El Salvador

Industria textil y de confección de El Salvador capta interés de inversionistas internacionales y espera nuevas oportunidades comerciales

La llegada próxima de una delegación empresarial busca fortalecer relaciones comerciales y atraer capital extranjero a la industria, al tiempo que la innovación y las condiciones locales son presentadas como ventajas competitivas ante potenciales socios

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La industria textil y de confección de El Salvador atrae la atención de inversionistas internacionales que exploran nuevas oportunidades de negocios en el país. (Foto: cortesía)
La industria textil y de confección de El Salvador atrae la atención de inversionistas internacionales que exploran nuevas oportunidades de negocios en el país. (Foto: cortesía)

El reciente interés de inversionistas internacionales en la industria textil y de confección de El Salvador ha abierto una etapa que podría traducirse en nuevas oportunidades comerciales para el país. Según informó Patricia Figueroa, directora ejecutiva de Camtex, en los próximos días se espera la llegada de una misión de exploración empresarial que tiene como objetivo consolidar nuevos negocios en territorio salvadoreño.

En 2025, el sector textil y de la confección fue responsable de más del 30 % de las exportaciones totales de El Salvador, lo que refleja su relevancia dentro de la estructura productiva nacional. Actualmente, la industria apuesta por la innovación como vía para diversificar sus mercados y contribuir al desarrollo económico del país.

Esta perspectiva fue confirmada por Figueroa durante su participación en la edición 2026 del Americas Apparel Producer’s Network (AAPN), realizada en Washington. Según informó Diario El Salvador, el foro anual reúne a representantes de toda la cadena de suministro textil y de confección de la región, incluidos fabricantes, compradores y marcas. En la última edición, varios participantes manifestaron su interés en establecer relaciones comerciales con empresas de El Salvador.

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Fábrica textil salvadoreña con trabajadoras en máquinas de coser, rollos de tela colorida, maquinaria de tejido y un volcán prominente visto por las ventanas.
El sector textil salvadoreño representó más del 30 % de las exportaciones nacionales en 2025, reflejando su peso dentro de la economía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“El Salvador genera un particular interés entre los asistentes cuando están evaluando las opciones de poner sus compras”, afirmó Figueroa. La ejecutiva sostuvo que el trabajo de la gremial consiste en dar a conocer las ventajas que ofrece el país, como el marco jurídico, la cercanía geográfica, la oferta disponible y el tipo de prendas que se desarrollan localmente.

El foro sirvió como una vitrina para mostrar las capacidades productivas del país y los avances que atraviesa el sector. Según Figueroa, parte de las empresas asistentes ya han iniciado contactos para indagar sobre ciertos productos, mientras que otras han mostrado interés en hacer visitas exploratorias con el fin de evaluar oportunidades de inversión y conocer el clima de negocios nacional.

Para la representante de Camtex, factores como la seguridad, la relación de trabajo entre el Gobierno y el sector privado, y la modernización de la infraestructura aduanera, vial y logística, son elementos que favorecen el interés internacional. Además, la calidad de la fuerza laboral nacional y las oportunidades derivadas del acuerdo comercial vigente con Estados Unidos, así como la expansión del ecosistema de zonas francas, constituyen incentivos adicionales para los posibles inversionistas.

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Un hombre opera una máquina de coser industrial con tela azul. Lleva camisa a cuadros y chaleco morado. Otros trabajadores y pilas de tejido se ven al fondo.
La innovación en la industria textil de El Salvador impulsa la diversificación de mercados y fortalece el desarrollo económico nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aspecto relevante señalado por Figueroa es la continuidad del beneficio de cero aranceles en las exportaciones textiles hacia Estados Unidos. contribuye a mantener la agilidad en los tiempos de entrega, una característica de la industria textil y de confección de El Salvador.

La dirigente expresó que el sector mantiene la expectativa de que la tendencia negativa registrada en las exportaciones pueda revertirse en el corto plazo. La confianza en este posible repunte se apoya en la combinación de innovación, infraestructura moderna, el marco jurídico vigente y una fuerza laboral capacitada.

El resultado de estas gestiones determinará el impacto que puedan tener en la posición de El Salvador dentro de la industria textil y de la confección en la región. El seguimiento a estas oportunidades será clave para el desarrollo futuro del sector y para la consolidación de nuevos negocios que contribuyan a la economía nacional.

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