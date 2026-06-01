Natalie Pérez habló de su llanto al aire de una entrevista por Es Mi Sueño: “Me dio cringe de mí misma”

En medio de las presuntas intersnas en el ciclo de Guido Kaczka, Natalie Pérez se refirió a su angustia ante las versiones que la tildaban de "agrandada" (Infama - América)

En el mundo de la televisión, algunos reemplazos pasan desapercibidos, pero otros logran cambiar el clima de un programa. Ese es el caso de Natalie Pérez, quien llegó a Es mi sueño (El Trece) como jurado suplente de Jimena Barón y, en apenas unas semanas, acumuló una seguidilla de episodios que la ubicaron en el centro de la escena y de la polémica. No solo protagonizó cruces con participantes, sino que también trascendió que su actitud habría generado cierta incomodidad entre sus colegas del jurado. Luego de quebrarse en vivo el jueves pasado por los comentarios en su contra, la cantante y actriz decidió hablar abiertamente en una entrevista con Infama (América), donde repasó su presente y aclaró cómo vive este momento.

El móvil comenzó con la consulta directa sobre el balance de esta etapa. “Muy bueno. Estoy contenta. Los primeros días estaba un poco más nerviosa porque nunca lo había hecho, nunca fui parte de un reality. Bueno, un ratito de uno de cocina hace un par de años, pero bien, muy contenta”, respondió Natalie, marcando que esta experiencia le resultó novedosa y desafiante a la vez.

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Sobre la duración de su participación en el ciclo, la artista fue honesta: “La verdad que no sé, porque día a día me van pidiendo que me quede más días”. Explicó que la dinámica del programa obliga a cubrir reemplazos y sumar presencias según las necesidades de la producción: “Los chicos tienen shows, viajes, entonces, bueno, hay que ir haciendo reemplazos”. Sin embargo, aclaró que el certamen ya está llegando al final: “Ya están casi los participantes para llegar al teatro Ópera”.

Natalie Pérez, jurado suplente en 'Es mi sueño', reflexionó sobre su experiencia en el reality, marcada por la tensión, las emociones y el aprendizaje personal en medio de la polémica mediática. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La notera indagó sobre la posibilidad de que Natalie forme parte de un futuro reality, a raíz de los rumores de una segunda temporada con formato similar. “Voy a evaluar después de que termine esta etapa, a ver cómo me sentí, porque también es un lugar nuevo para mí, pero me divierte...”, respondió la cantante, abriendo la puerta a nuevos desafíos pero dejando claro que se tomará su tiempo para decidir.

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Uno de los momentos más sensibles de la nota llegó al abordar el episodio que la tuvo al borde de las lágrimas. Días atrás, Natalie había dicho sentirse “mimada y cuidada” por el equipo de trabajo en una entrevista para Intrusos, pero luego la actriz terminó llorando en cámara. Consultada por ese instante, fue directa: “Me estaban diciendo algo feo sobre mi persona cuando salía de trabajar y me incomodó de algún modo. Quizás yo también estaba en un día particular, sensible, y bueno, me afectó. De hecho, yo les decía que no me graben y seguían grabándome. Me vi, me quería matar, imaginate. Me dio cringe de mí misma. Dije: ‘¿Por qué me puse así? ¿Por qué soy tan sensible?’. Pero bueno”.

A pesar de la exposición, Natalie aseguró que la relación con sus compañeros del jurado es buena y que el ambiente es distendido: “La pasamos bárbaro. Realmente nos divertimos mucho. Y a mí me gusta generar un lugar cómodo en donde voy a trabajar. No somos amigos, somos compañeros de trabajo, no tengo por qué tener ningún tipo de roce... Pero me agarraron ahí medio frágil, medio débil y me terminó afectando lo que el periodista estaba diciendo de mí, como que me terminó dando la vuelta. Digo, ‘¿por qué? Porque yo venía bien y de repente me quebré...’”.

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La cantante se encuentra en el programa reemplazando a Jimena Barón y desde que comenzó con su rol los rumores de mala relación entre los miembros del jurado no tardaron en aparecer (Intrusos-América)

Más adelante, la actriz contó que no habló sobre el tema con sus compañeros de trabajo y que tampoco se siente una diva. “Me encantaría, pero no me siento así. Soy una diva a mi manera, no sé”.

Así, entre lágrimas, autocrítica y honestidad brutal, Pérez volvió a demostrar que, más allá de las luces y el show, la sensibilidad es parte de su esencia. Lejos de las especulaciones, apostó por la transparencia y dejó en claro que, aunque el reality se acerque a su fin, la experiencia le dejó aprendizajes y un nuevo desafío profesional.

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