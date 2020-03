Por otro lado, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, sostuvo que para prevenir el coronavirus “más importante que el control es el autocontrol” y aclaró que no van a salir a perseguir personas que no estén cumpliendo la cuarentena. “La pena establecida en el decreto no es de cumplimiento inmediato. El ministerio de Seguridad no va a salir a perseguir a la gente que no esté cumpliendo la cuarentena ”, puntualizó el funcionario.