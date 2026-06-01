Juanse mostró el mensaje inédito que atesora de Charly García: “Mi hermano de sangre”

Juanse encontró uno de los recuerdos que atesoraba de Charly García y lo compartió en las redes

En el universo del rock argentino, los recuerdos no solo se atesoran: se convierten en parte del mito. Hay objetos, frases y gestos que atraviesan el tiempo y resumen décadas de música, noches interminables y encuentros irrepetibles. En las últimas horas, Juanse volvió a sumergirse en ese archivo único y personal y sorprendió a sus seguidores al compartir dos tesoros: un mensaje manuscrito y un dibujo realizados por Charly García, ambos surgidos de uno de los momentos más intensos de su carrera y su vida. La publicación fue mucho más que una simple anécdota: fue la puerta de entrada a una amistad marcada por pactos, excesos y una sensibilidad artística inigualable.

“Encontré entre muchos recuerdos que, buscando fotos de Robertito, apareció como desde un envío, lo que escribió Charly el día del pacto de sangre. También encontré un dibujo que hizo sin levantar un ápice el fibrón de la hoja, como con toda continuidad de una, algo notable que en común tienen Luis Alberto (Spinetta) y él, su destreza en el dibujo y el diseño. A veces hay que tirar las cosas, a veces, no”, compartió Juanse en su cuenta de Instagram, junto a las imágenes del mensaje y el dibujo, donde se podía ver con atención la dedicatoria de “para Juanse, mi hermano de sangre... ¡Siempre adelante!“. La ilustración mostró a tres ratones, uno de ellos agarrando un trozo de queso al que Charly llamó “pedazo”, y otro mirando hacia un público imaginario.

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No es la primera vez que Juanse destaca el vínculo que lo une a García. A lo largo de los años, el líder de Los Ratones Paranoicos ha contado en distintas entrevistas cómo la amistad y la complicidad con Charly dejaron una huella imborrable en su vida. Una de las anécdotas más recordadas la relató en plena cuarentena, durante un Instagram Live con Andrés Ciro: el episodio en el que Charly, después de pasar semanas sin dormir, decidió comprarse toda la vidriera de un local de electrodomésticos.

Juanse compartió públicamente un sentido mensaje manuscrito y dedicatoria de Charly García, reforzando la conexión entre los icónicos músicos (Instagram)

En aquel vivo, el músico describió con lujo de detalles uno de los episodios más surrealistas que le tocó vivir junto al ícono del rock nacional. “Hacía tres semanas que estábamos juntos. Estuvimos tres semanas sin dormir. Los últimos cuatro días de esas tres semanas estábamos él y yo mirándonos de frente en el living de su casa, sin hablarnos. En un momento yo hice un gran esfuerzo, me moví, me paré y le dije: ‘Me voy a casa, me baño, me cambio y vuelvo’...”, recordó Juanse.

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Con su conocido talento para la imitación, Juanse recreó la voz de Charly. “Bueno dale, pero no tardes...”. Luego, relató cómo se fue del departamento de García en Coronel Díaz y Santa Fe hasta su casa en Belgrano. “Parecía una estatua del Museo de Bellas Artes que quería tomarse un taxi. Entré parado al taxi. Llegué a casa, me tomé un lexotanil. Me bañé como pude y me recuperé. Me tomé medio Bourbon, me cambié y estaba perfecto. Me sequé el pelo y me volví. Te puedo asegurar que no habían pasado más de dos horas, como mucho tres”, contó, mientras Ciro estallaba de risa.

Un dibujo original de Charly García, con la frase "Los Ratones Paranoicos" y su firma "Say No More", fue encontrado por Juanse, revelando un emotivo mensaje personal del legendario músico (Instagram)

El regreso estuvo lejos de ser tranquilo. Al acercarse al edificio de Charly, Juanse encontró el tránsito cortado y a varias personas con mamelucos grises cruzando la calle. “Dije: ¿qué pasó? ¡Se tiró por el balcón!”, pensó, temiendo lo peor. Al preguntar a uno de ellos, obtuvo una respuesta inesperada: “Estamos yendo a lo de Charly”.

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Al llegar al departamento, la escena era digna de una película: el living estaba repleto de cajas con cámaras, radios, televisores y auriculares. Charly le explicó todo con su habitual desparpajo: “Me crucé y le dije ‘quiero toda la vidriera’. El tipo no me quería creer. Y fui y me la compré, man. ¿Qué? Me compré la vidriera, man”.

Charly Garcia y Los Ratones Paranoicos durante su presentacion de anoche en el festival Quilmes Rock en la cancha de River. (Foto NA: GUSTAVO FIDANZA/DPzzzz)

Guardar o soltar los recuerdos es una decisión personal. Para Juanse, hay objetos y gestos que no se tiran: se conservan como testimonio de una época y de una amistad que marcó al rock argentino. El pacto de sangre, el arte improvisado y las historias que desafían el paso del tiempo siguen vivos, cada vez que alguien decide volver a mirar una foto, leer una carta o mostrar un dibujo.

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