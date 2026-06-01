La selección de Inglaterra se prepara para el Mundial 2026 hospedándose en el lujoso The Inn at Meadowbrook Hotel, una instalación clave para su concentración.

La selección inglesa de fútbol se prepara para afrontar la Copa del Mundo bajo un despliegue de seguridad sin precedentes en territorio estadounidense. El equipo dirigido por Thomas Tuchel será resguardado por un operativo de tres anillos de protección física y tecnológica en su base de Kansas, convertido en el epicentro de una de las estrategias de defensa más robustas de la historia de los mundiales.

Según reportes de los periódicos británicos The Sun y The Guardian, el hotel The Inn at Meadowbrook, elegido como alojamiento exclusivo de la delegación, ha sido transformado en “una fortaleza virtual” para garantizar la integridad de jugadores, cuerpo técnico y familiares.

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De acuerdo con información, el perímetro del hotel y del complejo de entrenamiento en Swope Soccer Village contará con tres niveles de blindaje. El anillo exterior dispone de bloques y barreras de hormigón que impiden el acceso de vehículos no autorizados, acompañados por el cierre coordinado de calles locales en conjunto con las autoridades de Misuri. En el anillo intermedio se instalarán pantallas antifrancotiradores y lonas de ocultación de alta densidad, con el objetivo de bloquear por completo la línea de visión desde edificios cercanos, árboles o colinas. El anillo interior, enfocado en ciberseguridad y antiespionaje, se vale de rifles de interferencia de señal y drones especializados para neutralizar cualquier intento de intrusión aérea.

The Inn at Meadowbrook Hotel albergará a la selección de Inglaterra en el Mundial

La Federación Inglesa de Fútbol (FA), responsable del operativo, informó en un comunicado dirigido a los vecinos de Meadowbrook Estate que “la FIFA y el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. asegurarán el perímetro de The Inn, y el Departamento de Policía de Prairie Village tendrá una mayor presencia en el parque. Hay seguridad interna. Habrá una presencia visible… para proteger tanto al grupo visitante como a nuestro vecindario de posibles perturbaciones externas”.

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Las medidas de seguridad se han reforzado ante la preocupación por el índice de delitos con armas de fuego en Kansas y la posibilidad de amenazas terroristas en el contexto de un evento global. La policía local escoltará al autobús de la selección en todos los trayectos entre el hotel y el campo de entrenamiento, mientras que una zona de exclusión aérea impedirá el uso de drones sobre la base inglesa. “La seguridad de los jugadores, el personal y sus familias es la máxima prioridad, pero en Estados Unidos se han intensificado aún más las precauciones”, reveló una fuente interna del seleccionado, citada por The Sun. “Los jugadores estarán rodeados por un cordón de seguridad móvil allá donde vayan. El hotel del equipo se convertirá en una fortaleza virtual”.

El antecedente reciente de espionaje sufrido por el Southampton en el fútbol inglés ha motivado que la FA despliegue recursos adicionales. La federación busca evitar cualquier filtración de información táctica y blindar la intimidad deportiva del plantel. Thomas Tuchel, seleccionador de los Tres Leones, abordó la cuestión en declaraciones recogidas por The Independent: “Sí, por supuesto que nos ocuparemos de eso. Lo mejor que podamos y sin exagerar. Es lo que hay”.

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Otra de las postales del lugar de concentración de la selección inglesa durante la Copa del Mundo

El entrenador destacó que “Argentina tuvo la primera opción de elegir una instalación de lujo muy aislada en Kansas, así que, como siempre, uno intenta influir en lo que puede influir. Estamos muy contentos con las instalaciones de entrenamiento, especialmente con lo que la Federación Inglesa de Fútbol y todos los responsables han logrado hacer con ellas. Creo que satisface todas nuestras necesidades, pero estoy de acuerdo en que puede pasarse por alto. Creo que tendremos seguridad allí y construiremos cierta protección”. La AFA se quedó con el centro de entrenamiento del Sporting Kansas City de la MLS en medio de una puja con la FA por un lugar que para muchos es el mejor de su clase en todo Estados Unidos.

Para Tuchel, la privacidad de los entrenamientos resulta determinante: “Porque, por supuesto, es crucial que si entrenas en un día de partido con un jugador menos, hagas las jugadas de equipo, las jugadas a balón parado, tal vez finalices con penaltis... no quieres que el rival lo sepa. Eso nos da una ventaja crucial, así que estamos tratando de ser lo más discretos posible”.

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Inglaterra intentará luchar por la Copa del Mundo dentro del Grupo L (Reuters)

La logística contempla también la protección de familiares y allegados, quienes contarán con pases especiales para acceder al interior del cordón de seguridad. Además, la FA ha reservado todas las habitaciones del hotel para evitar la presencia de huéspedes civiles y ha decidido enviar colchones y ropa de cama personalizada para asegurar el descanso perfecto del plantel, según reportó The Mirror.

El operativo de seguridad no solo se limita a Kansas. Según FOX4 News, en el primer partido de la fase de grupos de la selección inglesa, que se jugará el 17 de junio contra Croacia en el estadio AT&T de Arlington, cerca de Dallas, se desplegarán cientos de policías adicionales y se establecerá una zona de exclusión aérea. Las fuerzas de seguridad de las once ciudades estadounidenses que serán sede del torneo utilizarán armas antidrones y sistemas de guerra electrónica para neutralizar posibles amenazas aéreas. En el caso de México y Canadá, la cobertura incluye dispositivos portátiles y fijos de interferencia, así como drones hexacópteros para interceptar objetos no identificados.

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La delegación inglesa volará en un vuelo chárter privado a West Palm Beach, Florida, donde realizará una concentración previa antes de trasladarse a su base en Estados Unidos. El equipo seguirá un plan médico específico para mitigar el desfase horario y utilizará ropa de compresión para optimizar la recuperación física.

Después del estreno por el Grupo L ante los croatas, Inglaterra jugará el 23 de junio ante Ghana en Boston y cerrará su actuación en la zona frente a Panamá el 27 de junio en Nueva Jersey.

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El hotel de Inglaterra en Kansas:

Una acogedora habitación de The Inn at Meadowbrook Hotel, el establecimiento seleccionado para la concentración de la selección de Inglaterra rumbo al Mundial 2026, esperando a los deportistas.

Una habitación moderna y elegante en The Inn at Meadowbrook Hotel, el lujoso alojamiento elegido para la concentración de la selección de Inglaterra de cara al Mundial 2026.

Una vista de los interiores elegantes de The Inn at Meadowbrook, el hotel considerado para la concentración de la selección de Inglaterra de cara al Mundial 2026.

El lujoso salón del hotel The Inn at Meadowbrook, elegido como sede para la concentración de la selección de Inglaterra de cara al Mundial 2026, ofrece un espacio de confort y privacidad.

Una acogedora hoguera con asientos confortables junto al lago en The Inn at Meadowbrook Hotel, el lugar elegido para la concentración de Inglaterra para el Mundial 2026.

La piscina exterior del The Inn at Meadowbrook Hotel, la sede elegida para la concentración de Inglaterra de cara al Mundial 2026, ofrece un entorno idílico con vistas al lago.

El elegante lobby del The Inn at Meadowbrook Hotel ofrece un ambiente de lujo y confort, ideal para la Concentración Inglaterra Mundial 2026.