Cultura

La Sala Leopoldo Lugones celebra los 50 años de “Taxi Driver” con funciones especiales

La legendaria película de Martin Scorsese regresa al corazón de Buenos Aires para ser disfrutada en cuatro pasadas que prometen emocionar tanto a nostálgicos como a nuevas generaciones cinéfilas

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Taxi Driver
“Taxi Driver” en la Sala Leopoldo Lugones: Martin Scorsese, Robert De Niro y una cita con el cine clásico

La Sala Leopoldo Lugones exhibirá Taxi Driver desde el domingo 7 de junio en cuatro funciones especiales organizadas por el Complejo Teatral de Buenos Aires junto con Fundación Cinemateca Argentina, una reposición que devuelve a pantalla grande una película estrenada en 1976, ganadora de la Palma de Oro en Cannes y convertida con los años en una pieza central de la obra de Martin Scorsese.

El ciclo tendrá cuatro proyecciones en el Teatro San Martín, en Avenida Corrientes 1530, con este calendario: domingo 7 y sábado 13 a las 21:00, domingo 14 a las 17:00 y viernes 19 a las 21:00. La película dura 113 minutos, fue producida en Estados Unidos, se verá en inglés y en copia DCP 2K.

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La historia sigue a Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro, un excombatiente de Vietnam que padece insomnio crónico desde su regreso y trabaja como taxista nocturno en Nueva York. Aislado, con escaso contacto con otros, habituado a pasar los días en el cine y obsesionado con Betsy, una voluntaria de una campaña política encarnada por Cybill Shepherd, Travis avanza hacia una decisión violenta después de comprobar, a su juicio, que la sordidez, la violencia y la desolación dominan la ciudad.

Además de De Niro y Shepherd, el elenco incluye a Jodie Foster, Albert Brooks, Harvey Keitel, Leonard Harris y Peter Boyle. La dirección es de Martin Scorsese y el guion de Paul Schrader. La producción estuvo a cargo de Michael Phillips y Julia Phillips. La fotografía es de Michael Chapman, el montaje de Marcia Lucas, Tom Rolf y Melvin Shapiro, la música de Bernard Herrmann, la dirección de arte de Charles Rosen y los efectos especiales de Dick Smith.

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Martin Scorsese en uno de sus cameos en su película Taxi Driver
La legendaria película de Martin Scorsese regresa al corazón de Buenos Aires para ser disfrutada en cuatro funciones especiales que prometen emocionar tanto a nostálgicos como a nuevas generaciones cinéfilas

En declaraciones de Martin Scorsese publicadas en The Rolling Stone Interview en noviembre de 1990, el director afirmó que “Taxi Driver es realmente de Paul Schrader”. Según Scorsese, Schrader le entregó el guion después de ver Calles peligrosas de 1973, porque le había gustado Robert De Niro en esa película y también su trabajo como director.

Scorsese dijo que él, De Niro y Schrader compartían una misma percepción sobre Travis Bickle y sobre los temas de religión, vida, muerte, culpa y sexo. También señaló: “Hay que entender que la idea original vino de Schrader. Y creo que cuando dicen: Taxi Driver, de Martin Scorsese, eso puede ser muy doloroso para Paul”. Sobre el protagonista, Scorsese explicó que Travis “empieza a actuar según sus fantasías” y que, mientras una persona puede sentir en algún momento el impulso de matar a alguien en una gran ciudad sin hacerlo, el personaje “cruza al otro lado”.

El director también recordó que la célebre escena frente al espejo no estaba cerrada en el guion y surgió durante el rodaje: “Con De Niro improvisamos la escena del espejo. Es cierto. Improvisé la parte en la que él habla frente al espejo: ‘¿Me estás hablando a mí?’”. Según el realizador, en el texto solo figuraba que Travis manipulaba las pistolas y se miraba, y él le pidió a De Niro que dijera algo mientras hablaba consigo mismo. De esa búsqueda nació una de las líneas más recordadas de la película, que ahora volverá a verse en la Ciudad de Buenos Aires a 50 años de su estreno, en una sala dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad.

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