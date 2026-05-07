La mujer del actor Gene Hackman murió de hantavirus: su casa estaba llena de excrementos de roedores

El actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa (Foto AP/Mark J. Terrill, archivo)

El brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, con siete casos confirmados y tres fallecidos, ha devuelto esta infección respiratoria poco frecuente a la actualidad justo un año después del fallecimiento de Betsy Arakawa, esposa de Gene Hackman, a causa del mismo virus.

El impacto mediático del caso anterior ha reavivado la alerta sanitaria sobre las características y peligros de este patógeno. El MV Hondius, que viajó de Ushuaia (Argentina) a Cabo Verde y destino final Canarias, contaba con aproximadamente 150 personas a bordo, 14 de ellas españolas.

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La Organización Mundial de la Salud ha informado de siete personas afectadas, tres fallecidas y una grave, mientras las autoridades sanitarias consideran que el contagio pudo haberse producido antes del embarque, atendiendo al periodo de incubación.

El hantavirus es una enfermedad respiratoria que afecta principalmente a roedores, aunque puede transmitirse a humanos en determinadas condiciones. En el caso reciente del crucero, los síntomas han oscilado desde cuadros leves hasta mortales. Esta situación ha motivado una investigación para identificar el origen y las circunstancias exactas del contagio.

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Qué se sabe del caso de Gene Hackman y su mujer

La muerte de Betsy Arakawa en febrero de 2025 supuso un precedente notorio. El hallazgo de la esposa de Gene Hackman sin vida en su residencia de Santa Fe (Nuevo México) junto al actor, quien falleció días después por causas cardíacas, generó en su momento una investigación exhaustiva. Según las autoridades, los equipos de salud pública hallaron en la vivienda restos de roedores, excrementos y nidos en varias dependencias, identificándose estos elementos como el foco principal de infección.

Gene Hackman durante la 60 edición de los Globos de Oro en 2003. REUTERS/Andy Clark/

La autopsia determinó que el fallecimiento de Arakawa fue consecuencia de un síndrome pulmonar provocado por hantavirus, una patología que puede confundirse inicialmente con una gripe por síntomas como dolores de cabeza, malestar y dificultad respiratoria. La evolución rápida de la insuficiencia pulmonar complicó el diagnóstico y motivó la alerta, según detallan los informes forenses.

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Gene Hackman, enfermo de alzhéimer avanzado, convivió durante varios días con el cadáver de su esposa antes de morir él mismo, hecho que dificultó el hallazgo y la intervención de las autoridades. La mascota fallecida —por una convalecencia tras una operación— y el estado en que fueron encontrados otros animales domésticos, acentuaron la singularidad de la escena, tal como han narrado ambos medios.

Qué se sabe de la propagación del virus

La incidencia y propagación del hantavirus en determinadas zonas de Estados Unidos llevó a que, meses después del fallecimiento del matrimonio Hackman-Arakawa, las autoridades estadounidenses emitieran recomendaciones preventivas para quienes pudieran haber estado en contacto con roedores, sus nidos o excrementos.

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Vista de un dron del crucero MV Hondius, que transporta pasajeros sospechosos de tener casos de hantavirus a bordo, sale de Praia, Cabo Verde. 6 de mayo de 2026. REUTERS/Stringer

La transmisión principal del hantavirus ocurre por inhalación de partículas contaminadas provenientes de orina, heces o saliva de roedores en lugares cerrados y mal ventilados, una vía de infección destacada por las autoridades. Aunque puede darse contacto directo o, en casos excepcionales, contagio por mordeduras, la propagación de humano a humano es muy poco común.

Transcurrido un año del triple fallecimiento (junto al perro), la residencia de Gene Hackman en Santa Fe, ubicada en la urbanización privada Santa Fe Summit, se vendió en tiempo récord. La vivienda, con una extensión de algo más de 21 hectáreas y aproximadamente 1.200 metros cuadrados, se vendió por 5,2 millones de euros, una cifra inferior a la que solicitaban inicialmente.

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El capitán Jan Dobrogowski anuncia la muerte de un pasajero a bordo del MV Hondius el 12 de abril de 2026 (Reuters, RUHI ÇENET)

Tanto el caso del crucero MV Hondius, con pasajeros españoles a bordo pero sin síntomas hasta el momento, como la historia del matrimonio Hackman-Arakawa en Nuevo México, han intensificado la atención pública y de los organismos sanitarios respecto a los riesgos del hantavirus y reflejan la importancia de identificar precozmente los síntomas, conocer las vías de transmisión y mantener la vigilancia en entornos propensos a la presencia de roedores.