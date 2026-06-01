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Un “Ted Lasso” de la vida real: encontró un club borrado por el tiempo y lo reconstruyó por completo

Matthew Evans, un estudiante estadounidense de 23 años, reactivó al East Sheen FC tras rastrear su pasado y reinscribirlo por unos pocos dólares. Reconstruyó su identidad y logró que volviera a competir gracias a acuerdos locales

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Matthew Evans reactivó el histórico club East Sheen FC en Londres tras más de un siglo de inactividad, apostando por la memoria deportiva local (SNWS)
Matthew Evans reactivó el histórico club East Sheen FC en Londres tras más de un siglo de inactividad, apostando por la memoria deportiva local (SNWS)

El joven estadounidense de 23 años, Matthew Evans, reactivó en el suroeste de Londres un club de fútbol que había quedado inactivo desde 1906: el East Sheen FC, fundado en 1873. Lo registró por 20 USD, armó una estructura mínima para volver a competir y terminó comparado con Ted Lasso, el entrenador ficticio de la serie homónima de Apple TV+.

Según reconstruyó The Tab, Evans tomó la idea tras detectar que su barrio no tenía equipo y buscar en una lista de clubes desaparecidos publicada por la Football Association (FA).

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Evans llegó a Londres en 2023 para estudiar gestión deportiva en la University of Roehampton y, al poco tiempo, se hizo una pregunta simple: por qué un área con tradición futbolera no contaba con una camiseta propia. Su respuesta fue: en lugar de crear un club desde cero, decidió resucitar uno que había sido parte del paisaje deportivo local.

“Leí aproximadamente 400 artículos del siglo XIX para descubrir que East Sheen no solo tenía un club, sino que era uno bueno”, explicó en declaraciones recogidas por The Tab.

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En la serie Ted Lasso, el personaje interpretado por Jason Sudeikis es un entrenador de fútbol americano universitario contratado para dirigir al ficticio AFC Richmond, un equipo inglés con problemas en el distrito de Richmond upon Thames. El choque cultural y la apuesta por el vestuario como comunidad —más que por el resultado inmediato— son parte del corazón del programa.

Aunque la historia de Evans no transcurre en estadios de Premier League, su relato se volvió viral por un paralelismo: un estadounidense que llega al suroeste de Londres y encuentra en el fútbol una forma de construir pertenencia.

Infografía del East Sheen FC con escudo, documentos antiguos, balón de fútbol, Matthew Evans, jugadores históricos, periódicos, lupa y símbolos de comunidad.
El East Sheen FC, fundado en 1873 y desaparecido tras perder su cancha en 1906, volvió a competir gracias a una inversión inicial de solo 20 dólares (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desaparecido y resucitado por 20 dólares: la reactivación del East Sheen FC

El East Sheen FC fue fundado en 1873, pero perdió su cancha en 1906 y eso marcó el fin de su actividad competitiva, de acuerdo con la reconstrucción publicada por The Tab. Evans registró la entidad por 15 libras ante Surrey Council y Companies House, y aseguró haber gastado “menos de 650 USD” en costos de puesta en marcha.

La decisión, explicó, no fue casual: revivir un club con historia le parecía más potente que inventar una marca nueva. Recuperar una institución que había sido “un establecimiento grande y de confianza en el área hace más de 100 años” le daba “más belleza a la historia”. Ese criterio también ordenó su método: rastrear archivos, reconstruir la identidad y volver a poner en circulación un nombre que había quedado sepultado en la letra chica de los periódicos antiguos.

El proyecto avanzó con acuerdos operativos concretos. Evans pactó con la University of Roehampton el uso de instalaciones y sumó alianzas con organizaciones como Beyond the White Line, una colaboración orientada a reactivar el club con anclaje comunitario. Fue un armado paso a paso: página web, convocatoria de futbolistas y estructura para disputar partidos de domingo, según detalló el medio británico.

El “Ted Lasso” real: método, identidad y una idea de fútbol

El apodo de “Ted Lasso de la vida real” aparece por el cruce de coordenadas: un estadounidense que se muda al Reino Unido y se mete de lleno en el fútbol, en el área de Richmond upon Thames, el mismo distrito que la serie utiliza como base de su relato ficticio. El propio Evans asumió la comparación con humor. Dijo que le resultaba “cómico” verse reflejado en la serie por ser “un tipo estadounidense del sudeste” que llegó al “suroeste de Londres”, según la cita publicada por The Tab.

Pero el punto de contacto no es geográfico, sino cultural. Evans planteó una visión del fútbol que se parece a la narrativa que popularizó Ted Lasso: priorizar el factor humano y el vínculo con el barrio. “Cuando pienso en Ted Lasso, pienso en un modelo positivo de cómo deberían comportarse todos los profesionales del fútbol, centrados en hacer mejores personas dentro y fuera del campo, en lugar de solo resultados y dinero”, sostuvo.

Esa definición no fue un eslogan. Evans la conectó con un diagnóstico sobre el rumbo del deporte, incluso en niveles amateurs: “Creo que el juego, lamentablemente, en el nivel de base y en todos los niveles del fútbol inglés y mundial, está empezando a priorizar resultados y dinero sobre lo que el juego es y siempre ha sido. Se trata de personas, de crear recuerdos para las personas dentro y fuera del campo”, afirmó.

A diferencia del personaje de ficción, Evans no fue contratado para “salvar” un equipo ajeno: lo reactivó desde el registro y la memoria histórica. Pero el efecto social se parece al que la serie dramatiza: un club como excusa para ordenar rutinas, identidad, comunidad y pertenencia. El objetivo deportivo existe, aunque aparece como consecuencia, no como condición inicial.

Ted Lasso Temporada 3 (Apple TV+)
El apodo de 'Ted Lasso de la vida real' surge por la conexión cultural y la visión humana del fútbol que Evans prioriza en East Sheen FC (Apple TV+)

El plan a futuro

La historia del East Sheen FC también explica por qué Evans insistió en reconstruir ese escudo y no otro. Por el club pasaron Percy y Arthur Melmoth Walters, dos futbolistas que jugaron para Inglaterra entre 1885 y 1890, y Percy incluso fue capitán “en cinco ocasiones”, según la investigación citada por The Tab.

Arthur, además, llegó a ser presidente de la Law Society of England and Wales, un dato que ubica a aquellos jugadores en un cruce poco frecuente entre deporte e instituciones británicas.

Ese pasado funciona como brújula: Evans no habló de una aventura breve, sino de un proyecto de largo plazo. Definió al relanzamiento como un “proyecto de largo plazo” al que quiere dedicarse “los próximos cinco a 10 años”, con una ambición concreta: “Quiero que este club vuelva a donde solía estar, ganando Surrey senior cups”, declaró.

También trazó un piso realista para el plan: si el recorrido no escala a títulos, el East Sheen puede ser —en sus términos— “un club comunitario” que ponga en valor al barrio. “En el peor de los casos, somos un club que pone en valor a East Sheen y esa parte de Richmond y del suroeste de Londres”, sostuvo.

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