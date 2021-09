10 libros imperdibles que desembarcan en la Feria de Editores

Vuelve la Feria de Editores, vuelve la presencialidad. Los días 1, 2 y 3 de octubre, de 14 a 20 horas, con entrada libre y gratuita, se realizará este gran encuentro literario de las editoriales independientes. Será al aire libre en el Parque de la Estación de la Ciudad de Buenos Aires: calle Perón y Gallo. Habrá nueve charlas presenciales y nueve digitales que abordarán distintas temáticas relacionadas con el arte de escribir y editar, la poesía, la política, los feminismos, entre otras.

Alejandro Zambra, Olivier Marchon, Leila Guerriero, Mariana Enríquez, Betina González, Martín Kohan, Ariana Harwicz, Silvia Hopenhayn, Tamara Tenenbaum, Dolores Reyes, Ana Ojeda, María Pía López, Mercedes Halfon, Soledad Urquía, Ana María Vara, Florencia Garramuño, Leila Sucari, Gabriela Borrelli Azara, Clara Obligado, Diego Golombek, Patricio Zunini y Juan Gabriel Batalla son algunos de los participantes.

La Feria de Editores es uno de los momentos cumbre en el calendario anual. Por eso, muchas editoriales presentan novedades. A continuación, diez libros imperdibles que desembarcan en la FED más un bonus track. Junto a cada título, el precio.

Tenés derecho a permanecer gorda (Godot), de Virgie Tovar: $990

Es un libro que analiza la gordofobia, la discriminación por género y la cultura de la dieta, relacionando teoría con las experiencias personales de la autora: cómo la señalaban a ella y a sus compañeras en la pileta de un hotel mientras estaba en un congreso; el maltrato que sufría de parte de parejas, compañeros de escuela, camareros; el cambio en la relación con su cuerpo, entre otros sucesos de su vida.

Vengo a buscar las herramientas (Corregidor), de Silvia Hopenhayn: $1485

Hay veces en que la muerte le otorga sentido a la vida, y hasta la embellece... Esta historia es vital por el afán de supervivencia, las ganas de proseguir y también de saber terminar. Contada en dos tiempos –Patagonia profunda, 1966 y el barrio de Villa Crespo, 2019–, los capítulos se van alternando hasta encontrarse.

Una familia en la Patagonia, en una escuela de frontera, advierte que no entierran a los muertos y la montaña se los quiere sacar de encima. En un barrio de Buenos Aires, una madre soltera sale a buscar ayuda para cavar un pozo en la madrugada; la medianoche anterior, su pequeña hija, al borde del sueño, conversa con sus amigas sobre el entierro del gato.

El ensayo personal (Mardulce), de Victoria Ocampo / Irene Chikiar Bauer: $1500

Un libro que consta de dos partes. La segunda es una selección de los Testimonios de Victoria Ocampo, sobre Virginia Woolf, la relación entre ambas, la lectura de su obra. Las discusiones contemporáneas en torno al cosmopolitismo, a la vanguardia y, sobre todo, al feminismo no pueden exceptuar este intercambio clave. Pero también se incluyen textos sobre Borges, sobre el lugar de la mujer en la cultura, sobre el ensayo como forma de expresión, entre otros temas.

Y una primera parte, en la que Irene Chikiar Bauer escribe un ensayo introductorio a la obra de Victoria Ocampo, tan erudita como accesible, haciendo especial foco en la idea misma de lo que es un ensayo personal, del lazo que la liga a Virginia Woolf, de su posición como mujer moderna en un mundo por momentos hostil. Chikiar Bauer logra acceder a la obra de una autora para devolverle todo su encanto, interés y originalidad.

Autorretrato (Chai), de Celia Paul (traducción por Esther Cross): $1200

En estas memorias íntimas y precisas, la artista plástica Celia Paul se mueve con fluidez a través del tiempo para retratar una vida totalmente atravesada por el arte. Relata su infancia en la India, su ingreso a una prestigiosa escuela de pintura en Londres a los dieciséis años, y su largo y tormentoso romance con el artista Lucian Freud. La prosa de la autora presenta las mismas virtudes que su arte: una honestidad brutal, una intensidad al mismo tiempo poderosa y delicada y una mirada afinada a los detalles visuales.

Dijo Zadie Smith: “Autorretrato contribuye a limpiar esos restos de misoginia que todavía quedan en el mundo de la pintura. También podría funcionar como una sutil intervención para aquellas jóvenes que tienen la tentación de intercambiar su realización personal por el reconocimiento externo”.

El segundo sexo en el Río de la Plata (Marea), una compilación de las académicas Mabel Bellucci y Mariana Smaldone: $1390

Ambas compiladoras recuperaron los debates que generó la obra de Simone de Beauvoir en militantes históricas y escritoras consagradas de Argentina y Uruguay. Volviendo la mirada a la acción política y académica del siglo XX, anclan a El segundo sexo en tiempo y espacio para señalar nuevos horizontes de lucha.

Bakkhai (La Pollera), de Anne Carson: $990

La editorial chilena La Pollera publica la reescritura realizada por la poeta canadiense Anne Carson, de la obra más emblemática del trágico griego Eurípides: Las bacantes. La traducción al español es de Bernardita Bolumburu. Edición bilingüe.

Cuenta Anne Carson: “Eurípides fue un dramaturgo del siglo V a. C. que reinventó la tragedia griega. Sus obras rompieron todas las reglas, derrocaron las convenciones e indignaron a los críticos conservadores. Las Bacantes es la más subversiva: cuenta la historia de un hombre que no puede admitir que preferiría vivir en la piel de una mujer, y un dios que parece combinar todas las sexualidades en una única ruinosa demanda de adoración. Dionisio es el dios de la intoxicación. Una vez que caes bajo su influencia, no se sabe dónde terminarás”.

