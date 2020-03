Antes de que la Fundación El Libro tomara esta decisión, hubo diversos pronunciamientos off the record y también públicos, como el del ex ministro de Cultura Pablo Avelluto. “Ojalá las autoridades de la Feria del Libro descubran que la salud pública viene antes del negocio y la suspendan por los riesgos para el público, empleados y autores en plena pandemia. Hacerla en estos momentos es una irresponsabilidad. Espero no esperar demasiado de ello”, escribió en su cuenta de Twitter.