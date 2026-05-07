España Cultura

La mujer del actor Gene Hackman murió de hantavirus: su casa estaba llena de excrementos de roedores

La alerta sanitaria del crucero MV Hondius ha ido destapando otros casos alrededor de este virus, como el que afectó al mítico intérprete y a su esposa

Guardar
Google icon
El actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo)
El actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo)

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, con siete casos confirmados y tres fallecidos, ha devuelto esta infección respiratoria poco frecuente a la actualidad justo un año después del fallecimiento de Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, a causa del mismo virus.

El impacto mediático del caso anterior ha reavivado la alerta sanitaria sobre las características y peligros de este patógeno. El MV Hondius, que viajó de Ushuaia (Argentina) a Cabo Verde y destino final Canarias, contaba con aproximadamente 150 personas a bordo, 14 de ellas españolas.

PUBLICIDAD

La Organización Mundial de la Salud ha informado de siete personas afectadas, tres fallecidas y una grave, mientras las autoridades sanitarias consideran que el contagio pudo haberse producido antes del embarque, atendiendo al periodo de incubación.

El hantavirus es una enfermedad respiratoria que afecta principalmente a roedores, aunque puede transmitirse a humanos en determinadas condiciones. En el caso reciente del crucero, los síntomas han oscilado desde cuadros leves hasta mortales. Esta situación ha motivado una investigación para identificar el origen y las circunstancias exactas del contagio.

PUBLICIDAD

Qué se sabe del caso de Gene Hackman y su mujer

La muerte de Betsy Arakawa en febrero de 2025 supuso un precedente notorio. El hallazgo de la esposa de Gene Hackman sin vida en su residencia de Santa Fe (Nuevo México) junto al actor, quien falleció días después por causas cardíacas, generó en su momento una investigación exhaustiva. Según las autoridades, los equipos de salud pública hallaron en la vivienda restos de roedores, excrementos y nidos en varias dependencias, identificándose estos elementos como el foco principal de infección.

Gene Hackman
Gene Hackman durante la 60 edición de los Globos de Oro en 2003. REUTERS/Andy Clark/

La autopsia determinó que el fallecimiento de Arakawa fue consecuencia de un síndrome pulmonar provocado por hantavirus, una patología que puede confundirse inicialmente con una gripe por síntomas como dolores de cabeza, malestar y dificultad respiratoria. La evolución rápida de la insuficiencia pulmonar complicó el diagnóstico y motivó la alerta, según detallan los informes forenses.

Gene Hackman, enfermo de alzhéimer avanzado, convivió durante varios días con el cadáver de su esposa antes de morir él mismo, hecho que dificultó el hallazgo y la intervención de las autoridades. La mascota fallecida —por una convalecencia tras una operación— y el estado en que fueron encontrados otros animales domésticos, acentuaron la singularidad de la escena, tal como han narrado ambos medios.

Qué se sabe de la propagación del virus

La incidencia y propagación del hantavirus en determinadas zonas de Estados Unidos llevó a que, meses después del fallecimiento del matrimonio Hackman-Arakawa, las autoridades estadounidenses emitieran recomendaciones preventivas para quienes pudieran haber estado en contacto con roedores, sus nidos o excrementos.

Vista de un dron del crucero MV Hondius, que transporta pasajeros sospechosos de tener casos de hantavirus a bordo, sale de Praia, Cabo Verde. 6 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer
Vista de un dron del crucero MV Hondius, que transporta pasajeros sospechosos de tener casos de hantavirus a bordo, sale de Praia, Cabo Verde. 6 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

La transmisión principal del hantavirus ocurre por inhalación de partículas contaminadas provenientes de orina, heces o saliva de roedores en lugares cerrados y mal ventilados, una vía de infección destacada por las autoridades. Aunque puede darse contacto directo o, en casos excepcionales, contagio por mordeduras, la propagación de humano a humano es muy poco común.

Transcurrido un año del triple fallecimiento (junto al perro), la residencia de Gene Hackman en Santa Fe, ubicada en la urbanización privada Santa Fe Summit, se vendió en tiempo récord. La vivienda, con una extensión de algo más de 21 hectáreas y aproximadamente 1.200 metros cuadrados, se vendió por 5,2 millones de euros, una cifra inferior a la que solicitaban inicialmente.

El capitán Jan Dobrogowski anuncia la muerte de un pasajero a bordo del MV Hondius el 12 de abril de 2026 (Reuters, RUHI ÇENET)

Tanto el caso del crucero MV Hondius, con pasajeros españoles a bordo pero sin síntomas hasta el momento, como la historia del matrimonio Hackman-Arakawa en Nuevo México, han intensificado la atención pública y de los organismos sanitarios respecto a los riesgos del hantavirus y reflejan la importancia de identificar precozmente los síntomas, conocer las vías de transmisión y mantener la vigilancia en entornos propensos a la presencia de roedores.

