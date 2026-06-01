La Procuraduría de Guatemala reporta reunificación familiar de 300 menores en 2026

Personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN) asiste a un niño, niña o adolescente durante el proceso de reubicación familiar en Guatemala. (PGN de Guatemala)

La Procuraduría General de la Nación de Guatemala informó que la Subprocuraduría de la Niñez y la Adolescencia logró la reunificación familiar de 300 niñas, niños y adolescentes en lo que va del año, un proceso que la institución presenta como parte de la restitución de sus derechos después de permanecer en hogares de abrigo por una medida de protección excepcional y temporal ordenada por un juez competente.

Durante el año pasado, de acuerdo con la PGN, fueron reintegrados con sus familias 1.064 niñas, niños y adolescentes. La institución señaló que esos procesos incluyeron el retorno con abuelos, abuelas, tíos, tías y otros parientes cercanos.

Los departamentos con mayor cantidad de reintegraciones este año son Guatemala, Escuintla, San Marcos, Petén y Santa Rosa, según la PGN. La entidad no detalló cuántos casos corresponden a cada uno de esos territorios.

La respuesta central del proceso, según la PGN, es que los niños y adolescentes que estaban en hogares de abrigo regresan con familiares evaluados como idóneos para su cuidado y protección, porque la permanencia en esos espacios solo debe aplicarse de forma excepcional y mientras se identifican recursos familiares que garanticen su bienestar integral.

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En Guatemala, personal de la PGN y socios humanitarios atienden a niños, niñas y adolescentes, parte de un grupo de 300 NNA reubicados para reunificación familiar. (PGN de Guatemala)

La PGN atribuye las reunificaciones al trabajo de equipos multidisciplinarios

Según la PGN, los resultados provienen del trabajo y seguimiento de los equipos multidisciplinarios de la PNA, que recorren comunidades del país para localizar a familiares, entrevistarlos y practicar evaluaciones sociales y psicológicas.

La institución explicó que esas valoraciones buscan determinar si esos familiares pueden constituirse en recursos adecuados para el cuidado de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. El objetivo, añadió, es restituir el derecho de esta población a crecer en un entorno estable, seguro y adecuado para su desarrollo integral.

La PGN sostuvo que los hogares de protección y abrigo, también mencionados en el texto oficial como hogares sustitutos, constituyen una medida excepcional y temporal. Su uso, indicó, se limita al tiempo necesario para identificar y evaluar alternativas familiares que aseguren protección integral.

La institución aclaró que no administra hogares de abrigo

La PGN subrayó que no tiene a su cargo hogares de abrigo ni administra residencias de ese tipo. En todos los procesos de protección, afirmó, se prioriza el cuidado de los menores en entornos familiares seguros.

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La institución también señaló que estos procedimientos se desarrollan bajo el principio del interés superior del niño y en apego estricto a la legislación vigente. Con esa definición, la PGN reiteró su compromiso de actuar conforme a derecho y velar por la restitución y protección de los derechos fundamentales de la niñez y adolescencia guatemalteca.

La Alerta Alba-Keneth facilita la localización de más de 85 mil menores en Guatemala

En tanto, se ha informado que desde 2010, la Alerta Alba-Keneth ha permitido la localización de más de 85.200 niñas, niños y adolescentes en Guatemala, al intervenir con celeridad ante reportes de desaparición o sustracción y activar medidas que favorecen tanto la reintegración familiar como la protección de derechos fundamentales. Según informes de la Dirección del Sistema de Alerta Alba-Keneth citados por el mismo organismo, la eficacia de este mecanismo radica en la activación urgente de protocolos que priorizan el interés superior del menor, suprimiendo cualquier dilación en la búsqueda y ofreciendo apoyo específico a las familias afectadas.

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La misma Dirección registró que los años con mayor cantidad de alertas activadas han sido 2019, 2021, 2023, 2024 y 2025. Estos periodos concentran el volumen más alto de casos desde la creación del sistema, lo que subraya la creciente relevancia de la herramienta y la necesidad de fortalecer su operatividad. Un alto porcentaje de estas alertas pudo ser desactivado tras la localización de los menores, proceso que, además del reencuentro familiar, conduce a la activación de protocolos de protección y restitución de derechos cuando los menores se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, de acuerdo con datos de la Dirección del Sistema de Alerta Alba-Keneth.

La pregunta clave sobre qué implica la Alerta Alba-Keneth en el contexto de las desapariciones de menores en Guatemala se responde con la articulación interinstitucional lograda desde su instauración. El sistema fue diseñado para proceder sin demora y elimina la espera previa obligatoria para denunciar, como establece el Decreto Número 28-2010 del Congreso de la República de Guatemala. Permite reportar cualquier desaparición o sustracción de forma inmediata llamando al 1546 las 24 horas del día, todos los días del año. Tal disposición obedece a la premisa: “Cada minuto cuenta para su localización”, sostuvieron portavoces citados por la Dirección del Sistema de Alerta Alba-Keneth.

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El impacto del sistema en la protección integral

La política pública representada por la Alerta Alba-Keneth va más allá de la localización física inmediata. En diversos casos, las familias reciben orientación y herramientas específicas para reforzar el bienestar de los menores tras ser hallados, sobre todo cuando se detectan factores de riesgo en el entorno familiar o comunitario, según el informe oficial. Este acompañamiento incluye la activación de medidas de protección, la restitución de derechos y la provisión de recursos que refuerzan la seguridad de niñas, niños y adolescentes localizados.

La Dirección del Sistema de Alerta Alba-Keneth afirmó que una parte considerable de las alertas activadas tiene relación con “conflictos familiares, poca comunicación o falta de comunicación asertiva en el hogar”. Por ello, el organismo subrayó que “promover espacios de diálogo, escucha y confianza dentro de la familia también es una forma de prevención” para evitar futuras desapariciones.