrea siempre será señal de ignorancia, pues el lenguaje, una herramienta elaborada para nombrar la verdad y no para exhibirla, no debe malgastarse.

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El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

En definitiva, la invitación de Rousseau a la sobriedad en la palabra sigue siendo un consejo vital para navegar en un mundo saturado de información. Aprender a valorar el silencio y la escucha no es solo una muestra de inteligencia, sino también un acto de resistencia frente a la superficialidad. La verdadera sabiduría, tal como nos enseñó el filósofo, depende más de la coherencia y la profundidad que del volumen.