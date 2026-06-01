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Wanda Nara mostró el dormitorio renovado de su hija Isabella: la nueva estética y un estilo que sorprendió a todos

La empresaria presentó una visión distinta del entorno familiar. Su propuesta fusiona modernidad, detalles cálidos y valor afectivo a través de pequeños gestos cotidianos

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Mujer rubia con ojos claros, Wanda Nara, mirando a cámara, vestida con una bata blanca de Hello Kitty y sosteniendo un pequeño micrófono gris. De fondo, una puerta de madera.
Wanda Nara prioriza la armonía visual y la calidad de vida al crear un espacio que equilibra estética, comodidad y funcionalidad para su hija menor

La reciente publicación de Wanda Nara en redes sociales no mostró un destino exótico ni una faceta empresarial, sino que reveló un área íntima de su vida familiar: la habitación de Isabella Icardi, la hija menor que comparte con el futbolista Mauro Icardi. El espacio captó la atención de sus seguidores por su diseño, alejado de los patrones habituales de la decoración infantil.

La empresaria optó por un concepto que fusiona elegancia y funcionalidad. La clave del ambiente reside en la pared principal, revestida con paneles verticales de madera oscura. Este recurso, conocido en el mundo del interiorismo como wall paneling, se consolida como tendencia por su capacidad para aportar sofisticación y textura sin recargar el entorno.

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Dormitorio con cama de cabecero tapizado, sábanas blancas, almohadas azules y de rayas, pared con paneles de madera y mesita de noche con lámpara
La iluminación en tonos tierra y la gran alfombra neutra contribuyen a la calidez y el carácter acogedor del dormitorio de Isabella Icardi

El dormitorio destaca por la cama central, que incorpora un cabecero tapizado en tonos beige. La elección de la ropa de cama en blanco acentúa el carácter luminoso y ordenado del espacio. Esta combinación genera una atmósfera serena, donde cada elemento parece cuidadosamente seleccionado para fomentar el descanso y la armonía visual.

Este fin de semana, Isabella y su íntima amiga Emma Demichellis, la hija menor de Evangelina Anderson y Martín Demichelis, compartieron un encuentro. En la habitación recientemente decorada de la hija de Wanda Nara, ambas niñas disfrutaron de una pijamada que les permitió sumar nuevas experiencias a su vínculo. Al despertar, la luz diurna y los tonos cálidos del cuarto acompañaron un desayuno dispuesto sobre la cama, con panqueques, frutas cortadas y tazas de chocolate caliente.

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Detalles que hacen un clima diferente

Dos niñas sonrientes, una con camiseta de River Plate y otra de Argentina, desayunan con panqueques y frutas en una cama con respaldo de madera
Isabella y la hija de Evangelina Anderson, posan sonrientes en la cama con camisetas de fútbol, rodeadas de un delicioso desayuno con panqueques y frutas frescas

La funcionalidad y el lujo se conjugan en los accesorios y textiles que dan identidad a la habitación. La presencia de almohadones y mantas azul marino introduce un guiño al mundo náutico, reforzado por estampados a rayas. Esta paleta cromática aporta contraste y dinamismo, rompiendo con la neutralidad de las superficies principales sin sacrificar la elegancia.

Junto a la cama, una mesa de luz de madera con detalles de rejilla suma un toque artesanal al diseño. Los materiales naturales, presentes en este mueble, dialogan con la tendencia actual de integrar lo contemporáneo y lo tradicional en los espacios de descanso. La funcionalidad se mantiene como eje rector, evidenciando una apuesta por el confort cotidiano.

isabella icardi wanda nara
La habitación de Isabella hace un tiempo

La iluminación se resuelve con una lámpara en tonos tierra. Este elemento refuerza la sensación de calidez y convierte la habitación en un lugar acogedor. La gran alfombra texturizada en tonos neutros cubre buena parte del suelo, contribuyendo a una atmósfera relajada y equilibrada. Así, la habitación se adapta tanto a las necesidades de descanso como de juego y disfrute.

Diseño minimalista y armonía en el espacio de Isabella

Este dormitorio responde a una tendencia en auge: crear ambientes donde la estética y la comodidad conviven en equilibrio. Al evitar la saturación de colores y motivos infantiles, el cuarto de Isabella refleja una visión moderna y atemporal del diseño de interiores.

La elección de tonos neutros y materiales nobles genera una base visual sobre la que destacan los detalles náuticos. La ausencia de adornos exagerados permite que cada elemento cumpla una función precisa: aportar calidez, orden y sofisticación.

Dos niñas sentadas en una cama blanca con cabecera de madera, rodeadas de un desayuno con panqueques, frutas, tazas con bebidas y un tazón de chocolate
Así es el cuarto de Isabella Icardi: elegancia y juego en equilibrio

La decisión de exhibir el cuarto de Isabella no solo responde al deseo de mostrar una tendencia de diseño, sino que también refleja la importancia que Wanda Nara otorga a la calidad de vida y al entorno doméstico. La empresaria comparte con sus seguidores una mirada renovada sobre la infancia, donde el espacio personal se transforma en refugio y fuente de inspiración.

isabella icardi wanda nara
Isabella comenzó a pedir a su mamá otros colores para su habitación

El dormitorio se convierte así en un reflejo de la personalidad de la familia y de su búsqueda constante de ambientes funcionales y elegantes. Al priorizar la armonía y la atemporalidad, Wanda Nara marca un rumbo en cuanto a diseño interior, alejándose de lo efímero y privilegiando propuestas que resisten el paso del tiempo.

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