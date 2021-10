7 recomendaciones de literatura infantil y juvenil para comprar en la Feria de Editores

Con una doble alegría por el retorno a la presencialidad y por cumplir diez años ininterrumpidos de lecturas, charlas y apoyo a la edición independiente, este fin de semana se celebra la 10.ª edición de la Feria de Editores (FED). Como todos los años, la entrada es libre y gratuita, y allí se congregarán más de 200 editoriales que apuestan, entre sus valores, al enriquecimiento de la bibliodiversidad.

La cita este año es en el flamante Parque de la Estación –Juan Domingo Perón 3326, entre Gallo y Agüero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–, y contará, entre sus expositores, con más de treinta editoriales dedicadas en exclusiva a la literatura, el ensayo y la divulgación científica para chicos y chicas, sin contar aquellas otras que albergan en sus catálogos libros para niños, niñas, adolescentes jóvenes, además de las especializadas en libros ilustrados, historieta y novela gráfica, tan ligados a la infancia y la adolescencia.

El viernes 1, el sábado 2 y el domingo 3 de octubre, de 14 a 20, a cielo abierto se podrá disfrutar de charlas y libros, entre los que se podrán elegir entre la más exquisita vastedad. Acá les presentamos una selección de siete volúmenes únicos, con su costo y el número de stand en donde los pueden conseguir.

El viaje EXTRAORDINARIO del señor O. (Adriana Hidalgo-pípala), de Amalia Boselli y Francesca Massai

"El viaje EXTRAORDINARIO del señor O." (Adriana Hidalgo - pípala), de Amalia Boselli y Francesca Massai

El señor O. está de regreso, y esta vez navega por todos los mares, visita todo tipo de islas y se encuentra con muchos personajes que nos hacen recordar otras historias, otras canciones...

En esta historia, el señor O. navega hasta cansarse. Y al fin pone sus pies en la tierra en un lugar especial, donde se reencuentra con un niño, que le devuelve su infancia y le permite ¡volar! Se lo consigue en el stand 113, a $1100.

———

A una vaca (mágicas naranjas), de Salvador Biedma e ilustrado por Pablo Martín Fernández

"A una vaca" (mágicas naranjas), de Salvador Biedma e ilustrado por Pablo Martín Fernández

¿Le leerías este poemaa a una vaca? ¿A una vaca roja o negra se lo leerías? Esto se pregunta Salvador Biedma e este nuevo libro de mágicas naranjas y que inaugura la colección Mayúscula de la editorial dedicada a la poesía.

“Me dijeron que Salvador había escrito un poema para una vaca. No un poema sobre una vaca (eso es mucho más común) ni un poema para un toro ni un poema para los animales en general ni un poema para las personas que aman a las vacas, no, no, no, nada de eso: Salvador quiso una vaca lectora o muchas vacas lectoras y yo, por más que no soy vaca ni toro ni novillo, me puse a rumiar: ¿cómo suena un poema para una vaca? y, sobre todo, ¿un poema vacuno excluye a los que somos otra cosa en este mundo? Metí mis cuernos de lector en el poema, lleno de curiosidad, y encontré algo tan asombroso que... no puedo contarlo acá. Tendrán que hacer como yo; tendrán que leer el poema porque, lo siento, no les diré ni mu”, así lo presenta Eduardo Berti. Se lo consigue en el stand 193, a $900.

———

Soy un lobo muy feroz (unaLuna), de Pamela Cano Correa

"Soy un lobo muy feroz" (unaLuna), de Pamela Cano Correa

Un lobo que se dice “muy feroz” se encuentra con varios personajes de cuentos tradicionales... tres chanchitos, una niña y su abuela, siete solitarios lobos...¿resultará tan peligroso como se imaginan?

Tiene intenciones de almorzar algo de eso, pero.... Chan chan chan... Se lo consigue en el stand 179, a $930.

———

¡Ya crecí! (pequeño editor, colección Panzada de letras), de Hyun Seo

"¡Ya crecí!" (pequeño editor, colección Panzada de letras), de Hyun Seo

¡Ya crecí! es una maravillosa muestra de la originalidad y la frescura de la cultura coreana. Obra de la premiada autora integral Hyun Seo, conjuga el lenguaje de la literatura y el del cómic para crear un libro álbum que apunta directamente a la imaginación infantil.

El niño protagonista habla del deseo de crecer rápido y de todo lo que intenta para alcanzar ese sueño. ¡Hasta que lo logra! Pero crece tanto, tanto que se vuelve un gigante capaz de devorarse una galaxia. ¿Cómo termina este periplo? El final, lleno de personajes y figuras, es el que el protagonista contará a su mamá y a su papá al regresar a casa.

Dice Luis Pescetti sobre este libro: “Hermoso visual y psicológicamente”. Se lo consigue en el stand 158, a $1520.

———

Pubertad en marcha (Iamiqué, colección Sin vueltas), de Gloria A. Calvo, Camila Lynn y Agostina Mileo e ilustrado por Martina Trach

"Pubertad en marcha" (Iamiqué, colección Sin vueltas), de Gloria A. Calvo, Camila Lynn y Agostina Mileo e ilustrado por Martina Trach

La pubertad es una de las etapas más movilizadoras de la vida, involucra cambios profundos, deseos nuevos y sensaciones desconocidas. Este libro de no ficción, escrito por tres jóvenes profesionales comprometidas con la ESI, despejará dudas, temores e interrogantes y ayudará a las y los púberes a entender un poco más lo que les está pasando. Con un estilo fresco y amigable, brinda Información necesaria, precisa y sin vueltas. Se lo consigue en el stand 188, a $915.

———

Yo soy la reina (Abran cancha), de Maricel Santin y Marina Zan

"Yo soy la reina" (Abran cancha), de Maricel Santin y Marina Zan

¿Puede un personaje transformar la historia? Un nene que en una clase de teatro en la escuela quiere interpretar el papel de la reina, ¿podrá sin ningún problema? ¿Qué dirán sus pares? ¿Y la maestra?

Se ponen en jaque los cuentos tradicionales de príncipes, reyes y princesas para construir un relato más libre, lúdico y, sobre todo, inclusivo. Un cuento ideal para el trabajo en Educación Sexual Integral (ESI). Se lo consigue en el stand 71, a $850.

———

Discordia (Limonero), de Nani Brunini

"Discordia" (Limonero), de Nani Brunini

¡¡¡Recién salido de la imprenta!!! Todo comienza con una pequeña divergencia. Una diferencia de opinión. Una cuestión de matices. Pero muy rápidamente esa pequeña discrepancia comienza a crecer y, en una escalada ensordecedora que arrastra en su camino a los partidarios de ambos bandos, termina por convertirse en una disputa incurable en la que ya no hay chances ni argumentos para convencer ni ser convencido.

¿Hasta dónde se puede sostener una posición innegociable? ¿Llegar a un acuerdo requiere siempre renunciar a los principios? ¿Quién grita más fuerte gana? ¿O todos pierden? Discordia pone en primer plano la polarización de opiniones en el mundo actual y hace reflexionar sobre la necesidad de crear puentes para vivir en comunidad. Un silence book con una narrativa visual poderosa, esta sorprendente obra marca el debut de Nani Brunini como autora. Se lo consigue en el stand 156, a $1250.

* Feria de editores, con entrada libre y gratuita, en el Parque de la Estación de la Ciudad de Buenos Aires, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3326.





SEGUIR LEYENDO