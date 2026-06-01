Alarma en Francia por la lesión que sufre una figura de la selección: “Es duda para el Mundial”

Desde Francia confirmaron que arrastra una lesión en el tobillo (Reuters)

La preocupación se instaló en la selección francesa tras la lesión de William Saliba durante la final de la Liga de Campeones entre el Paris Saint-Germain (PSG) y el Arsenal, celebrada el sábado. Según informó Foot Mercato, el estado físico del defensor central pone en duda su presencia en el próximo Mundial, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio. El futbolista de 25 años se someterá a pruebas médicas el lunes, mientras persiste la inquietud en torno al diagnóstico y a los plazos de recuperación.

De acuerdo con lo publicado por Foot Mercato, fuentes cercanas al entorno de Saliba advirtieron que la dolencia sufrida durante el encuentro en Budapest podría mantenerlo fuera de las canchas durante varias semanas. Este escenario amenaza la participación del zaguero en la cita mundialista, cuyo debut para Francia está previsto para el 16 de junio frente a Senegal.

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“La participación del defensa William Saliba en el Mundial está en duda”, afirmó Le Parisien. El mismo medio detalló que Saliba arrastra molestias en el tobillo izquierdo desde el inicio de la temporada. El defensor, internacional en 31 ocasiones, ha sido titular indiscutible junto a Gabriel Magalhaes en la defensa del Arsenal a lo largo de 50 partidos oficiales en la campaña. En la final europea, el subcampeón del mundo en 2022 disputó los 90 minutos y la prórroga, sin mostrar signos visibles de dolor, aunque los reportes señalan que la lesión se agravó durante el partido.

Saliba jugó la final de la Champions League contra PSG (Reuters)

Las recaídas en el tobillo han condicionado la continuidad de Saliba en los últimos meses. Según el recuento publicado por el medio en cuesitón, el jugador tuvo que abandonar el terreno de juego apenas a los tres minutos de un partido en Liverpool en el inicio de la temporada. Aquel episodio lo privó de la siguiente jornada y de integrar la convocatoria de la selección francesa para los encuentros de septiembre frente a Ucrania e Islandia en las eliminatorias para el Mundial de 2026.

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Durante el segundo semestre, el defensor se ausentó en cuatro partidos consecutivos entre noviembre y diciembre y tampoco integró la plantilla para el compromiso de visitante ante el Brighton en marzo, en todos los casos por molestias persistentes en la misma zona. Saliba también fue baja en la gira de Francia por Estados Unidos, donde el equipo dirigido por Didier Deschamps disputó amistosos ante Brasil y Colombia.

El impacto de la posible ausencia de Saliba en el Mundial se percibe como considerable en el cuerpo técnico francés, dada su relevancia en la estructura defensiva del Arsenal, que consiguió su primer título de Premier League en 22 años. El central había sido reservado en el último partido liguero ante el Crystal Palace para llegar en plenitud a la final de la Champions.

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La Federación Francesa de Fútbol (FFF) sigue de cerca la evolución del caso. De acuerdo con el reglamento, el seleccionador puede sustituir a un jugador lesionado hasta 24 horas antes del primer partido, siempre que la modificación se realice con un futbolista incluido en la lista preliminar remitida a la FIFA. Didier Deschamps convocó a cinco centrales: Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté, Lucas Hernández, Maxence Lacroix y William Saliba. El técnico nacional tendrá hasta el 15 de junio para decidir si incorpora un reemplazo en caso de confirmarse la baja del defensor.

Saliba se someterá a las pruebas médicas y mantendrá, posteriormente, una reunión con el cuerpo técnico de la selección. El resultado de los estudios determinará la hoja de ruta de la FFF de cara al debut mundialista frente a Senegal el 16 de junio. Posteriormente, se medirá a Irak el lunes 22 de junio en el Grupo I y cerrará su participación en la primera etapa del torneo el viernes 26 de junio en un exigente duelo ante la Noruega de Erling Haaland, buscando así asegurar su boleto a la fase eliminatoria.

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