Cultura

Tácito, político romano: “Ninguna fidelidad es segura cuando se compra con dinero”

Atribuida erróneamente al filósofo Séneca, la célebre sentencia pertenece en realidad al gran cronista de la Antigua Roma. Un recorrido por su célebre libro “Historias”, el sangriento año 69 d.C. que inspiró la frase y cómo este crudo análisis sobre el poder y la ambición sintetiza su pensamiento

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Tácito, político e historiador romano
Tácito, político e historiador romano: “Ninguna fidelidad es segura cuando se compra con dinero” (Crédito: Wikipedia)

En el inmenso océano de internet y las redes sociales, las citas apócrifas navegan con total impunidad. Hay un aforismo que se repite en perfiles de autoayuda, cuentas de filosofía estoica y memes corporativos: “Ninguna fidelidad es segura cuando se compra con dinero”. Casi de manera unánime, el ecosistema digital le estampa el sello del filósofo Séneca. Sin embargo, la verdad histórica nos lleva hacia otro escritorio, uno mucho más sombrío, analítico y pragmático: el político e historiador Tácito.

La frase original no nació como una lección de moral individual para vivir en paz, sino como la disección quirúrgica de una traición geopolítica. Para entender su peso, es necesario sumergirse en las páginas de una obra cumbre de la historiografía latina y en el año más caótico del Imperio Romano. La sentencia se encuentra en el “Libro IV” de las Historias, una de las obras fundamentales de Tácito. En este texto, el autor se propone narrar Roma desde la caída de Nerón hasta la muerte de Domiciano.

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El contexto en el que se acuña la idea es el sangriento año 69 d.C., conocido por los historiadores como el “Año de los cuatro emperadores”. Tras el suicidio de Nerón —se quitó la vida clavándose una daga en la garganta—, el imperio se sumió en una guerra civil descarnada donde cuatro generales (Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano) se disputaron el trono a base de talonario y espadas. En ese pasaje, Tácito está narrando las revueltas en Germania y la inestabilidad de las legiones y los pueblos aliados.

El latín original reza: “Nullam fidem esse in iis qui ad ea quae non habeant emantur”. La traducción literal describe que no se puede esperar lealtad de aquellos que se venden para conseguir lo que no poseen. Con el tiempo, los compendios de citas pulieron la traducción hasta dejarla en su versión más célebre y directa. Tácito no teorizaba en el aire; estaba mirando a los soldados mercenarios que cambiaban de bando a mitad de la batalla si el general enemigo les ofrecía un puñado más de monedas.

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Portada de libro 'Historias' de Cornelio Tácito con fondo extendido y borroso de carreras de carros romanos en un formato apaisado.
"Historias", libro clave de Tácito, en la edición de Juan Luis Conde, de la colección Cátedra Letras Universales

Las Historias (junto a los Anales, el otro gran texto del autor) transformaron la manera de registrar el pasado. Hasta la llegada de Tácito, gran parte de la historia romana se escribía para adular al emperador de turno o para exaltar un patriotismo mitológico. Tácito rompe con esa tradición. Su prosa es densa, elíptica, cargada de una ironía mordaz y un realismo psicológico inédito. Con Historias desmitifica el poder. No busca héroes; busca entender las debilidades humanas que mueven los hilos de la política.

Toda la obra de Tácito está atravesada por una profunda sospecha hacia la naturaleza del poder y los motivos humanos. Para él, las instituciones republicanas estaban muertas y el nuevo orden imperial se sostenía sobre la adulación, el miedo y el interés material. La fidelidad comprada con dinero es, en el universo tacitiano, la norma y no la excepción de la política de su tiempo. Como los valores tradicionales colapsaron, el dinero se convierte en el único motor de las voluntades.

Además de historiador, Tácito fue un gran dirigente político que recorrió el cursus honorum romano bajo diferentes regímenes. Fue cuestor, ejerció como pretor, y alcanzó la máxima magistratura al ser nombrado cónsul suffectus, para luego coronarse como gobernador proconsular de la rica provincia de Asia entre 112 y 113 d.C. Su capacidad de supervivencia política que le permitió progresar intacto durante la tiránica época de Domiciano. Fue uno de los oradores y abogados más respetados del Senado.

Tácito, político e historiador romano
Tácito (c. 56 – c. 120 d.C.), cuyo nombre completo fue probablemente Cornelio Tácito, fue uno de los más brillantes historiadores, senadores y oradores del Imperio Romano (Crédito: Wikipedia)

¿Quién es Tácito?

Tácito (c. 56 – c. 120 d.C.), cuyo nombre completo fue probablemente Cornelio Tácito, fue uno de los más brillantes historiadores, senadores y oradores del Imperio Romano. Nacido en el seno de una familia patricia de origen provincial (posiblemente de la Galia Narbonense), recibió una educación de élite en retórica y derecho. Su brillante carrera política prosperó bajo la dinastía Flavia y el emperador Trajano, llegando a ocupar cargos de altísima relevancia como los de cónsul y procónsul de la provincia de Asia.

Se casó con la hija del general Julio Agrícola, un vínculo clave que marcó su vida y le permitió conocer de cerca los entresijos militares y gubernamentales de una Roma que se debatía entre la herencia republicana y el autoritarismo imperial. Su muerte ocurrió alrededor del año 120 d.C., en absoluta madurez y habiendo consolidado su prestigio intelectual. Su legado historiográfico es monumental y transformó la narrativa histórica occidental a través de un estilo denso, irónico y de un agudo realismo psicológico.

Entre sus escritos menores destacan Agrícola, una biografía homenaje a su suegro, y Germania, un valioso estudio etnográfico sobre los pueblos germánicos. Sin embargo, sus dos obras cumbre son las Historias y los Anales; en ellas documentó con crudeza y rigurosidad los reinados de las dinastías Julio-Claudia y Flavia, desde la muerte de Augusto hasta la caída de Domiciano. Tácito pasó a la posteridad no solo por registrar los hechos de su tiempo, sino por desnudar los mecanismos ocultos del poder.

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