Google icon

Temas Relacionados

Gene HackmanHantavirusCineCine EspañaEspaña-CulturaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La reflexión de Federico García Lorca sobre el amor y la política: “En la bandera de la Libertad bordé el amor más grande de mi vida”

Entre 1923 y 1925 Lorca escribió ‘Mariana Pineda’, la obra teatral inspirada en la revolucionaria granadina del mismo nombre que fue ejecutada por bordar una bandera liberal

La reflexión de Federico García Lorca sobre el amor y la política: “En la bandera de la Libertad bordé el amor más grande de mi vida”

Un viaje en alta mar convertido en comedia negra: cuatro películas (y un ensayo) donde los cruceros dan más miedo que relax

Del ensayo estrella de David Foster Wallace a las sátiras salvajes que plasma el cine, repasamos algunas películas y libros que transformaron la idea de los cruceros

Un viaje en alta mar convertido en comedia negra: cuatro películas (y un ensayo) donde los cruceros dan más miedo que relax

Protagonizada por Meryl Streep, dirigida por una leyenda de Hollywood y basada en una obra ganadora del Pulitzer: la miniserie de HBO que no te puedes perder

La miniserie de seis capítulos reune a Al Pacino, Emma Thompson y Meryl Streep en una historia sobre el VIH y SIDA y la identidad sexual en la Nueva York de los 80

Protagonizada por Meryl Streep, dirigida por una leyenda de Hollywood y basada en una obra ganadora del Pulitzer: la miniserie de HBO que no te puedes perder

Studio Ghibli, Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2026

Sus películas han creado un estilo propio lleno de sensibilidad y valores universales desde 1985

Studio Ghibli, Premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2026

‘The Bear’ lanza un episodio sorpresa antes de su última temporada: fue grabado en secreto y se ambienta mucho antes de la serie

Titulado ‘Gary’, este capítulo fue escrito por Jon Bernthal y Ebon Moss-Bachrach, quienes dan vida a Richie y Mikey, el hermano de Carm

‘The Bear’ lanza un episodio sorpresa antes de su última temporada: fue grabado en secreto y se ambienta mucho antes de la serie
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Una mujer con varias enfermedades crónicas no consigue que la justicia eleve el grado de discapacidad porque la radiografía no reflejó sus síntomas

Pista de pádel gratis para los guardias civiles de Las Palmas: “La han construido encima de un garaje donde están reformando sus pilotes por filtraciones de agua”

El sospechoso festival del hijo de la concejala en un monasterio protegido que gestiona el Ayuntamiento: “Pagué las bebidas con tarjeta, pedí el ticket y el propietario del datáfono es la madre”

Koldo confiesa en su alegato final que el PP le propuso un pacto para que colaborara “mintiendo y engañando a los españoles” a cambio de evitar la cárcel

Ábalos juega su última carta en la recta final del juicio del ‘caso mascarillas’: “Tengo la impresión de que se me juzga más como persona que por hechos”

ECONOMÍA

El precio de la vivienda registra su mayor aumento desde 2006 con una subida del 15,4% en abril, según Tinsa

El precio de la vivienda registra su mayor aumento desde 2006 con una subida del 15,4% en abril, según Tinsa

Hacer de tu casa un negocio: hasta 5.000 euros por alquilar tu piscina en un verano que se espera de calor extremo

España inicia más viviendas, pero termina un 14,5% menos: el ‘boom’ de la construcción aún no llega al mercado

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

“Si este verano no hay queroseno, no se podrá volar”: los combustibles alternativos no son una solución inmediata para la aviación ante la crisis del estrecho de Ormuz

DEPORTES

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

Gran Estadio Hassan II, la monstruosa joya para 115.000 espectadores con la que Marruecos amenaza al Bernabéu: “Gradas empinadas y compactas para un ambiente espectacular”

El Rayo, en busca de cumplir su sueño europeo: quiere cerrar la clasificación para la final de la Conference en Estrasburgo tras la victoria en Vallecas

Los precios prohibitivos del Clásico: el FC Barcelona aprovecha que puede ganar LaLiga con la entrada más barata a 499 euros

Nueva polémica en el Real Madrid: Valverde y Tchouaméni habrían tenido una discusión durante un entrenamiento

Luis de la Fuente confía en que Lamine Yamal estará a punto para el Mundial: “Estoy convencido de que van a llegar todos sanos”