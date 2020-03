La decisión obedece a que se trata de un espacio cerrado al que acude año a año un millón de personas y el peligro de contagio (con besos y selfies con los autores de por medio) es enorme. Pero también hay números en juego: “Es que va a ir menos gente y es lógico. Todavía no llegó el frío; con el frío la epidemia va a empeorar y la gente no va a querer ir. Además, los autores internacionales no van a querer venir, ninguno desea una cuarentena lejos de su casa. Va a ser todo una catástrofe de ventas”, dijo una fuente editorial.