1984 (Libros del Zorro Rojo), de George Orwell con ilustraciones de Luis Scafati y traducción de Ariel Dilon: $1990

Una edición ilustrada en castellano de la novela 1984 llega con magistrales estampas del artista argentino Luis Scafati, y con una nueva traducción de Ariel Dilon. Escrita en 1948, esta obra presenta una crítica lúcida y demoledora de los regímenes totalitarios, que tiene indudables resonancias diacrónicas. Estamos ante un manifiesto de nuestros tiempos, un clásico que percute con fuerza renovada en este presente en el que somos esclavos de la tecnología, de las fake news y de un puñado de gigantescas corporaciones.

Este libro imprescindible para jóvenes y adultos es considerado como uno de los más célebres del siglo pasado, además de uno de los más influyentes de la humanidad.

Esta noche toca Charly. Un viaje por los recitales de Charly García – Tomo 2: Say No More (1994-2008) (Gourmet Musical), de Roque Di Pietro: $2800

¿Qué fue Say No More? ¿La etapa en que, tras dos décadas en estado de gracia, a Charly García se le agotó la nafta? ¿O es la ofrenda del artista que hizo todo lo que un músico pop puede hacer en un país como la Argentina, y, finalmente, en el más estricto sentido de la expresión, logró liberarse?

Cuando en diciembre de 1993 Charly García concluyó su concierto en el estadio de Ferro, dio inicio de manera implícita a lo que hoy se conoce como el período Say No More. Este segundo tomo de Esta noche toca Charly retoma la historia desde entonces y bajo la misma metodología que su aclamado antecesor: una monumental investigación que incluye kilos de material gráfico (diarios, revistas, programas de shows, documentación, etc.), decenas de grabaciones (recitales, reportajes radiales, apariciones en TV) y casi cien entrevistas originales. El resultado es un relato alucinante sobre los años Say No More, la década y media del constant concept en que Charly García experimentó un cambio radical en sus modos de componer, grabar, tocar y vivir; un proceso que tuvo tanto de reinvención como de autodestrucción y que provocó el rechazo de sus viejos fans y la fidelidad de los nuevos aliados. Quince años en los que este colosal artista ejerció, como nunca, esa extraña cualidad de tener en vilo a la sociedad argentina y ser un faro de referencia de la música latinoamericana.

Rosa (Gog y Magog), de Roberta Iannamico: $2000

Escribe Fernanda Laguna: “La poesía de Roberta se expande por momentos y por otros se vuelve específica, trata de silenciar su yo para escribir desde dentro del paisaje y luego nos cuenta hasta que está por comenzar a escribir: ‘...así ese sentimiento me vino / por empezar este cuaderno/ pensé acá me voy a explayar / y no pude ni esperar / a terminar el otro / se me agolpan tantas cosas / de las que quiero hablar’. Hay más de 45.000 hilos conductores, algunos de los cuales llevan a diferentes lados y otros a ninguno. Cada poema es su poesía toda, pero a la vez hay muchas poesías. Con cada poema se podía disparar un texto crítico y al escribir sobre otro poema siguiente se refutarían todos los argumentos del anterior. ‘Las cosas no tienen que cerrar”' me cito a mí misma. Los poemas de Roberta no están hechos como chorizos o salchichas están bordados sobre telitas, escritos con marcadores, esculpidos en madera, soldados en metal. Unos están pegados en la heladera, otros tatuados en el diente roto de una princesa o dentro del estómago de una mulita. Algunos son piedritas apiladas y abandonadas, otros están en su corazón para siempre. Los más raros aún ni ella sabe dónde están”.

Bien vestidos (Ampersand), de María Isabel Baldasarre: $2200

Fotografías, publicidades, prensa gráfica, caricaturas, catálogos de tiendas y guías comerciales componen el nutrido archivo de Bien vestidos, a partir del cual Baldasarre desteje la compleja trama de la cultura del vestir en una época clave de la historia social porteña. Pertenece a la colección Estudios de Moda.

Bonus track:

No tengo amigos, tengo amores: fragmentos de entrevistas (Alquimia), de Pedro Lemebel

No tengo amigos, tengo amores teje un relato biográfico urdido con la aguda labia de Pedro Lemebel, autor irreductible cuya voz única se deja oír en estas páginas. Forjado con extractos de setenta y dos entrevistas, que se inician a mediados de los noventa y culminan solo meses previos a su muerte, este volumen contiene sus reflexiones políticas y vitales con una transparencia punzante. Porque Lemebel era, antes que todo, un orador desbordante que desestabilizaba a cualquier interlocutor. Dueño de una pluma afilada, barroca, cargada de dardos de certeza e ironía, Lemebel desnudó las heridas y las supuestas glorias nacionales desde la periferia de los cenáculos y camarillas literarias.

Su legado es una escritura ineludible y un modelo para comprender la transgresión política desde la teoría del género. Sus opiniones impactaron como un certero gancho izquierdo a la mandíbula de las pulcras conciencias de la transición. No tengo amigos, tengo amores, refleja al Lemebel crítico y teórico, que fundía experiencia y política y sospechó siempre de la “cueca democrática”. Un autor que seguiremos leyendo el próximo siglo, que nos habló de frente, sin pestañear: “No necesito disfraz / aquí está mi cara / hablo por mi diferencia”.





