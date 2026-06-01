El romántico fin de semana de Pampita y Martín Pepa en el sur de Inglaterra: fiesta exclusiva, polo y paseos al sol

Las fotos de Pampita y Martín Pepa en Inglaterra que confirman su reconciliación (Instagram)

La escapada al sur de Inglaterra de Pampita y Martín Pepa combina deporte, turismo y estilo en una serie de postales que la pareja comparte con sus seguidores, reflejando la intimidad y el entusiasmo de una experiencia singular. Entre los momentos más destacados de este viaje, en las últimas horas fue posible dar cuenta de su participación en el Club Tropicana Cup en el Royal County of Berkshire Polo Club, lo que se convirtió en el eje de una jornada que mezcló competitividad, celebración y vida social.

La modelo y conductora, acompañada de su pareja, fue parte de una jornada definitoria en el torneo anual de polo de 8 goles, evento que atrajo a figuras y aficionados al exclusivo club británico. En las imágenes difundidas por ambos, se observa a la pareja sonriente en las instalaciones del club, luciendo guirnaldas florales y compartiendo la alegría de la ocasión. El ambiente del torneo se vio reflejado en detalles como la copa en manos de Pepa y la interacción distendida de los asistentes, donde la moda y la camaradería ocuparon un lugar central.

PUBLICIDAD

Pampita y Martín Pepa posan sonrientes con guirnaldas de flores en el Royal County of Berkshire Polo Club, donde celebraron un evento de polo en el sur de Inglaterra.

Durante la jornada, Pampita y Pepa se mostraron juntos en el club, participando de las actividades y compartiendo con el público la emoción de la competencia. Una imagen publicada en redes sociales muestra a Pepa vestido con indumentaria de polo, sosteniendo un trofeo y acompañado de Pampita, ambos luciendo collares florales que reforzaron el clima de festejo. El hashtag #polodixit2026 se destacó como parte de la narrativa digital que ambos construyen en sus perfiles, acercando a sus seguidores a los detalles del evento.

En la programación del día, la agenda incluyó un partido por el tercer y cuarto puesto a la hora 17 entre los equipos Desert Knights y Mount Loftus, seguida por la gran final entre Ellerston y Ewelme Park a las 18. La jornada concluyó con una fiesta en el clubhouse, abierta a todos los asistentes, fortaleciendo el carácter social y festivo del torneo. Este tipo de eventos no solo ponen en primer plano la destreza deportiva, sino que también funcionan como puntos de encuentro para figuras públicas, celebridades y entusiastas del polo.

PUBLICIDAD

Pampita irradia felicidad posando frente a una distintiva puerta roja durante sus vacaciones en el sur de Inglaterra, disfrutando del paisaje y el buen clima.

La presencia de la pareja en el Royal County of Berkshire Polo Club no pasó inadvertida y generó repercusión en redes, donde seguidores y medios captaron la combinación de glamour, deporte y vida personal que caracteriza a Pampita y Martín Pepa en esta etapa.

Previo al evento deportivo, Pampita y Martín aprovecharon su estadía en el sur de Inglaterra para recorrer la región y descubrir los encantos de localidades como Petworth, situada en el condado de West Sussex. Pampita compartió imágenes y relatos de sus paseos por esta ciudad, conocida por sus calles adoquinadas, edificios históricos y un ambiente que mantiene el espíritu clásico inglés.

PUBLICIDAD

Pampita es vista en un espejo durante su viaje por el sur de Inglaterra, donde disfrutó de su estancia con Martín Pepa.

Los recorridos incluyeron trayectos a pie y en automóvil, permitiendo a la pareja explorar el paisaje urbano y rural de la zona. Entre las actividades que más atrajeron a la modelo y conductora se destacaron las visitas a mercados de antigüedades y ferias vintage, donde se mostró cautivada por la variedad de objetos y la estética tradicional que define estos espacios. La experiencia de recorrer estos mercados forma parte del atractivo turístico de la región y ofrece una visión diferente de la vida cotidiana en el sur de Inglaterra.

Durante estos días, Pampita y Martín Pepa se dedicaron a descubrir rincones poco transitados, disfrutar de la gastronomía local y capturar momentos espontáneos que luego compartieron con su audiencia digital. El viaje, más allá de las actividades deportivas, se convirtió en una oportunidad para conectar con la cultura local y vivir experiencias auténticas en pareja.

PUBLICIDAD

Pampita posa sonriente y elegante con un vestido largo color borgoña frente a una antigua construcción de piedra en el sur de Inglaterra, disfrutando de su viaje.

Cabe destacar que el viaje al sur de Inglaterra marca una etapa de reconciliación y nuevos comienzos para la pareja. Tras superar diferencias recientes, la pareja eligió Europa como escenario para una escapada romántica que combina relax, turismo y participación en eventos sociales de alto perfil.

A lo largo de su estadía, ambos utilizaron sus redes sociales para mostrar momentos íntimos y cotidianos del viaje, desde paseos por localidades pintorescas hasta su presencia en el Royal County of Berkshire Polo Club. Las publicaciones de Pepa se enfocaron en los eventos deportivos y en la compañía de Pampita, demostrando el amor que sienten desde su reconciliación.

PUBLICIDAD