Si bien aseguró que el Gobierno está trabajando minuto a minuto sobre el tema, planteó: “ Nos están pasando cosas que no esperábamos, es un virus que se transmite con facilidad y no sabemos hasta donde puede llegar ”. “ Estamos haciendo lo necesario para minimizar el riesgo, que no es eliminable, no lo puedo erradicar con una medida, y además es responsabilidad de todos nosotros que no se difunda ”, agregó.