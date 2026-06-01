República Dominicana

El sistema 911 recibe una llamada por violencia doméstica cada 10 minutos en República Dominicana

Un promedio de 150 llamadas diarias relacionadas con agresiones dentro del hogar es atendido por los sistemas de emergencia, mientras las instituciones advierten la persistencia y magnitud de la problemática en diferentes regiones del país

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central de emergencias, llamada urgente, atención telefónica, socorro inmediato, coordinación de ayuda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Cada 10 minutos, el sistema 911 de República Dominicana recibe una llamada reportando violencia doméstica en todo el país. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia doméstica atraviesa a miles de familias en República Dominicana y mantiene en alerta constante a los sistemas de emergencia del país. Cada 10 minutos, una llamada por violencia doméstica es recibida por el sistema 911, reflejando la magnitud de un fenómeno que afecta a mujeres, niños y núcleos familiares en toda la isla. La situación, lejos de cesar, se sostiene año tras año con cifras que evidencian la urgencia de atención y respuesta estatal.

Durante el primer trimestre de 2026, las autoridades reportaron 17,552 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en toda República Dominicana. Entre esas denuncias, el 89% corresponde a violencia intrafamiliar y de pareja y el 10.57 % restante a delitos sexuales. En ese periodo, las instituciones estatales contabilizaron 22 feminicidios, un dato que ilustra la gravedad de los riesgos que enfrentan las mujeres en ambientes domésticos. La recepción de denuncias ocurre a través de canales como la Línea Vida (211), un sistema de asistencia estatal destinado a gestionar emergencias y brindar protección ante situaciones de violencia.

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central de emergencias, llamada urgente, atención telefónica, socorro inmediato, coordinación de ayuda. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Durante el primer trimestre de 2026, se notificaron 17,552 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales en República Dominicana. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El flujo de llamadas y reportes no se distribuye de manera uniforme a lo largo de la semana. Los lunes concentran el 31 % de las denuncias y los martes el 20 %, lo que indica una mayor incidencia en los primeros días hábiles. Esta tendencia se ha mantenido de forma constante en los últimos años, en los que el país ha superado las 73 mil denuncias anuales relacionadas con violencia intrafamiliar, de género y sexual, según los registros oficiales.

Los datos muestran que la problemática no responde a episodios aislados, sino a un patrón persistente de agresiones que se repite en distintos contextos y regiones. Las estadísticas estatales intentan dimensionar la crisis, aunque la fragmentación entre instituciones, la falta de articulación y las limitaciones en la prevención dificultan un abordaje integral. Las cifras evidencian que, entre 2020 hasta el 2025, el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 9-1-1 procesó 329,890 llamadas vinculadas con violencia doméstica. Esta cantidad equivale a alrededor de 150 alertas diarias, más de seis por hora y una cada nueve minutos y medio.

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El volumen de reportes no responde únicamente a una categoría única. Las instituciones manejan clasificaciones como violencia doméstica, intrafamiliar o violencia de género, lo que puede generar diferencias en el registro y seguimiento de los incidentes. A pesar de estas variaciones, los datos trazan una línea común: miles de mujeres y familias recurren cada año a las líneas de emergencia del Estado ante situaciones de agresión dentro del entorno familiar.

Una mujer con moretones visibles alrededor de los ojos se sienta en una mesa de cocina de madera, sosteniendo una taza con ambas manos, con libros abiertos y un tazón verde.
El 89% de las denuncias está relacionado con violencia intrafamiliar o de pareja, mientras que el 10.57% corresponde a delitos sexuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de los horarios y días de mayor incidencia revela que la violencia doméstica presenta picos específicos. La franja entre las 10 y las 11 de la noche concentra el mayor número de llamadas al 9-1-1, mientras que los domingos se posicionan como el día con más emergencias reportadas por agresión doméstica.

En términos de distribución geográfica, Santo Domingo lidera los reportes con 204,661 incidencias, seguido del Distrito Nacional con 59,696 y Santiago con 57,412. Otras provincias como San Cristóbal, La Altagracia, Puerto Plata, La Vega, La Romana, Duarte y San Pedro de Macorís también presentan cifras elevadas. En estos territorios, la respuesta telefónica a la violencia doméstica se mantiene por encima de las 51,000 llamadas anuales.

El Ministerio de la Mujer administra la Línea 212, un canal de apoyo psicológico y orientación legal especializado. En el periodo 2020-2025, esta línea acumuló 43,142 llamadas, una cifra considerablemente menor en comparación con el volumen gestionado por el sistema de emergencias. Esta diferencia no implica que todas las alertas del 9-1-1 requieran un seguimiento formal o un expediente, pero sí expone las dificultades para consolidar una serie histórica completa y trazable de casos.

En una sala oscura, una mujer sentada en un sofá se cubre el rostro frente a un hombre encapuchado con el puño levantado. Hay una silla volcada y papeles esparcidos.
En los primeros tres meses de 2026, el país registró 22 feminicidios, reflejando el grave riesgo para las mujeres en ambientes domésticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de integración plena entre los sistemas limita la capacidad de identificar patrones, ciclos de agresión y señales tempranas que permitan prevenir hechos más graves. Ante este escenario, el Ministerio de la Mujer, el 9-1-1, la Policía Nacional y el Ministerio Público han iniciado desde enero de 2026 un proceso de articulación para mejorar la interoperabilidad y trazabilidad de los datos sobre violencia de género e intrafamiliar.

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