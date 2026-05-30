Murió Edgar Morin, el “abuelo” intelectual de Francia, a los 104 años

El filósofo y sociólogo francés Edgar Morin asiste al foro de verano sindical MEDEF 'La Rencontre des Entrepreneurs de France, LaREF' en el hipódromo de Longchamp en París, Francia, el 30 de agosto de 2022 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Edgar Morin, el intelectual más querido de Francia, miembro de la Resistencia durante la Segunda Guerra Mundial que dedicó su vida a promover el pensamiento crítico y a combatir la intolerancia, murió a los 104 años, según informó su esposa este sábado.

“Es el abuelo de todos los franceses y la memoria del siglo pasado”, escribió el periódico Libération en un perfil de 2021 sobre el elegante filósofo que sentía predilección por los sombreros y las corbatas de seda.

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Hijo de inmigrantes judíos laicos, se formó como sociólogo, pero prefería considerarse a sí mismo un “humanólogo” que fusionaba elementos de filosofía, psicología, etnografía y biología para intentar comprender la naturaleza de la humanidad.

Fuera de Francia, fue conocido principalmente como el inventor del “cinema vérité” por su documental de 1961, realizado junto al cineasta Jean Rouch, “Chronique d’un été” (“Crónica de un verano”), sobre la vida de jóvenes parisinos corrientes.

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Las conversaciones espontáneas sobre clase social, raza, colonialismo y otros temas importantes, suscitadas por la simple pregunta “¿Eres feliz?”, revolucionaron la realización de documentales.

“Es uno de los documentales más grandes, más audaces y más originales jamás realizados”, declaró entusiasmada la revista New Yorker en 2013.

Para los franceses, Morin fue ante todo un guía intelectual, que desarrolló un enfoque holístico y transdisciplinario de las grandes cuestiones de nuestro tiempo.

El filósofo y sociólogo francés Edgar Mori (EFE/EPA/YOAN VALAT/Archivo)

“¿Qué significa ser humano? ¿Qué es la globalización? ¿Qué es la vida? Estas preguntas nos obligan a conectar conocimientos que actualmente se encuentran dispersos en distintos campos de investigación", declaró al canal TV5 Monde en 2020, explicando su enfoque.

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Mucho después de cumplir cien años, continuó opinando sobre la actualidad, deleitando a sus 220.000 seguidores en X con sus reflexiones sobre temas que iban desde las olas de calor de 2022, cuando publicó “París, 18:00, 40 grados Celsius: ¡Que llegue la tormenta tan anhelada!”, hasta la guerra en Ucrania, cuando escribió “la guerra es una lección de odio”.

“Hasta sus últimos días, Edgar Morin se mantuvo atento al mundo, a los demás y a las grandes cuestiones humanas que nutrieron su pensamiento”, dijo su esposa, Sabah Abouessalam Morin, en un comunicado enviado a la AFP el sábado.

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“Hoy, el vacío que deja es inmenso. Pero su valentía, su lealtad a las personas y a las ideas, su rigor moral y su esperanza continúan acompañándonos.”

Rechazado por los comunistas

Edgar Nahoum Morin nació el 8 de julio de 1921 en París, hijo de padres judíos que habían emigrado de Grecia. Siempre se resistió a ser definido por su judaísmo, haciendo hincapié en que también era “francés, mediterráneo y ciudadano del mundo”.

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Cuando tenía 10 años, su madre, a quien adoraba, falleció; un suceso que su familia intentó ocultarle a su único hijo durante semanas y que él describió décadas después como su “Hiroshima personal”.

Se refugió en sus estudios y, posteriormente, en el activismo de izquierdas, uniéndose al Partido Comunista.

Tras haber defendido inicialmente la resistencia pacifista contra los nazis —uno de los dos grandes errores de juicio que más tarde reconoció, junto con su apoyo inicial al líder soviético Joseph Stalin después de la guerra—, se unió a la Resistencia bajo el seudónimo de Edgar Morin.

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El filósofo y sociólogo francés Edgar Morin asiste al foro de verano sindical MEDEF 'La Rencontre des Entrepreneurs de France, LaREF' en el hipódromo de Longchamp en París, Francia, el 30 de agosto de 2022 (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Licenciado en historia, geografía y derecho, dirigió los esfuerzos de propaganda del gobierno militar francés en la Alemania de posguerra y posteriormente trabajó como periodista antes de incorporarse al Instituto Nacional de Investigación Científica (CNRS) de Francia.

Siempre con su espíritu libre, se enemistó con sus camaradas comunistas por escribir en un periódico considerado proestadounidense.

Morin fue expulsado del partido, un suceso que le inculcó una profunda desconfianza hacia el adoctrinamiento, la cual plasmó en un libro, “Autocrítica”, en el que enfatiza la necesidad de que las personas cuestionen constantemente sus puntos de vista.

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Pero siguió siendo una voz muy influyente en la izquierda.

Sus reflexiones sobre temas que abarcan desde el antisemitismo que alimentó los rumores descabellados sobre el secuestro de clientes judíos de tiendas de ropa en Orleans en la década de 1960 —Morin escribió un libro sobre esta histeria— hasta la globalización, llegaron a un público amplio.

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Oráculo francés

A partir de la década de 1970, comenzó a advertir sobre los peligros ambientales del crecimiento económico desenfrenado, uno de los varios temas en los que demostró una notable capacidad de premonición.

También criticó duramente el trato que Israel da a los palestinos, declarando en un artículo de 2002 que “Los judíos de Israel, descendientes de un apartheid llamado gueto, guetizan a los palestinos” y que “los judíos que fueron humillados, despreciados y perseguidos humillan, desprecian y persiguen a los palestinos”.

French President Emmanuel Macron greets French philosopher and sociologist Edgar Morin and his wife Sabah Abouessalam during a ceremony to mark Morin's 100th birthday at the Elysee Palace in Paris, France July 08, 2021. Yoan Valat/ Pool via REUTERS

Fue condenado por antisemitismo a raíz del artículo, pero fue absuelto por el tribunal de apelación más alto de Francia en un caso en el que extremistas judíos lo acusaron de ser un “judío que se odia a sí mismo”, pero que le granjeó una amplia simpatía entre sus colegas académicos.

Como muestra del respeto universal que se le profesaba, cuando cumplió 100 años en 2021, Morin fue invitado a cenar por el presidente Emmanuel Macron.

Escritor prolífico —autor de docenas de libros, el último publicado en 2025—, sus advertencias sobre la emergencia climática, el capitalismo desenfrenado y el creciente nacionalismo se volvieron más urgentes en sus últimos años.

En una entrevista con la radio francesa en 2021, lamentó la “falta de conciencia de que marchamos hacia el abismo”, pero afirmó que “no era fatalista”.

(AFP)