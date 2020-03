Además del grave problema de salud, también están los números. “Es que va a ir menos gente y es lógico. Todavía no llegó el frío; con el frío la epidemia va a empeorar y la gente no va a querer ir. Además, los autores internacionales no van a querer venir, ninguno desea una cuarentena lejos de su casa. Va a ser todo una catástrofe de ventas”, dijo una fuente editorial a Infobae Cultura. Por otro lado, frente a este peligro inminente, resulta lógico que el número de visitantes se reduzca drásticamente.